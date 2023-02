Tecnología para ayudar a las personas mayores con los relojes de la firma Neki Emprendedores de Hoy

miércoles, 22 de febrero de 2023, 18:00 h (CET) El cuidado de las personas mayores es algo que implica varios esfuerzos. Muchos de ellos sufren una sensación de soledad y aislamiento relacionada con su edad, mientras que otros presentan patologías que dificultan su cuidado, como el alzhéimer y otras enfermedades.

No obstante, el avance de la tecnología ha dado paso a nuevas herramientas para su cuidado.

Así lo destaca Neki, una empresa especializada en el desarrollo de tecnología para ayudar a las personas de la tercera edad. Su catálogo de productos cuenta con diversas soluciones en ese sentido, entre las cuales, una de las más destacadas radica en sus relojes para personas mayores, cuyas funciones ayudan a estas personas a llevar una mejor calidad de vida.

Soluciones para un cuidado digno de los mayores Los mayores son personas que merecen una vida digna, sin ser privados de moverse con libertad o ejercer sus pequeñas rutinas diarias. No obstante, su cuidado puede ser difícil para los familiares, especialmente, cuando padecen alzhéimer u otras enfermedades que conllevan la pérdida de memoria. Son varios los expertos que reconocen la utilidad de diversos avances tecnológicos, como la geolocalización y las aplicaciones móviles, para garantizar la seguridad en el cuidado de estas personas y, al mismo tiempo, permitirles la libertad de movimiento que necesitan.

Neki es una de las empresas que aporta este tipo de soluciones tecnológicas. Su producto emblema es el reloj para personas mayores, el cual dispone de distintas funciones. Su tecnología de geolocalización permite ubicar al portador sin límite de distancia y monitorear sus movimientos mediante una app móvil. También cuenta con sensores de salud para el usuario y un botón de SOS, que emite una señal inmediata a sus cuidadores.

Además, permite establecer zonas de seguridad, e informa cuando el portador entra o sale de ellas. De este modo, resulta ideal para cuidar a las personas mayores que les gusta salir, o que tienden a perderse por sus problemas cognitivos, sin tener que someterlos al aislamiento y la soledad.

El valor añadido de Neki a la calidad de vida de la población sénior La tecnología de Neki no solo representa una innovadora oferta en el mercado. También refleja un notable compromiso hacia las personas mayores, a quienes buscan aportar una mayor calidad de vida. Esto los ha llevado a trabajar ampliamente con diversas familias y residencias.

En ambos contextos han observado un problema recurrente con las fugas de las personas mayores, quienes, debido a sus condiciones, tienden a dejar su residencia sin dar aviso. Esto los pone en una situación altamente vulnerable y, al mismo tiempo, dificulta su localización para las personas a su cargo.

A partir de esas experiencias, Neki ha desarrollado varias soluciones, como sus relojes para personas mayores, sus colgantes y llaveros sénior, el detector de caídas y varias otras iniciativas. Todas ellas ofrecen soluciones prácticas y eficaces en el cuidado de la población mayor, a la vez que les permite conservar su libertad y dignidad.

