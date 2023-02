¿Nuevo motín de Esquilache en Madrid? El pensamiento de Díaz Ayuso es rígido e incorregible: no tiene en cuenta las razones contrarias Germán Gorráiz López

@ggorraiz

martes, 21 de febrero de 2023, 09:02 h (CET) Los idus de Marzo podrían socavar la prepotencia política de la actual Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuyo ADN contendría la triple enzima trumpista (autocracia, instauración del paraíso neoliberal y retorno al "pensamiento único heteropatriarcal") y cuyo objetivo sería la instauración de un sistema autocrático o forma de gobierno ejercida por una sola persona.

Ideario de Ayuso

Díaz Ayuso con la ayuda inestimable de su asesor, Miguel Ángel Rodríguez, habría conseguido suplir las deficiencias en su gestión pública así como el desconocimiento de su programa electoral por parte de los electores con el impacto mediático de sus intervenciones públicas y se habría convertido en una "rara avis" que consigue desarbolar cualquier estrategia opositora que sea mínimamente racional.

El pensamiento de Díaz Ayuso es rígido e incorregible: no tiene en cuenta las razones contrarias, solo recoge datos o signos que le confirmen el prejuicio para convertirlo en convicción, y aunque esté aquejada de dicho trastorno delirante sería bastante funcional y no tiende a mostrar un comportamiento extraño excepto como resultado directo de la idea delirante (descabalgar a Pedro Sánchez del poder).

Ayuso estaría asimismo afectada por el llamado “sindrome de hydris o hubris” citado por el médico y político inglés David Owen en su obra The Hubris Syndrome: Bush, Blair and the Intoxication of Power. Dicho término procede de la palabra griega “hybris”, que significa “desmesura”. En su obra Owen lo define: “la autoconfianza exagerada de los políticos cuando alcanzan el poder lleva aparejada la excesiva confianza del sujeto en sí mismo, un orgullo exacerbado y el desaire ante los demás, pudiendo derivar en un abuso de poder (autocracia) y en la tentación de perjudicar la vida de los demás” (léase los menús infantiles de Telepizza durante el confinamiento).

Otro rasgo sería el histrionismo que le impele a “llamar la atención pública y ser temerario en sus afirmaciones sin importarle la opinión de los demás debido a su evidente falta de moralidad”, de lo que sería paradigma su arenga a las masas para que demostraran en la calle su descontento con la gestión del Gobierno.

¡Guárdate de los Idus de Marzo!

La frivolización de la tercermundista situación de la Sanidad madrileña por parte de una Ayuso firme defensora de la sanidad privada, habría provocado la llamada Marea Blanca en defensa de una Sanidad Pública madrileña exangüe tras décadas de abandono institucional y ausencia de las necesarias inversiones para paliar el déficit de personal sanitario que habría provocado el colapso de los servicios médicos.

La crisis sanitaria se habría agravado tras su enfrentamiento con los sindicatos médicos a los que habría acusado de ser correas de transmisión de la izquierda, con lo que dado el hartazgo de una población madrileña abandonada a su suerte por el neoliberalismo furibundo de Ayuso, no sería descartable la desafección ciudadana respecto a Ayuso que tendría su plasmación en las próximas elecciones de la Comunidad de Madrid.

En consecuencia, los idus de Marzo podrían socavar la prepotencia de Ayuso y provocar la desafeccion de una gran parte de la sociedad madrileña al conjugarse el caos sanitario con la dramática situación de más de 1000 afectados por el hundimiento de sus viviendas en San Fernando de Henares y la prevista tala de más de 1000 árboles del Parque de Arganzuela provocadas por las obras del Metro.

Así, no sería descartable un nuevo motín de Esquilache que podría hacer tambalear los cimientos del paraíso neoliberal implementado por Ayuso tras la pérdida de varios escaños en las elecciones madrileñas del mes de mayo, lo que podría significar el principio de su ocaso y su posterior condena al ostracismo político. NORMAS DE USO

