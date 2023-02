​Ridícula consecuencia por obligar a dos niños a encender bolas de fuego a un toro poniendo en peligro su vida La tauromaquia es un anacrónico espectáculo que goza de todo tipo de subvenciones y ayudas para una minoría violenta e irresponsable Diego Nevado Martínez

martes, 21 de febrero de 2023, 08:51 h (CET)

Cuatro personas han sido sancionadas por su responsabilidad al obligar a niños pequeños a encender las bolas de fuego en Náquera durante los festejos taurinos del 21 de agosto. Una consecuencia a mi entender ridícula puesto que los niños se podrían haber matado y aquí no pasa nada e incluso si fueran insolventes, no hubieran tenido ninguna consecuencia ante un hecho tan grave.



El responsable del festejo anacrónico ha sido sancionado con 6.000 euros acogiéndose al derecho de reducción por pronto pago de la multa siendo 3.600 euros que ya ha pagado puesto que a esas personas les sobra la pasta.

Por otro lado, los padres de los menores que encendieron las bolas al animal, cuando está totalmente prohibido la participación de menores de 16 años en los festejos taurinos, y otro peñista han sido sancionados con 4.000 euros pero, al igual que el responsable del festejo, han abonado la multa dentro del plazo que se establece para acogerse al derecho de reducción, por lo que finalmente han pagado 2.400 euros cada uno de ellos.



La participación de menores de 16 años está totalmente prohibida, según recoge el artículo 36 del Reglamento de festejos taurinos tradicionales en la Comunitat Valenciana desde 2015, y en ella se dice de manera textual que “no se permitirá la participación de menores de 16 años, que, únicamente, podrán acudir como espectadores”. Las sanciones por incumplimiento de esta pueden oscilar entre los 600 y los 30.000 euros de multa.

La tauromaquia es un anacrónico espectáculo que goza de todo tipo de subvenciones y ayudas para una minoría violenta e irresponsable como acabamos de ver.

Lo que han ocultado los medios de comunicación que han dado la noticia es que el comité de derechos del niño de la ONU instó a España en 2018 a alejar a los menores de la violenta tauromaquia por su estabilidad emocional y mental al igual que hay una ley de la Generalitat Valenciana que prohíbe a los menores presenciar maltrato animal y jamás se ha cumplido puesto que los maltratadores gozan de impunidad para hacer lo que les da la gana y lo peor es que pongan en peligro a sus propios hijos incumpliendo la ley.

Los niños víctimas de unos padres sin escrúpulos salieron corriendo cuando el animal comenzó a moverse al reaccionar al calor de las llamas y debería ser motivo más que suficiente para la retirada de la custodia por lo que espero la actuación de servicios sociales ante un hecho de extrema gravedad que podía haber acabado con la muerte demostrando la falta de capacidad para asumir la custodia del niño y dicho sea desde mi experiencia de años en asociaciones de defensa de la infancia.



Igualmente, en Alfafar enseñaron durante esos días a los menores a hacer lo mismo realizando nuestra concentración habitual desde la plataforma antitaurina Alfafar que rechazamos todo maltrato animal y defendemos los derechos de la infancia realizando nuestro próximo acto en abril para el que debe contactar ya mediante el whatsapp estando en nuestro grupo interno: 691093886. NORMAS DE USO

