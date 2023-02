Ahorrarse dinero gracias a los productos de outlet de iPhone reacondicionados que ofrece Apple Adictos Emprendedores de Hoy

martes, 21 de febrero de 2023, 09:00 h (CET) A día de hoy, nombres como Samsung, Xiaomi, Huawei y, por supuesto, iPhone son los que vienen a la mente a la hora de señalar las marcas de móviles con mayor número de consumidores en el mercado. A lo largo de los años, la última ha revolucionado el funcionamiento de los smarthphones gracias a su sistema Apple.

Sin embargo, los altos precios de la marca hacen que poca gente pueda permitirse un iPhone. La calidad y la elegancia de sus diseños hacen que sea una firma al alcance de muy pocos.

No obstante, hoy en día, está ganando adeptos gracias a la tendencia en auge de los iPhone reacondicionados. Los móviles reacondicionados son dispositivos que ya han sido usados. Estos móviles pueden tener diferentes orígenes; pueden ser dispositivos comprados y que han sido devueltos por diversos motivos, pero que se encuentran totalmente hábiles para su uso y disfrute.

Estos móviles han sido sometidos a un riguroso proceso de mantenimiento y pruebas para garantizar su funcionamiento, de la mano de profesionales expertos. Debido al auge de la compra de iPhone reacondicionados, por su económico precio, van surgiendo cada vez más empresas que se interesan por este mercado. Una de ellas es Apple Adictos.

Apple Adictos ofrece iPhone reacondicionados Apple Adictos es una empresa familiar con sede en Tarragona, creada en 2019 por profesionales del sector de venta de artículos seminuevos desde 2014. Su equipo está constituido por técnicos y comerciales especializados y formados, con gran experiencia en el sector tecnológico. Por todos estos motivos, ofrecen controles de calidad y procesos diseñados minuciosamente para satisfacer todas las necesidades reales de sus clientes.

Su principal objetivo es poner al servicio de todos los adictos a Apple iPhone reacondicionados de máxima calidad y con las garantías de uno nuevo, a precios al alcance de todos. De esta forma, las personas con un presupuesto más ajustado también pueden permitirse la compra de un iPhone y disfrutar de la calidad de este teléfono móvil, tanto en durabilidad de la batería, como en su software único, un diseño elegante, una cámara excepcional, etc.

En Apple Adictos se puede adquirir un iPhone reacondicionado Adquirir un iPhone reacondicionado permite al comprador pagar un 50 % menos del precio original. Además, también contribuye a preservar el medioambiente. Por otro lado, comprar un dispositivo reacondicionado resulta más fiable que uno de segunda mano, ya que se ha utilizado menos y los fabricantes han reemplazado sus piezas para garantizar su estado óptimo.

Además, la web ofrece una sección outlet que brinda precios únicos. Los fallos funcionales más comunes en estos móviles son los fallos en píxel. Un píxel defectuoso es un puntito negro en la pantalla, a veces imperceptible, ya que mide 0,35 mm. También pueden presentar un fallo en FaceID, el cual deja de funcionar.

Para comprar un iPhone reacondicionado en Apple Adictos, solo hay que acceder a su web, que ofrece un proceso de compra sencillo, rápido y seguro. Los envíos de esta empresa son de entre 1 y 3 días hábiles. Por 7 €, también ofrecen el envío exprés. La empresa da múltiples facilidades para devolver un producto sin coste para el usuario, que tiene 14 días para devolverlo a través de un formulario.

La compañía brinda una de garantía de 12 meses para hacerse cargo de cualquier problema técnico y mecánico, en un tiempo de máximo 5 días laborables. En caso de no poder solucionarlo, la empresa se hace responsable de ofrecer un producto igual al cliente. Por otro lado, se puede contratar la garantía premium, que tiene 24 meses de duración y cubre las reparaciones o sustitución en 3 días laborables.

