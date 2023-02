El burofax online 'todo en uno' lanzado por CartaSinSobre Emprendedores de Hoy

miércoles, 22 de febrero de 2023, 22:15 h (CET) Se llama Burofax ONE y es un burofax postal “todo en uno” con acuse de recibo, certificación de contenido y custodia notarial, que se puede enviar a través de internet en solo 5 minutos en España y el resto del mundo, desde cualquier ordenador, tablet o móvil y sin tener que desplazarse a una oficina postal.

Madrid, 22 de febrero 2023 – Carta Sin Sobre, un correo postal online en España, lanza en el mercado español el servicio de envío de burofax postales llamado Burofax ONE, ideado para todos los ciudadanos y empresas que necesitan enviar documentos de manera urgente y con el máximo valor legal y fehaciente ante terceros.

Con Burofax ONE se pueden hacer envíos de burofax postales las 24 horas del día y los 365 días del año, desde cualquier ordenador, tablet o móvil, sin salir de casa u oficina, sin usar papel, sin rellenar formularios postales y sin hacer grandes colas en las oficinas de correos: el remitente hace todos online en minutos y el destinatario recibe un burofax postal en papel en un plazo máximo de 24 a 48 horas.

La entrega de cada Burofax ONE está confiada a SEUR, una empresa de transporte urgente y logística integral en España con más de 80 años de experiencia que se ha consolidado como una gran opción en el sector gracias a su compromiso con la calidad, la transparencia y la responsabilidad en sus servicios.

Se trata de un burofax online que permite firmar con Firma Electrónica Cualificada y con una entrega del burofax en papel a la dirección del destinatario con un Código Seguro de Verificación (CSV) impreso en forma de código QR, que garantiza que la copia impresa es una copia auténtica del original electrónico y permite verificar la autenticidad, integridad e inalterabilidad del contenido.

La solución de Burofax ONE "todo en uno" es una excelente opción para aquellas personas y empresas que necesitan enviar burofax postales de manera eficiente y económica ofreciendo precios desde tan solo 19,97 euros (IVA incluido), lo que representa un ahorro significativo en comparación con otras empresas postales que cobran más de 30 euros por enviar un burofax postal incluyendo el acuse de recibo, certificación de contenido y custodia notarial.

También se puede enviar una copia por adelantado del contenido del burofax vía FAX para informar al destinatario de que el documento ha sido enviado y que el burofax postal será entregado en breve.

Para mayor información se puede contactar por teléfono, disponible en la web o por correo electrónico clientes@cartasinsobre.com.

