Acceder a un curso especializado de soft skills de la mano de ISEB Emprendedores de Hoy jueves, 23 de febrero de 2023, 13:00 h (CET) El término soft skills o habilidades blandas está cada vez más presente en el mundo moderno.

Algunos empleadores priorizan este tipo de capacidades a la hora de contratar, dejando la experiencia laboral y la formación académica en segundo plano.

En este sentido, una de las formas de sustentar dichas habilidades en el currículum es hacer referencia a algún curso especializado de soft skills en ISEB. Entre estos, el programa Managing Yourself con contenidos de Harvard Business Publishing Education puede ser cursado por los estudiantes del Instituto Superior Europeo de Barcelona (ISEB).

¿Por qué son importantes las soft skills en el currículum y en el trabajo? A la hora de evaluar el currículum de los aspirantes, las empresas suelen revisar las soft skills para identificar si la persona puede contribuir al buen ambiente laboral. Esto resulta especialmente útil cuando se contratan profesionales junior, es decir, recién egresados de institutos o universidades que no tienen mucha experiencia laboral. También es posible que la empresa esté buscando empleados que se adapten a su filosofía. Las habilidades blandas del currículum dan una buena idea al respecto.

Por otra parte, las habilidades blandas son muy demandadas en los puestos de trabajo que implican atención al cliente. Contar con cualidades interpersonales es fundamental para ofrecer una comunicación clara y realizar una buena gestión de los reclamos.

Asimismo, son importantes en los sectores que dependen de la cooperación entre empleados. Esto ocurre en empresas que tienen una gran cantidad de profesionales distribuidos en diferentes departamentos.

Desarrollo de las soft skills en ISEB Gracias a un acuerdo entre el ISEB y Harvard Business Publishing, los alumnos de la institución barcelonesa pueden realizar el curso Managing Yourself para complementar sus formaciones y desarrollar sus propias soft skills.

Este curso de la Harvard Manage Mentor Collection aporta una de las habilidades blandas más demandadas del sector laboral: la resolución de conflictos. En el módulo Interacciones Difíciles, los alumnos aprenden a identificar las causas comunes de este tipo de intercambios en el lugar de trabajo. También reciben consejos para lidiar con las emociones personales y superar los problemas.

La gestión de tiempo es otra soft skill generada por el curso. En el módulo Time Management los estudiantes aprenden estrategias y prácticas de líderes para lograr los objetivos trazados en un período determinado. El objetivo es alcanzar dichas metas sin sentir agotamiento o estrés.

Factores como el auge del teletrabajo y la incorporación de tecnologías en el sector laboral explican por qué las soft skills son tan valoradas en la actualidad. El desarrollo de estas habilidades promete abrir puertas y crear oportunidades para los futuros aspirantes.

