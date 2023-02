¿Cuáles son las nuevas oportunidades de formación continuada en la pequeña y mediana empresa?, con B2BEXPERTS Emprendedores de Hoy viernes, 24 de febrero de 2023, 16:00 h (CET) En ciertas compañías, especialmente de mediano y pequeño tamaño, la formación del personal se considera como un gasto que no es imprescindible. No obstante, formar al personal propio y desarrollar sus capacidades es una de las mejores inversiones que una empresa puede hacer para asegurar su crecimiento y conseguir los objetivos de la organización.

El precio, la complejidad de crear un plan de formación, o el consumo de tiempo y desplazamientos suelen ser los principales frenos que las pymes tienen en cuenta cuando se plantean formar a su personal.

Teniendo esto en cuenta, B2BEXPERTS ofrece programas de formación online dirigidos a pequeñas y medianas empresas. Los contenidos se personalizan, debido a su concepción modular, de forma que se adaptan a los requerimientos específicos de cada cliente, sin materiales de relleno indeseados.

¿Por qué es importante la formación continuada? En un consejo de dirección de una pyme, el director de Recursos Humanos presentó un ambicioso plan para formar permanentemente a los diferentes equipos de la empresa. Era un plan muy completo, concebido como una actividad constante, no como un curso aislado, que pretendía asegurar que los miembros de la empresa estuvieran siempre altamente cualificados para sus funciones, argumentando que ello repercutiría en la motivación y productividad y, por tanto, en los resultados de la empresa. Un directivo se levantó y planteó una cuestión: "¿Por qué vamos a invertir en formarlos? ¿Se imaginan que cuando estén formados se marchan a otra compañía?". La Directora General se quedó pensando y al cabo de unos segundos respondió "Cierto, pero ¿se imaginan que no los formamos y se quedan?".

La anécdota destaca la importancia de tener a los trabajadores en formación continuada.

Esta afirmación es especialmente cierta para las pymes, ya que es habitual que los candidatos más cualificados sean atraídos por las grandes empresas, que les ofrecen marcas de primera línea, puestos de trabajo más estructurados, planes de carrera e incluso mejores remuneraciones. Las pymes pueden atraer también a los mejor preparados, por supuesto, pero invertir en formación continuada les permite asegurar que todos sus empleados estarán suficientemente cualificados y que la empresa podrá competir por las primeras posiciones.

Las acciones de capacitación de cualquier tipo permiten a las personas actualizar sus conocimientos y adquirir nuevos saberes. En consecuencia, es posible fortalecer la capacidad de respuesta ante los cambios del entorno o de los requerimientos laborales. Además, sirve para incrementar el desempeño dentro de la institución y estar más preparadas para el día a día.

En resumidas cuentas, la empresa gana un trabajador más cualificado y productivo. Mientras que el empleado gana una cualificación que es suya y que le acompañará siempre, incluso, si cambia de empresa.

Calidad en formación online, con B2BEXPERTS Desde B2BEXPERTS ponen a disposición de las pequeñas y medianas empresas cursos de formación online con herramientas de última generación, permitiéndoles aprovechar los beneficios que ofrecen los medios digitales. Es decir, los trabajadores podrán tener acceso a contenidos formativos de alta calidad, sin necesidad de cumplir un horario fijo. En cambio, podrán recibir la capacitación en cualquier momento del día, todos los días del año, según su conveniencia. Además, contarán con el acompañamiento y seguimiento individualizado de un equipo de expertos, asegurando un correcto aprendizaje.

En el sitio web de B2BEXPERT es posible acceder al catálogo de cursos. Estos se fragmentan en cápsulas que están disponibles por separado, permitiendo a las empresas adquirir justo lo que les interesa con la menor inversión posible.

