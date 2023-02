Los beneficios de contratar a un personal shopper inmobiliario, 'El método Nexitum' Emprendedores de Hoy viernes, 24 de febrero de 2023, 10:00 h (CET) En el momento de adquirir un piso, una casa o un local, la poca capacidad de los compradores para tomar decisiones es uno de los motivos más frecuentes para revertir negociaciones y evitar la compra de activos inmobiliarios.

El mundo de los bienes raíces puede ser abrumador y muchas veces generar frustraciones y estrés al no encontrar el inmueble que se adapte a los gustos y presupuestos del comprador. Es por esto, que Helena Gallardo y Jordi Clotet diseñaron el método Nexitum para que las personas disfruten de la compra de su vivienda, sobre todo si se asesoran de un personal shopper inmobiliario.

Razones para abandonar la compra de un inmueble En ocasiones, la falta de conocimiento de las dinámicas del mercado inmobiliario hace que las personas no se sientan cómodas con la búsqueda de una vivienda, sobre todo cuando el proceso no es tan rápido y eficiente como esperan.

La gran cantidad de notificaciones que reciben los compradores a diario, las visitas infructuosas a inmuebles en malas condiciones y la falta de criterio en el momento de seleccionar vecindarios, son algunas de las situaciones que pueden generar sentimientos de frustración. Este sentimiento puede escalar a tal punto que las personas se arrepientan de la compra que desean concretar, posponiendo su objetivo de adquirir una vivienda propia.

Para evitar la frustración y los pocos resultados durante el proceso de adquisición de un inmueble, el método Nexitum recomienda asesorarse de un personal shopper inmobiliario que acompañe al comprador desde el momento de la búsqueda de la vivienda hasta la firma de la escritura.

El trabajo del personal shopper es materializar las expectativas del comprador en un inmueble que se adapte a sus ilusiones y deseos, sin dejar de lado temas relevantes como el presupuesto, el acceso a crédito, las dinámicas del mercado y las estrategias de negociación.

Un libro dedicado a los personal shoppers inmobiliarios Antes de presentar los inmuebles disponibles al comprador, el personal shopper inmobiliario se encarga de reconocer las necesidades y expectativas del futuro propietario, de tal manera que solo tenga que visitar los inmuebles que realmente puedan cumplir con sus exigencias y presupuesto.

Uno de los errores que más cometen los compradores es precisamente el de escoger inmuebles que se salen de su capacidad económica o que no cumplen con las características de habitabilidad que buscan. El personal shopper inmobiliario se encarga de evitar estos errores y de presentar a los compradores opciones viables que no obstaculicen sus intenciones de comprar una vivienda nueva.

Helena Gallardo y Jordi Clotet ha recopilado todo su conocimiento en un libro dirigido a todos los agentes que desean acompañar a sus clientes en la búsqueda de un inmueble. El libro también ofrece herramientas a las personas que buscan comprar una vivienda propia, sirviéndolas como soporte para dar este paso tan importante en sus vidas.

Los interesados en conocer más sobre el Método Nexitum, solo deben dejarse asesorar de esta obra maestra del sector inmobiliario y disfrutar el proceso de comprar su nueva casa.

