Tres hoteles en Tulum para tres tipos de viajes diferentes, ¿cuál elegir? Emprendedores de Hoy

martes, 21 de febrero de 2023, 14:05 h (CET) Tulum es un destino formado por playa y jungla y gracias a ello, se convierte en un lugar muy atractivo para muchos tipos de turistas.

Hoteles formados por cabañas sobre la arena, restaurantes de cocina local en medio de la jungla, buceo en cenotes o en una de las barreras de coral más interesantes del mundo, ruinas arqueológicas, entre otros que hacen que destaque frente a las opciones cercanas del mapa.

Algunas de las visitas más interesantes al visitar Tulum y alrededores son las ruinas arqueológicas de Tulum, Cobá, Chichén, Itzá, la reserva de la Biósfera Sian Ka'an, la Laguna de Bacalar, Akumal y como no, ciudades cercanas como Valladolid o Mérida.

¿Qué hoteles elegir en Tulum? Cada vez son más las personas que deciden viajar a Tulum y es por ello que este destino ha evolucionado y se ha adaptado a todo tipo de viajer@s, ofreciendo diferentes estilos de viajes: sol y playa, visitas culturales, relax y retiros de yoga, vacaciones sostenibles, gastronomía, festivales musicales, etc.

Viajes sostenibles Desde hace unos años, la conciencia sobre el medioambiente y la sostenibilidad se ha incrementado de manera exponencial. Si bien es cierto que practicar cualquier tipo de turismo genera residuos, contaminación, etc., se puede realizar de la manera más consciente posible.

Villa Pescadores es un complejo de cabañas, construido literalmente sobre la arena, al que trasladarse sol@ o en pareja y vivir descalz@. Se sitúa en la zona arqueológica de Tulum, Carretera Tulum - Ruinas Km 0.5, rodeado de naturaleza tropical y vistas al mar.

Además de ofrecer los diferentes servicios típicos de un hotel como el alojamiento, la restauración o un beach club, están muy implicados con el medio ambiente y la sostenibilidad, por este motivo siguen ciertas medidas: el aire acondicionado funciona desde las 6:00 de la tarde hasta las 9:00 de la mañana, aunque si algún huésped desea ampliarlo puede hacerlo bajo petición, el agua de todo el complejo es filtrada y se usa de nuevo para otras labores, por este motivo, ofrecen sus propios productos de aseo totalmente libres de tóxicos y el horario del equipo de trabajo respeta la zona arqueológica en la que están ubicados, entre otras.

Viajes de ocio Tulum es un destino perfecto para hacer una escapada en casi cualquier momento del año, sobre todo, en la estación seca. Además, es uno de los destinos principales para celebrar las fiestas navideñas, no solo por el buen tiempo, sino porque es el momento de diferentes festivales musicales y fiestas en los propios hoteles y beach clubs.

Ahau Tulum es uno de los hoteles referentes de Tulum, ya que cuenta con un museo al aire libre presidido por una escultura inmensa, en la que cualquier turista que se precie debe hacerse una foto como recuerdo.

El hotel, que está ubicado en una de las mejores zonas de Tulum, Carretera Tulum a Boca Paila km 7.5, se compone de diferentes villas, restaurante, beach club, café al aire libre, museo y piscina. La gran mayoría de las villas cuentan con vistas al mar y están construidas sobre la arena y rodeadas de árboles tropicales.

Su ubicación es excelente para conocer la zona costera de Tulum, pues está cerca de los restaurantes, tiendas, beach clubs y clubs de moda. Así pues, se convierte en el recomendado a la hora viajar con amig@s o en pareja.

Viajes de relax Por el contrario, hay un tipo de turista que prefiere alejarse del mundanal ruido y de lo que ofrece Tulum en cuanto a ocio diurno y nocturno. ¿Qué mejor destino elegir para escapar que uno que ofrezca jungla, playa, cabañas enfrente del mar, cocina local, retiros de yoga, meditación, masajes y spa?

Alaya Tulum es el lugar perfecto para detener el tiempo y tomarse unos días de conexión personal. No solo por la ubicación, Carretera Tulum Boca Paila Km 8.3, sino por la propia conciencia del hotel, enfocada a que el cliente encuentre su paz.

Este resort, formado por villas de varias alturas y la gran mayoría con vistas al mar, ofrece diferentes actividades.

Los hoteles y villas de Ahau Collection están concebidos con la misión de que el huésped conecte en mente, cuerpo y alma, sin perder el respeto y cuidado del medioambiente, cultura, gastronomía y desarrollo local.

Para ampliar la información, se recomienda visitar la web de cada uno de ellos, en total, la cadena de hoteles cuenta con cinco, cuyos conceptos encajan con diferentes tipos de viajeros. O bien visitar un reportaje sobre Tulum en El Blog de Celeste, que está especializado en algunos destinos como Tulum, Ibiza, Formentera, Las Vegas, etc.

La mejor manera de visitar la zona es analizando qué tipo de viaje se quiere realizar, las fechas, teniendo en cuenta la estación seca y las temporadas y el hotel en el que dejarse cuidar.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¿Dónde encontrar un portal de servicios inmobiliarios y profesionales del hogar para particulares y profesionales? Casasenocasion.com JUMO Technologies acerca con Ringover la nueva era de las comunicaciones Driza y su búsqueda de talento digital y no de consultores digitales Digitalizar un negocio en Asturias con Páginas del Principado ¿Qué productos ofrece Customer Comms, en especial Certysign?