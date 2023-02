Trintech anuncia un nuevo Director General de Ingresos

Piotr Marczewski supervisará el crecimiento de ventas e ingresos en los mercados mundiales Trintech, proveedor líder mundial de soluciones de cierre financiero basadas en la nube para la Oficina de Finanzas, ha anunciado hoy el nombramiento de Piotr Marczewski como Chief Revenue Officer (CRO) de Trintech. Marczewski será responsable de impulsar la integración y la alineación entre las funciones relacionadas con los ingresos en todos los canales de distribución globales de Trintech.

"Estoy encantado de dar la bienvenida a Piotr como nuevo CRO de Trintech, que tiene un historial probado de escalar y supervisar organizaciones de ventas exitosas y garantizar una experiencia de cliente de primera clase", dijo Darren Heffernan, Presidente y Director de Operaciones de Trintech. "A medida que continuamos creciendo el negocio e impulsamos nuestra estrategia central de ayudar a las organizaciones de todos los tamaños a simplificar y transformar sus procesos de conciliación y cierre financiero, Piotr tendrá una parte integral en la dirección de nuestro éxito continuo."

Marczewski aporta más de dos décadas de experiencia en impulsar el impacto en el cliente, la transformación y la aceleración de los ingresos en los negocios de Software como Servicio (SaaS), Información y Noticias, atendiendo a mercados profesionales en EE.UU. e internacionales. Antes de incorporarse a Trintech, Marczewski fue vicepresidente senior para América de Cision Inc. y director de operaciones de Underline Science Inc.

Antes de eso, trabajó en Thomson Reuters en varios puestos de responsabilidad, incluido el de Presidente del Mercado de Clientes Corporativos. Piotr trabajó en estrecha colaboración con los clientes, ofreciendo resultados comerciales, desarrollando nuevos mercados y ampliando las bases de clientes, los contenidos y las plataformas de la empresa. Marczewski es licenciado en Economía Internacional por la SGH Warsaw School of Economics. También estudió en la Universidad Bocconi de Milán (Italia) y posee un máster en Gestión Internacional de la Community of European Management Schools (CEMS).

"Estoy encantado de unirme al equipo como nuevo CRO de Trintech y estoy deseando acelerar nuestro crecimiento global y el éxito de nuestros clientes", dijo Piotr Marczewski, Chief Revenue Officer de Trintech. "Las soluciones de Trintech y su enfoque colaborativo y centrado en el cliente la diferencian de otras empresas del sector que emplean una estrategia única para abordar los complejos retos de la automatización del cierre financiero. Prueba de ello son las grandes marcas (la mayoría de las empresas de la lista Fortune 100) que ya se han asociado con Trintech para transformar sus procesos. A medida que Trintech se embarca en su siguiente fase de crecimiento, me entusiasma ayudar a Trintech a fomentar su reputación como socio de confianza para la Oficina de Finanzas a nivel mundial."

Acerca de Trintech

Trintech es un proveedor líder mundial de soluciones integradas de conciliación y cierre financiero basadas en la nube para departamentos financieros y contables. Desde la conciliación de grandes volúmenes de transacciones hasta la automatización y gestión de conciliaciones de balances, contabilidad entre empresas, asientos contables, tareas de gestión de cierres, gobierno, riesgo y cumplimiento, la cartera de soluciones financieras de Trintech, incluida su plataforma Cadency® (para grandes empresas) y Adra® Suite (para organizaciones del mercado medio), ayudan a gestionar todos los aspectos de los procesos de conciliación y cierre financiero. La excelencia de Trintech, tanto en innovación como en atención al cliente, ha sido reconocida con diversos premios a lo largo de los años, entre ellos los más recientes "Más fácil hacer negocios con" y "Implantación más rápida" en el informe de otoño de 2022 de G2. Más de 3.500 clientes de todo el mundo -incluida la mayoría de las empresas que figuran en la lista Fortune 100- confían en las soluciones de Trintech para que sus operaciones de F&A se conviertan en un socio estratégico de la empresa mediante el control del riesgo, el impulso de la eficiencia y la aportación de conocimientos estratégicos.



Con sede en Plano, Texas, Trintech tiene oficinas en Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Singapur, Francia, Alemania, Irlanda, Países Bajos y los países nórdicos, así como socios estratégicos en Sudáfrica, Latinoamérica y Asia-Pacífico.

