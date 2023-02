Navia, transformando maternidades

Todo el proceso que engloba la maternidad suele estar lleno de dudas. Desde el embarazo, pasando por el parto y el posparto.

Es por eso que resulta de gran ayuda contar con personas expertas que acompañen en todo momento. Hoy se hablará con Zaira Palacio, copropietaria de Navia, centro de atención integral a la maternidad.

¿Qué es Navia?

"Navia es una empresa que ofrece servicios relacionados con las diferentes etapas de la maternidad: preparación al parto, embarazo, parto, posparto y lactancia materna.

Acompañamos a muchas mujeres desde el embarazo hasta que su bebé ya tiene algunos meses y es un orgullo estar presente durante todo el proceso para ofrecerles apoyo en este momento tan importante y vital lleno de dudas.

Los servicios son realizados únicamente por matronas y fisioterapeutas especializadas y en constante formación para ofrecer atención de máxima calidad."

¿Cuál es su objetivo principal?

"Nuestro principal objetivo es acompañar a las mujeres durante las diferentes etapas de la maternidad, ofreciendo atención e información basada en la evidencia científica para que cada familia escoja cómo quiere vivir uno de los momentos más importantes de su vida.

Nos gusta ofrecer un trato único y personalizado siempre desde el respeto y la empatía, ya que cada familia tiene necesidades totalmente diferentes."

¿Por qué consideras tan importante este objetivo?

"Hay estudios científicos que demuestran que las mujeres se sienten poco informadas durante la maternidad. El embarazo, parto y posparto remueve muchos sentimientos, dudas y miedos que necesitan respuesta y por eso es imprescindible ofrecerles información veraz.

A veces el control del embarazo se ha centrado en realizar pruebas casi sin explicar los motivos y sin tener en cuenta que ellas mismas tienen derecho a decidir cómo quieren que sea este control.

Por esto es muy importante que cada familia pueda decidir el camino adecuado. Nada es blanco o negro, y lo que a veces es mejor para una familia, para otra no lo es."

¿A quiénes van dirigidos vuestros servicios?

"Van dirigidos a mujeres que desean un embarazo o ya lo están, así como a sus parejas. Nuestro objetivo es poder acompañar a cada familia desde las primeras dudas del embarazo e incluso antes; dando información de los diferentes controles del embarazo que existen, opciones disponibles en la atención del parto y explicando los síntomas propios del embarazo y cómo aliviar las molestias que van sucediendo.

En otras ocasiones las mujeres acuden a nuestro centro cuando ya han sido mamás, para recibir una atención y acompañamiento durante el posparto, a través de las diferentes actividades y servicios que ofrecemos en esta etapa.

En Navia, tienen cabida todas las mujeres sea donde sea que realicen el control de su embarazo y posparto. Como ya he comentado anteriormente, muchas sienten que tienen falta de información o les falta 'algo', se sienten a veces perdidas. En los centros privados, las mujeres son visitadas únicamente por un obstetra y no existe la figura de la matrona, siendo esta la profesional adecuada para el acompañamiento del embarazo, parto y posparto y así lo ha demostrado la evidencia científica ofreciendo una atención encaminada a la promoción de la salud y prevención. Debemos recordar que el embarazo no es ninguna enfermedad y así lo tiene que entender cada mujer, confiando en su cuerpo para gestar, parir y criar."

¿Dónde ofrecéis vuestros servicios? ¿Es únicamente en ubicaciones físicas o también a nivel online?

"La mayor parte de nuestros servicios y actividades se ofrecen de forma presencial en nuestros espacios de Vilassar de Dalt y Mataró y algunos también a domicilio en gran parte de la zona del Maresme, ya que creemos mucho en la atención domiciliaria para que cada familia se sienta lo más cómoda posible en cada etapa.

También ofrecemos algunos servicios online porque en muchas ocasiones nos permite llegar a más mujeres y ofrecer una atención muy inmediata. Hemos hecho asesoramientos de lactancia por videollamada desde las primeras horas de vida del bebé aun cuando la mamá está ingresada en el hospital."

¿Cuánto tiempo lleváis en funcionamiento?

"Empezamos hace 3 años justo al inicio de la pandemia, pudiendo ofrecer atención únicamente online por parte de la matrona. Realizamos cursos de preparación al parto, talleres y actividades a embarazadas de toda España y fue muy enriquecedor, puesto que fue un momento en el que había mucho miedo e incertidumbre sintiéndose apoyadas, escuchadas y comprendidas."

¿Sabéis aproximadamente a cuántas mujeres habéis llegado a ayudar?

"Aproximadamente, a 400 mujeres de diferentes puntos de España y de cada una de esas mujeres hemos aprendido algo; a afianzar formas de trabajar, a motivarnos por seguir formándonos, a emocionarme e incluso a llorar con ellas. Pero sobre todo a enamorarme de una de las profesiones más bonitas que existen."

¿Qué servicios concretos ofrecéis?

"Como ya he mencionado anteriormente, todos los servicios los realizamos matronas o fisioterapeutas especialistas. Esto creo que es importante remarcarlo, puesto que hoy en día hay muchos centros donde realizan actividades para embarazadas, pero a mi parecer es competencia de la matrona que es quien tiene la formación adecuada. Para poner un ejemplo, no debe hacer el mismo ejercicio una mujer que tiene a su bebé de nalgas que otra que lo tiene de cabeza o si existe alguna complicación del embarazo o dependiendo de los síntomas que tenga. Esto solo puede guiarlo alguien cualificado como una matrona."

¿Cuál es el más demandado?

"El curso de preparación al parto, el asesoramiento de lactancia materna y la fisioterapia ginecológica y obstétrica. Por suerte, los 3 servicios son los más demandados casi por igual."

¿Cuáles son vuestros factores diferenciales respecto a otros servicios similares?

"Cómo ya he dicho anteriormente, le damos mucho valor a la cualificación de los profesionales que atienden: matronas y fisioterapeutas. Otro aspecto importante es que la misma matrona y fisio hacen el acompañamiento en todas las actividades y servicios en las diferentes etapas. Esto permite que se cree un vínculo y confianza.

Además, ofrecemos el entorno adecuado y el tiempo necesario para poder atender a cada familia, sin prisas y al 100 %."

En vuestra web tenéis un blog con artículos informativos, ¿cuál es su finalidad?

"Creemos que es importante ofrecer a las familias información veraz y actualizada. Queremos que nuestra web sea para todas una referencia para consultar dudas y obtener información interesante para todas las etapas de la maternidad."

¿Cómo pueden contactar con Bienestar Navia todas las personas interesadas?

"Tenemos varias opciones, enviándonos un email a info@bienestarnavia.es, a través de nuestro teléfono (llamada o WhatsApp) y el formulario de nuestra web. Las familias reciben respuesta en menos de 24 h en casi el 100 % de los casos."