Nozomi Networks amplía su alianza estratégica con Mandiant para ofrecer inteligencia y respuestas avanzadas frente a amenazas en entornos OT e IoT

lunes, 20 de febrero de 2023, 10:31 h (CET) Mandiant amplió el número de expertos certificados de Nozomi Networks en su equipo global de respuesta a incidentes de OT y utilizará las soluciones de Nozomi Networks para profundizar en el análisis forense y la evaluación de incidentes Nozomi Networks, el líder en seguridad OT e IoT, ha anunciado hoy la ampliación de su alianza estratégica global con Mandiant para ayudar a los clientes industriales y empresariales a anticiparse a los cambios en el mercado, diagnosticar y responder a las ciber amenazas en los entornos TI y OT en sus operaciones empresariales críticas.

Como parte de su acuerdo estratégico, Mandiant amplió el número de expertos certificados de Nozomi Networks en su equipo global de respuesta a incidentes de OT y utilizará las soluciones de Nozomi Networks para profundizar en el análisis forense y la evaluación de incidentes. Las compañías también están invirtiendo en una nueva iniciativa que incluirá el intercambio de información sobre amenazas y la investigación conjunta sobre seguridad, y planean introducir la respuesta a incidentes diseñada a medida y programas de evaluación para clientes conjuntos. Estos nuevos esfuerzos refuerzan una asociación de confianza que comenzó en 2014 y continúa ampliándose con la misión compartida de fortalecer la seguridad de los sistemas de control industrial.

"En materia de seguridad de infraestructuras críticas, ser capaz de diagnosticar las amenazas y responder rápidamente es necesario para mantener el negocio en marcha", comenta Edgar Capdevielle, CEO de Nozomi Networks. "Pero abordar los requisitos IT y OT es complejo y requiere colaboración. Esta es la razón por la que formamos equipo con Mandiant para aportar a la industria los mejores equipos y tecnologías de inteligencia sobre amenazas de TI y OT del sector, con el fin de ofrecer la mejor defensa posible, sin fisuras".

"Las organizaciones gubernamentales y las infraestructuras críticas de todo el mundo confían en Nozomi Networks y Mandiant para su ciberseguridad", añadió Marshall Heilman, CTO global de Mandiant. "Nuestra alianza fortalece las ciberdefensas sin concesiones en un momento en que la resiliencia operativa nunca había sido tan importante".

Reconocido como un líder del mercado en la seguridad OT e IoT, Nozomi Networks es valorada por su visibilidad operativa superior, su detección avanzada de amenazas en entornos OT e IoT y su fortaleza en todos los despliegues. Las soluciones de Nozomi Networks dan servicio a más de 89 millones de dispositivos en miles de instalaciones en sectores tan diversos como energía, manufactura, minería, transporte, servicios públicos, automatización de edificios, ciudades inteligentes e infraestructuras críticas.

Los productos de Nozomi Networks son desplegados onsite y en la nube y abarcan los entornos IT, OT e IoT para automatizar el duro trabajo de inventariar, visualizar y supervisar las redes de control industrial mediante el uso innovador de la inteligencia artificial. Los casos de uso van más allá de la ciberseguridad e incluyen la resolución de problemas, la gestión de activos y el mantenimiento predictivo. Combinando su liderazgo de mercado en ciberseguridad OT, IT e IoT, Nozomi Networks y Mandiant están impulsando a un nuevo nivel de ciberdefensas a las organizaciones de infraestructuras críticas de todo el mundo.

