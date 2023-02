​Los trastornos de salud mental en los menores han aumentado un 47% Salud mental en la infancia y adolescencia Redacción

martes, 21 de febrero de 2023, 11:53 h (CET) La salud mental es el estado de bienestar emocional en el que la persona puede pensar, sentir y actuar ante la vida de forma plena. Incluye cómo manejamos el estrés, cómo nos relacionamos con los demás, cómo nos adaptamos a diferentes situaciones y cómo tomamos decisiones. Es importante señalar que la salud mental es importante en todas las etapas de la vida, en la infancia, la adolescencia y la edad adulta.



Sin embargo, en los últimos años se está comprobando cómo han aumentado un 47% los trastornos de salud mental en los menores. Así lo refleja el informe “La situación de la infancia en España 2022.”, de Plataforma de Infancia. Según los últimos datos oficiales de la Encuesta Nacional de Salud, en 2017 solamente un 1% de la población infantil y juvenil sufría de problemas de salud mental. A raíz de la pandemia de la COVID-19, la situación ha empeorado radicalmente con un aumento de hasta el 47% en los trastornos de salud mental en la infancia y en la adolescencia. Los casos de ansiedad y depresión y los diagnósticos de TDAH se han multiplicado por tres o cuatro desde 2019, y los comportamientos suicidas han aumentado hasta un 59%, llegando a ser en 2020 la segunda causa de muerte entre los niños, niñas y jóvenes entre 10 y 19 años, solo por detrás de los accidentes de tráfico.

La Sociedad Española de Urgencias de Pediatría registró un aumento del 10% de los diagnósticos relacionados con trastornos mentales en urgencias pediátricas (desde marzo de 2019 a marzo de 2021). Fundación ANAR, también, alertó en 2021 de las cifras alarmantes registrando un incremento del 54,6%, respecto al 2020, de consultas de los más jóvenes en temas de salud mental. Otros problemas de salud mental que han experimentado un aumento significativo en 2021 son los trastornos de alimentación, las adicciones, los síntomas depresivos y la baja autoestima o la ansiedad (25,6 %). Además, según Save the Children, los niños, niñas y adolescentes que viven en hogares con bajos ingresos tienen una probabilidad 4 veces mayor (13%) de sufrir trastornos mentales y/o de conducta que los que viven en hogares de rentas altas (3%).

Programa “#DESCUBRE. No bloquees tu salud mental”

Ante estas cifras tan preocupantes, Fundación Adiem trabaja para impulsar iniciativas y programas de sensibilización y prevención en salud mental en las aulas. Por ello, Adiem está llevando a cabo, en los centros educativos de la provincia de Alicante, la iniciativa “#DESCUBRE. No bloquees tu salud mental”, un programa de sensibilización y prevención en salud mental y conductas adictivas desarrollado en centros educativos por la Confederación y la red SALUD MENTAL ESPAÑA gracias a la financiación del Plan Nacional sobre Drogas (PNSD) del Ministerio de Sanidad.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud mental es concebida como un estado de bienestar en el que el individuo realiza sus capacidades, supera el estrés normal de la vida, trabaja de forma productiva y fructífera, y aporta algo a su comunidad. Con respecto a las y los menores, se hace hincapié en los aspectos del desarrollo como el sentido positivo de la identidad, la capacidad para gestionar los pensamientos y emociones así como para crear relaciones sociales, la aptitud para aprender y adquirir una educación que, en última instancia, les capacitará para participar activamente en la sociedad.

Una buena salud mental debe cimentarse desde la infancia y la adolescencia. Por ese motivo, desde SALUD MENTAL ESPAÑA se planteó la necesidad de crear este proyecto, que tuvo su inicio en 2014-2015, y nació con la clara intención de que continuara desarrollándose y ampliándose. El objetivo general de #DESCUBRE es sensibilizar sobre los problemas de salud mental y su relación con el consumo de tóxicos y otras conductas adictivas, en el contexto educativo. La población destinataria del presente programa es el alumnado y profesorado de centros educativos de educación secundaria (alumnado de edades comprendidas entre 12 y 18 años) e, indirectamente, familiares y/o personas allegadas a través del material que será entregado al alumnado de secundaria sobre salud mental y conductas adictivas.

Es necesario incidir en que el objeto de la prevención no se limita al niño, niña o adolescente, sino que debe trabajarse también a través de su entorno y sus relaciones más cercanas. Es por ello que se considera prioritario trabajar con tres de las figuras clave: la o el adolescente, profesorado y, de forma indirecta, sus familiares y/o personas allegadas

Programa “Educación inclusiva, Salud Mental Positiva”

Fundación Adiem también participa en el programa “Educación inclusiva, Salud Mental Positiva” de SALUD MENTAL ESPAÑA, en los centros educativos de la provincia de Alicante, ofreciendo información realista, libre de sesgos y con perspectiva de género, así como apoyo práctico al profesorado para el desarrollo de actividades de promoción y cuidado de la salud mental en población estudiantil. Con estas acciones, se busca así mismo, hacer un llamamiento generalizado a que en los entornos educativos se hable con naturalidad y sin tabúes sobre la salud mental y la importancia de cuidarla previniendo trastornos mentales y eliminando el estigma y la discriminación.

Este programa, consiste en la realización de charlas y actividades para la sensibilización en centros educativos, realizadas por parte de la red asociativa SALUD MENTAL ESPAÑA, que están dirigidas, principalmente, a profesorado y alumnado de 2º y 3er ciclo de Educación Primaria Obligatoria (EPO), es decir, de 8 a 12 años. A través de la entrega de material informativo al alumnado se lleva la sensibilización, de forma indirecta, a sus familiares y/o personas allegadas. NORMAS DE USO

