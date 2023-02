Suzuki dispone de cuatro sistemas de tracción a las cuatro ruedas Suzuki S-Cross: disponibilidad inmediata en su décimo aniversario Redacción @DiarioSigloXXI viernes, 24 de febrero de 2023, 09:44 h (CET) Diseñar “un vehículo que pueda enfrentarse a caminos difíciles e ir a lugares a los que los coches no podían llegar en el pasado" fue la idea que impulsó el desarrollo del Suzuki LJ10 Jimny, que se lanzó al mercado en 1970.



Desde esa fecha hasta nuestros días, Suzuki siempre ha ofrecido modelos con tracción 4x4. En la actualidad, los Suzuki Ignis, Swift, Vitara, S-Cross, Across y Jimny Pro disponen de diferentes versiones de este sistema de tracción, adaptadas a diferentes usos y tipos de coche. El objetivo es maximizar las ventajas que puede ofrecer un sistema de tracción a las cuatro ruedas, y limitar sus potenciales inconvenientes, como el aumento del peso y de los consumos.

1. ALLGRIP AUTO

A pesar de ser los modelos más sencillos y urbanos de la gama, los Suzuki Swift e Ignis disponen de su propio sistema de tracción 4x4, AllGrip AUTO.

Esta variante está diseñada para ofrecer seguridad sin complicaciones. Es muy sencilla y ligera, e interviene de forma automática. Con este sistema 4x4 de acoplamiento viscoso, el par motor se distribuye de forma automática a las ruedas traseras, cuando se detectan perdidas de agarre en el tren delantero, para ayudar al conductor en situaciones en las que el coche está perdiendo adherencia. El sistema AllGrip AUTO aumenta la seguridad de conducción, sobre todo en pavimentos deslizantes o sobre superficies nevadas.

El Suzuki Ignis, por su vocación SUV, también cuenta con control de descenso, que ayuda al conductor a bajar pendientes pronunciadas. Además, dispone del control de tracción (Grip Control) que funciona hasta 30 km/h y que se encarga de transmitir el par motor a la rueda que tiene más adherencia, frenando aquellas de deslizan.

2. ALLGRIP SELECT

Los Vitara y S-Cross disponen del sistema AllGrip SELECT, que también emplea un diferencial viscoso central para repartir la potencia entre los ejes delantero y trasero. Este sistema está diseñado para ser empleado en coches que pueden salir del asfalto y adentrarse en terrenos más complicados.

El sistema AllGrip SELECT permite seleccionar entre cuatro modos de conducción: Auto, Sport, Snow y Lock. El conductor puede elegir el comportamiento del sistema de tracción en función de las condiciones y tipo de firme, a través de un sencillo mando específico situado en el túnel central, y la electrónica se encarga de gestionar la tracción a las cuatro ruedas según el tipo de programa elegido.

Además, este sistema dispone del control inteligente predictivo Synergetic Vehicle Dynamics Control, que se anticipa al posible deslizamiento, en función de la superficie de la carretera, la posición del acelerador, el giro de la dirección o la inclinación de la carrocería, entre otros factores, y transmite más par a las ruedas delanteras o traseras para evitarlo o compensarlo.

3. ALLGRIP PRO

El Suzuki Jimny Pro incorpora el sistema All Grip PRO, diseñado por Suzuki para sus vehículos de mayores aptitudes camperas. El Jimny cuenta con un sistema 4WD a tiempo parcial con reductora, que puede hacer fácilmente el cambio entre los modos 2H (2WD-marcha alta), a 4H (4WD-marcha alta) y 4L (4WD-marcha corta) gracias a una palanca conectada directamente a la caja transfer.

Comparado con el modo 4H, el modo 4L puede transferir más par a las ruedas en marchas bajas, para conseguir una mejor tracción en cuestas y terrenos rotos. Cuando dos ruedas situadas diagonalmente pierden tracción, el control de tracción SLD las frena automáticamente para redistribuir el par al otro lado.

4. E-FOUR

El Suzuki Across dispone del sistema de tracción electrónico E-Four, que cuenta con un motor trasero eléctrico independiente de 40KW (54CV), que trabaja en combinación con el sistema delantero para variar el reparto de par delantero/trasero, en un rango de 100/00 a 20/80. El sistema de gestión controla no solo la distribución de la potencia según las condiciones del firme, sino también el acelerador electrónico, la programación de la caja de cambios, la dirección asistida eléctrica, y la frenada. Este sistema cuenta con el modo Trail, una función automática de control del diferencial, que asegura el mejor agarre en la conducción sobre superficies deslizantes.



Por otro lado recordamos que el S-Cross cumple diez años. Presentado en el Salón de Ginebra de 2013, la segunda generación debutó el año pasado, y ha dado un importante salto en sostenibilidad (con dos variantes híbridas), seguridad (con sistemas avanzados de asistencia a la conducción), conectividad (con integración del smartphone y la app Suzuki Connect) y espacio interior.

El S-Cross es el primer modelo de Suzuki concebido, producido y comercializado en exclusiva para Europa. Se fabrica en la planta Suzuki Magyar, en Hungría, y ya se han comercializado más de 300.000 unidades en Europa.

El S-Cross se ha electrificado en su última generación, con tecnologías Strong Hybrid y Mild Hybrid de 48V, que disfrutan de las ventajas de la etiqueta ECO de la DGT. Disponible con tracción delantera o 4x4, el S-Cross Strong Hybrid combina el novedoso motor de gasolina de 1.5 litros DUALJET y 102 CV de potencia, con un motor eléctrico de 24,6KW de potencia (33,4 CV). El sistema motriz se completa con una unidad MGU (Motor Generator Unit) y el sistema Power Back (batería de iones de litio de 140V e inversor). Gracias a ello, este modelo puede reducir sus consumos y emisiones, y circular en modo 100% eléctrico durante trayectos cortos.

El S-Cross Mild Hybrid equipa un sistema híbrido ligero, que reduce el consumo de combustible entre un 15% y un 20%. El sistema SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki) integra un generador ISG (Integrated Starter Generator) de 48V, que puede funcionar como motor eléctrico, una batería de ion litio de 48 voltios y un convertidor DC/DC de 48V a 12V. El sistema apoya al nuevo motor de combustión de 95 kW, y aporta una potencia extra de 10 kW, según las necesidades de la conducción. NORMAS DE USO

