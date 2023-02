Proteger al equipo y a los clientes con las empresas conectadas como remedio a la crisis económica

La crisis económica por la que atraviesa España ha impactado en el sector empresarial. De acuerdo con datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), durante el año 2022, se produjeron 26.207 cierres de empresas, un 10,1 % más que el año anterior, convirtiéndose en la cifra más alta de la historia.

Esta situación ha generado un estado de alarma entre las empresas, ya que se prevé que suba el número de compañías en concurso de acreedores y que se produzca la quiebra de pymes que facturan menos de 1,4 millones de euros al año.

Para hacer frente a la problemática, el equipo de profesionales de Manager in Motion, destaca que la cooperación entre las empresas es una alternativa para mantener la gestión empresarial y enfrentar la crisis económica que rodea el panorama empresarial.

Factores claves para lograr una alianza estratégica entre las organizaciones Desde el punto de vista de los especialistas de Manager in Motion, existen cuatro principios esenciales para alcanzar una cooperación sostenible entre las empresas. En primer lugar, destacan la importancia de elaborar una hoja de ruta estratégica que permita identificar en cuáles áreas se necesitan mejoras internas, así como definir el tipo de alianza adecuada para consolidar un negocio ya sea una alianza vertical (proveedor, fabricante) u horizontal (competidor).

Otro factor relevante es evaluar varias alternativas de colaboración, desde diferentes aspectos, incluso la cooperación joint-venture, la fusión o la adquisición para ganar escalabilidad. También, es importante determinar cuáles son las capacidades de las empresas conectadas y cuáles de ellas se deben preservar dependiendo de atributos específicos como (personas, procesos y plataformas).

En tercer lugar, es relevante comparar la situación de las empresas en el mercado antes y después de que la alianza se haya consolidado, a través un análisis de las fortalezas y debilidades para, posteriormente, evaluar las amenazas y oportunidades que se puedan generar a partir de las alianzas. En este sentido, el foco de la cooperación entre organizaciones debe medirse como cambios en la estimulación del crecimiento, aumento del volumen de ventas, mejorar el poder de negociación de empresas de suministros, entre otras acciones que fortalezcan a las compañías.

Integración del interim management para la creación de sinergias Finalmente, destacan que el cuarto aspecto es la incorporación de equipos de élite para lograr una óptima gestión empresarial. Este profesional en transición está capacitado para liderar las alianzas entre las compañías, fortalecer las sinergias, optimizar el impacto Ebitda en el primer año de la alianza, así como desarrollar iniciativas más grandes a largo plazo, para el desarrollo tecnológico y la cooperación en innovación y desarrollo.

Los factores externos como las crisis económicas y sanitarias, así como las guerras entre naciones no pueden ser evitadas por las empresas. No obstante, hay mucho que estas puede hacer para revertir los impactos negativos ocasionados por estos hechos, con la incorporación de un interim manager. En este sentido, Manager in Motion es la línea directa para conectar a los CEO con los Managers de Transición.