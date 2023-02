Ventajas de contar con un colchón hinchable que sea cómodo Son muy versátiles y útiles en una gran variedad de situaciones Redacción @DiarioSigloXXI viernes, 24 de febrero de 2023, 09:23 h (CET) Los colchones hinchables solventan problemas de espacio, ya que poseen la capacidad de convertirse en una cama improvisada en cualquier momento. Son muy versátiles, útiles en una gran variedad de situaciones, no solo en camping o para la playa, sino también para tener una cama extra en casa cuando se tienen invitados.

Al pensar en un colchón hinchable, a casi todo el mundo se le viene a la mente una colchoneta, no demasiado cómoda, que se utiliza esporádicamente para salir del paso. Sin embargo, este sector ha avanzado muchísimo en las últimas décadas y ahora es posible encontrar este tipo de artículos en calidades excelentes logrando un descanso muy confortable, pudiendo sustituir cuando sea requerido a una cama totalmente funcional. En este sentido, se afirma sin temor a error que los que duermen en ellos consiguen un sueño profundo y reparador, como si estuvieran en una cama convencional.

Tener uno de estos colchones hinchables cómodos, con las mismas prestaciones que un colchón normal, tiene muchos beneficios en el día a día gracias, en buena medida a la ya mencionada versatilidad, como se va a comprobar en las siguientes líneas.

Para salir de acampada

Un colchón hinchable es indispensable en muchas situaciones, pero desde luego, la primera de ellas y en la que todo el mundo piensa, es a la hora de ir de camping al campo, la montaña, la playa o a un festival. En estos contextos son elementos totalmente necesarios para conseguir dormir y descansar adecuadamente.

Son prácticos, útiles y ligeros de transportar, además de no ocupar apenas espacio cuando están desinflados. Para utilizarlo, tan solo habrá que meterlo en la tienda, inflarlo, colocarle unas sábanas y una almohada y se dormirá como en casa. Eso sí, hay que apostar siempre por colchones hinchables de calidad, ya que son una inversión a la que con el tiempo se le saca mucho partido.

Invitados en casa

La inmensa mayoría de las casas de hoy en día son viviendas pequeñas en las que cada metro cuadrado está plenamente optimizado. Es raro contar con un dormitorio extra para ser utilizado en caso de tener visitas que se queden a dormir. Sin embargo, si se posee uno de estos magníficos colchones hinchables, será muy sencillo improvisar una cama extra en el salón o en algún dormitorio.

Asimismo, en caso de ser uno mismo el que se va a quedar a dormir en casa de algún familiar o amigo, podrá usar el colchón para salvar estos inconvenientes de la falta de espacio.

Ventajas de los colchones hinchables para uso doméstico

Se han citado las situaciones más habituales en las que se suelen usar este tipo de colchones. A continuación, se van a presentar todas esas ventajas que los convierten en una opción inmejorable para estos contextos.

Comodidad al mejor precio

Posiblemente el principal beneficio de los colchones hinchables sea, como cabe imaginar, su precio. Es la alternativa más económica frente a los colchones o camas tradicionales y aportan resistencia, durabilidad y un apoyo adecuado de manera que puedan garantizar un sueño profundo durante toda la noche, sin un gasto económico elevado.

Resistencia y durabilidad

El sector de los colchones hinchables ha evolucionado mucho. En la actualidad, son capaces de ofrecer un gran confort y calidad, equiparable a cualquier cama tradicional, debido a los materiales y a la tecnología utilizada en su diseño y creación. En dependencia de las necesidades o frecuencia de uso, será conveniente decantarse por uno u otro. Siempre que se tengan dudas, se puede contactar los expertos de Intex, marca referente en colchones hinchables.

Prácticos y fáciles de limpiar

Otro de los motivos por los que los colchones hinchables son cada vez más populares es que son sumamente fáciles de guardar y rápidos de montar, ideales, como ya se ha indicado, para acampar o cuando se hay que improvisar una cama supletoria en casa. No obstante, de las ventajas más señaladas por sus usuarios, es que son fáciles de mantener y de limpiar.

Variedad de colchones para cubrir diferentes necesidades

Por último, cabe destacar que en la actualidad la gama de colchones hinchables es tan extensa que se podrá encontrar el modelo que se adapte perfectamente a las necesidades de cada usuario. Colchones individuales, dobles, ligeros para ir de acampadas, de más altura para que sustituyan a una cama en el hogar, con bomba de aire integrada en la propia estructura, que permiten inflarlo con solo un botón, o sin ella, utilizando un inflador externo eléctrico o manual…



