¿Qué es la alopecia areata y cómo disimularla?

lunes, 20 de febrero de 2023, 14:39 h (CET) La empresa Kmax ha desarrollado un producto específico para disimular la alopecia areata.

Con el objetivo de disimular la calvicie y la falta de cabello han presentado Kmax Scalp Topical Shader. Se trata de fibras capilares en una base de maquillaje para aplicar con un pincel sobre el cuero cabelludo para que se oculte esa zona sin cabello. Además, ofrecen una línea dedicada a frenar y prevenir la caída del cabello.

Qué es la alopecia areata La alopecia areata es una afección bastante común que provoca la caída del pelo, ocasionada cuando el sistema inmunitario ataca los folículos pilosos. Al tratarse de una enfermedad común, cualquier persona puede tenerla, tanto a hombres como mujeres y niños. No obstante, lo más común es que suceda entre la adolescencia y los 40 años. Sobre las zonas que afecta son la cabeza y la cara, en la mayoría de casos se observa que el cabello se cae en parches pequeños y redondos.

Para disimular las zonas donde falta el cabello, Kmax ha creado el producto Kmax Scalp Topical Shader, un densificador capilar. A través del maquillaje capilar 100 % natural, disimula la falta de cabello, ya que hace que el cabello fino se vea mucho más denso y con más cuerpo. Es utilizado tanto por hombres como mujeres y no es contraindicado con tratamientos para la alopecia porque actúa en el exterior de la piel y no obstruye el folículo piloso.

El densificador de cabello es creado con fibras capilares de queratina, la misma proteína que el cabello contiene de forma natural. El producto funciona mediante la electricidad estática cuando las microfibras capilares se unen al cabello y se entrelazan con él. Las fibras se aplican siempre con el cabello seco, para lograr un efecto instantáneo que hace que los cabellos parezcan más gruesos.

Es un producto diseñado para cubrir las zonas con faltta de cabello en el cuero cabelludo, barba y cejas.

Qué productos hay para la falta de cabello La compañía Kmax Keratin Maximation produce fibras capilares 100 % naturales para disimular la calvicie o falta de cabello y también ofrecen otras alternativas para frenar y prevenir la caída del cabello.

El equipo de profesionales de Kmax está conformado por profesionales de la belleza que atienden de manera profesional y discreta. En la compañía ofrecen una gama de productos innovadores y accesibles para disimular la calvicie y prevenir la caída del cabello.

