Laworatory se ocupa del cumplimiento de las normas en la gestión de datos Emprendedores de Hoy viernes, 24 de febrero de 2023, 20:20 h (CET) Laworatory es una compañía que cuenta con más de 8 años de experiencia en el desarrollo de soluciones digitales legales y que está especializada en satisfacer las necesidades de cumplimiento normativo.

Sus herramientas tecnológicas permiten asegurar la gobernanza de las organizaciones y la ejecución de las normas internas y externas en la gestión de datos. A través de su modelo de software adaptable y de fácil implementación, puede satisfacer la necesidad que las empresas demandan, indiferentemente del tamaño de estas, aportando: agilidad, seguridad y certidumbre a la tarea de abordar los diferentes requisitos regulatorios relacionados con la gestión y protección de la información y las infraestructuras TI.

Entre las normativas más relevantes en las que Laworatory cuenta con experiencia, se encuentran el RGPD, el ENS y los Estándares de seguridad ISO. Para cumplir con estas exigencias, sus herramientas tecnológicas se han convertido en un aliado fundamental.

¿Cuáles son las soluciones de Laworatory? Laworatory abarca todas las necesidades de protección de datos de empresas por medio de herramientas tecnológicas, organizadas en diferentes áreas:

En el área de privacidad presenta CompaaS Privacidad, una herramienta ágil para el DPO y el CISO, que permite cumplir con la LOPDGDD y RGPD y gestionar la seguridad de la información, tanto a nivel nacional como internacional utilizando una Metodología de Análisis de Riesgos de Privacidad y Seguridad. Por su parte, el CompaaS Prevención del Blanqueo (PBCFT) ayuda a las empresas a cumplir con las obligaciones legales de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, permitiéndoles gestionar de manera sencilla, personalizada y automática el cumplimiento y seguimiento de su modelo de PBCFT/AML. Esto incluye una auditoría blanqueo de capitales y compliance blanqueo capitales.

Otra de las soluciones destacadas de Laworatory es CompaaS Next Generation, una herramienta en la nube diseñada específicamente para su uso por parte de administraciones y entidades públicas que gestionan fondos europeos Next Generation, lo cual ayuda a mitigar los riesgos asociados con la gestión de estos fondos de manera sencilla y automática. Y, por último, CompaaS Compliance es una herramienta ágil y efectiva desarrollada por abogados, que ayuda a las empresas a cumplir con sus obligaciones legales y proteger a sus miembros.

Fernando Huelin, Head of Sales de Laworatory: "Nuestras soluciones CompaaS permiten tanto al Compliance Officer, como a los responsables del área de calidad, abogados y consultores contar con las herramientas ideales, optimizando el tiempo y costes dentro de su organización. En definitiva, Laworatory representa la solución tecnológica completa para el cumplimiento normativo y la protección de datos de empresas en el área jurídica, ofreciendo, como valor diferencial, a nuestros expertos consultores, que te asesorarán en todo el proceso".

Laworatory ofrece soluciones integrales para la protección jurídica de empresas Laworatory es el primer laboratorio de soluciones que une el mundo legal y la tecnología para ofrecer una innovadora propuesta de automatización de procesos y cumplimiento normativo. Su objetivo es digitalizar procesos en el mundo legal, desarrollando y comercializando tecnologías para monitorizar, controlar y proteger los intereses y responsabilidades legales de las organizaciones y sus miembros, aumentando la eficiencia en la automatización de procesos.

La tecnología de Laworatory permite esta automatización con el asesoramiento y protección jurídica, transformando los servicios legales y mejorando la eficacia de las organizaciones. Además, Laworatory monitoriza en tiempo real sus riesgos legales para cumplir con la normativa vigente, evitar condenas penales, reducir costes y proteger los intereses y responsabilidades de los miembros de la organización.

