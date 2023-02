Descubriendo el futuro del dinero: todo lo que debes saber sobre el valor del Bitcoin Es la criptomoneda más popular del mercado, ha cambiado el mundo financiero y tecnológico desde su lanzamiento en 2009 Redacción

martes, 21 de febrero de 2023, 13:26 h (CET) Bitcoin es la criptomoneda más popular del mercado, ha cambiado el mundo financiero y tecnológico desde su lanzamiento en 2009. A medida que el valor del Bitcoin fue aumentando, se convirtió en una moneda digital atractiva para muchos inversores. Aunque es posible que mucha gente aún no esté muy familiarizada con Bitcoin, estamos seguros de que muchos quieren aprender sobre cómo funciona, sus actualizaciones y sus conceptos erróneos comunes. En este artículo te damos todos los detalles para introducirte en el mundo Bitcoin.



Los motivos de su éxito



Una de las principales razones por las que Bitcoin ha tenido tanto éxito es que fue la primera criptomoneda que hizo su aparición. Como moneda digital, no se puede sostener o tocar físicamente. Las transacciones de Bitcoin son completamente transparentes y no pueden censurarse, lo que significa que cualquier persona puede enviar dinero a cualquier otra persona en cualquier parte del mundo. Además estas transacciones son anónimas, ya que se realizan entre direcciones de Bitcoin, que se utilizan como identificadores de los usuarios en vez de sus datos reales.

La descentralización

El hecho de que Bitcoin esté descentralizado es otra de las grandes ventajas que ofrece esta y otras criptomonedas como Ethereum o BNB (Binance Coin). Esto significa que no está sujeto a la inflación ni a las políticas monetarias de ningún gobierno o banco central, por lo que su mercado se desmarca del mercado financiero habitual y se hace atractivo para muchos inversores.

Constante evolución y mejora

A medida que la comunidad de Bitcoin ha crecido, se han realizado muchas propuestas de actualización para mejorar su funcionalidad. Estas propuestas se llaman "Propuestas de mejora de Bitcoin" o "BIP", y cualquiera puede proponer una. Un claro ejemplo es la actualización SegWit, que se propuso en la BIP 141, y se trata de una de las principales actualizaciones del protocolo de consenso de Bitcoin, diseñada para ayudar a Bitcoin a crecer para adaptarse y ser capaz de admitir más transacciones para satisfacer la creciente demanda.



Precio de venta del Bitcoin

El valor del Bitcoin en la actualidad ronda los 23.000 €, así que otra cosa importante a tener en cuenta es que Bitcoin se puede dividir en unidades más pequeñas, que son llamadas "satoshis". Cada satoshi equivale a 0,00000001 Bitcoin, por lo que no es necesario comprar un Bitcoin entero para invertir en este mercado.

¿Dónde podemos comprar Bitcoin?

Si has decidido invertir en Bitcoin, o quieres conocer más sobre esta u otra criptomoneda, nuestra recomendación es acudir a un exchange. Un exchange, en el contexto de las criptomonedas, es una plataforma digital, que se suele presentar en forma de web o app, y que permite a los usuarios comprar y vender diferentes tipos de criptomonedas, como Bitcoin, Ethereum, Litecoin, etc. Estos exchanges pueden ser centralizados o descentralizados, lo que significa que algunos están gestionados por una entidad central mientras que otros son administrados por una red de usuarios.

En el caso de los centralizados, la plataforma es gestionada por una empresa que tiene control total sobre los activos y fondos de los usuarios, por ello es responsable de garantizar la seguridad de la plataforma y de las transacciones que se realizan en ella. Un ejemplo de exchange centralizado es Binance, una de las plataformas más populares para comprar y vender criptomonedas. Por otro lado, los exchanges descentralizados son aquellos que funcionan de forma autónoma y no están controlados por una entidad central. Allí, son los usuarios de forma individual quienes tienen el control sobre sus fondos y transacciones, y las operaciones se llevan a cabo en una red descentralizada, por lo que no contamos con un respaldo de seguridad adicional que nos dan los anteriores.

Errores comunes que debemos tener en cuenta



Hay algunas percepciones erróneas en torno al Bitcoin, probablemente debido a la juventud de este tipo de mercados, por ejemplo, a menudo se considera que Bitcoin es solo una moda pasajera, pero en realidad, la tecnología blockchain que lo respalda tiene el potencial suficiente como para revolucionar muchos sectores y solucionar problemas del mundo real. Otro error común es pensar que los bitcoins pueden copiarse y pegarse, sin embargo gracias al protocolo de Bitcoin, esto es imposible.

