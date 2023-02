Declaración del Modelo 720, ¿por qué y en qué casos se debe presentar? Emprendedores de Hoy

miércoles, 22 de febrero de 2023, 14:00 h (CET) Las personas que residen en España y poseen bienes en el extranjero tienen la obligación de presentar anualmente el Modelo 720.

Este documento consiste en una declaración informativa, sobre acciones, valores, cuentas o inmuebles fuera del territorio español. El objetivo de este modelo es la prevención del fraude fiscal, por lo que su incumplimiento puede generar diferentes sanciones.

Como especialistas en fiscalidad internacional, el equipo de ETL ILIA brinda a empresas y particulares asistencia y asesoramiento para llevar a cabo la declaración del Modelo 720. Los expertos se distinguen por tener un amplio conocimiento acerca de las características de esta declaración, por lo que ofrecen atención integral a todos los usuarios que la necesiten.

¿Por qué es necesario presentar el Modelo 720? El Modelo 720 consiste en una declaración tributaria que informa a las autoridades españolas acerca de la tenencia de bienes y derechos en el extranjero por parte de empresas o particulares ubicados en el país. En ese sentido, quienes posean activos fuera del país que superen los 50.000 € están obligados a realizar esta declaración. Asimismo, los establecimientos permanentes en territorio español de personas o entidades no residentes, establecidas en el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, también están obligados a presentar el Modelo 720.

Aunque se trata de una declaración de carácter informativo, la no presentación de este modelo anualmente o la presentación fuera del tiempo correspondiente, con sanciones u omisiones puede acarrear importantes sanciones por parte de Hacienda. Estas pueden ir desde 5.000 € por dato o grupo de datos omitidos o erróneos o 100 € por dato cuando se trate de presentación extemporánea, con un mínimo de 10.000 y de 1.500 € respectivamente.

Adicional a lo anterior, Hacienda puede considerar los bienes en el extranjero como una ganancia patrimonial no justificada, lo que obliga además al pago del IRPF o por el IS una cuota superior, incluyendo también una sanción del 150 % sobre la cuota.

Cuándo y cómo pagar el Modelo 720 Las empresas o particulares obligados a presentar el Modelo 720 deben hacerlo de manera telemática el primer trimestre de cada año. En este caso, desde el 1 de enero y hasta el 31 de marzo del 2023 se deberá presentar la información relativa al año 2022. Cumplir con esta obligación tributaria puede suponer un proceso complejo para los usuarios, por ello, contar con el asesoramiento de los profesionales de ETL ILIA puede ser lo más conveniente para llevar a cabo el proceso de forma correcta.

A través de un estudio personalizado, los expertos determinan si existe la obligatoriedad de cumplir el Modelo 720, de ser así, llevan a cabo la confección del modelo teniendo en cuenta la situación de cada cliente. Además, presentan la declaración ante la Agencia Tributaria y brindan asesoramiento en materia de sanciones y cómo evitarlas.

A través de la página web de ETL ILIA es posible contactar con los especialistas para iniciar la tramitación de la declaración informativa.

