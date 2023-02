Plotter de Corte Hidrogel para fabricar protectores de pantalla, ¿cómo puede beneficiarse tu negocio? Es una herramienta valiosa para las tiendas de telefonía móvil Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 17 de febrero de 2023, 09:26 h (CET)

¿Tienes una tienda de tecnología enfocada en la reparación de dispositivos, venta de accesorios o dispositivos y quieres optimizar el stock de protectores de pantalla? En este tipo de situaciones, los plotters de corte hidrogel se han convertido en una opción cada vez más eficaz para poder lidiar contra el stock existente. Este tipo de herramienta te permitirá maximizar tus ventas y eliminar todo el stock de miles de referencias. Contando con un plotter de corte hidrogel, vamos a poder cubrir todo tipo de necesidades relativas a los protectores de pantalla. A continuación te contamos cómo este tipo de opciones pueden servirte de gran ayuda.

¿Qué es un plotter de corte de Hidrogel?

Un plotter es una máquina que realiza cortes de alta precisión para fabricar tus propios protectores de pantalla. Con una sola Lámina de Hidrogel y con el plotter podrás fabricar cualquier protector de pantalla para cualquier tipo de dispositivos, smartphone, tablets, smartwatch, dispositivos electrónicos... Este tipo de herramienta permite cortar láminas de hidrogel de diferentes tamaños y referencias.

En su app encontrarás más de 12000 referencias de cortes. La aplicación siempre se actualiza según van saliendo modelos nuevos en el mercado.

Además permite realizar cortes de forma personalizada con su opción custom cutting. Esta herramienta te permitirá fabricar todo tipo de protectores de forma personalizada.

Hay que destacar que un plotter de corte te permitirá fabricar diferentes tipos de protectores al poder cortar diferentes tipos de láminas. Láminas de privacidad, de green ray, de antibacterias, de antihuellas, entre otros tipos.

¿De qué manera un plotter de corte de hidrogel puede ayudar a nuestro negocio?

Contar en nuestro negocio con un plotter de corte hidrogel nos permitirá fabricar cualquier protector de pantalla in situ. No es necesario obtener ninguna formación para controlar la máquina de corte, su manejo fácil y totalmente intuitivo. De este modo, podremos eliminar de golpe el stock en tienda en referencias de protectores de pantalla. Con una sola lámina de hidrogel podremos tener todos los protectores disponibles para todo tipo de modelos.

Se trata de una solución que nos permitirá evitar las pérdidas por merma de stock por referencias obsoletas, además de maximizar tus ventas. Puesto que siempre podremos dar una respuesta eficaz a nuestros clientes.



Fabrica protectores como es el caso de los móviles, tablets, portátiles, relojes inteligentes o pantallas táctiles de coches, entre muchos otros.

Cinco ventajas de un plotter de corte hidrogel

1. Elimina el stock: Eliminarás el stock de todos los modelos de protector de pantalla. 2. Máximiza tus ventas: Al fabricar cualquier tipo de protector con una lámina hidrogel te permitirá atender a todos tus clientes. 3. Fácil de usar: Es muy sencillo de utilizar. No es necesario ningún conocimiento técnico. Altamente fácil e intuitiva. 4. Ahorras tiempo: Solo compra packs de láminas, olvídate de buscar de forma continua las nuevas referencias que salen al mercado. 5. Mínima inversión con retorno rápido de inversión: Un plotter de corte de hidrogel es realmente barato. Con una poca inversión te permitirá recuperar de forma muy rápida ese retorno de inversión.



My Devia Spain, tu distribuidor de referencia

De entre todos los distribuidores que podemos encontrar para comprar este tipo de plotters, es My Devia Spain una de las líderes del sector. Cuentan con el mejor plotter de corte de hidrogel, con el mejor servicio técnico del mercado.

Por medio de estas soluciones, eliminaremos por completo el número de ventas perdidas por no tener esa referencia. Podremos atender a todos los pedidos de los clientes con una mínima inversión, asegurando además un excelente retorno de la inversión en cuestión.

Además, con un plotter ofrecerás un servicio más rápido, además de contar con un soporte técnico continuado. Tiendas como la mencionada en el presente artículo se han convertido en un referente a nivel nacional e internacional.



Como hemos podido comprobar, los plotters de impresión son una herramienta valiosa para las tiendas de telefonía móvil. Comprar uno de ellos es la mejor opción para poder rentabilizar al máximo toda nuestra inversión. NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Plotter de Corte Hidrogel para fabricar protectores de pantalla, ¿cómo puede beneficiarse tu negocio? Es una herramienta valiosa para las tiendas de telefonía móvil Los mejores abogados penalistas: grandes bufetes o despachos boutique, ¿en quién confiar? Análisis de las debilidades y fortalezas de los dos modelos más extendidos en la abogacía Energías Lumilec impulsa la energía solar en la Costa del Sol Fiesta Barco Málaga, la opción ideal para despedidas de soltera en la Costa del Sol Chacarrex, 36 años liderando los sistemas de protección contra incendios