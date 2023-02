Todopisos, la vivienda ideal a un clic Emprendedores de Hoy

viernes, 17 de febrero de 2023, 09:00 h (CET) A la hora de comprar una casa, hay que escoger una localización y un tipo de vivienda. Asimismo, hay que considerar el presupuesto y el tipo de hipoteca al que es posible acceder. Sin embargo, una buena manera de comenzar una búsqueda es mediante un portal inmobiliario en internet. Estas plataformas sirven para conectar a las agencias inmobiliarias con sus clientes.

En este sentido, uno de los portales inmobiliarios más recomendados es Todopisos, una herramienta imprescindible para las personas que buscan su vivienda ideal. Esto se debe a que en esta plataforma están a disposición algunas de las mejores agencias inmobiliarias. Además, con las opciones de filtro que ofrece el portal es posible afinar las búsquedas y no perder tiempo.

El funcionamiento de Todopisos Este portal cuenta con una serie de filtros para que cada usuario pueda encontrar su vivienda ideal. Por ejemplo, es posible reducir la búsqueda escogiendo una provincia, una localidad, un barrio e incluso zonas delimitadas. Otro aspecto a delimitar es el tipo de vivienda. En este sentido, hay que escoger entre opciones como piso, ático, chalet o dúplex, entre otras posibilidades.

También es importante señalar un rango de precios. De manera opcional, es posible indicar un número de habitaciones y baños, metros cuadrados totales y extras como terraza, piscina, ascensor o trastero. El objetivo de todas estas opciones es reducir las búsquedas para no perder tiempo viendo propiedades que no se ajustan a lo que el usuario quiere y puede comprar.

Una vez que todos los parámetros de la búsqueda están delimitados es posible ver cada una de las viviendas seleccionadas para conocer sus detalles. Esto incluye una galería de imágenes y un mapa para conocer la ubicación exacta. Por último, a través de Todopisos, es posible dejar un mensaje para ser contactado por la agencia inmobiliaria que corresponda.

¿Qué cantidad de dinero hay que tener ahorrada para comprar una vivienda? Según indican los especialistas de Todopisos, las hipotecas suelen cubrir el 80 % del total del importe de la compra de una propiedad. A su vez, la cuota de la hipoteca no puede ser superior al 40 % del salario del titular. Por lo tanto, es necesario contar con ahorros para cubrir el 20 % restante y un 10 % más para gastos asociados a la operación.

Dentro de este último 10 %, se incluyen impuestos como el registro de la propiedad, el Impuesto para Transmisiones Patrimoniales y el IVA. Si se trata de una vivienda de segunda mano es obligatorio pagar el Impuesto para Actos Jurídicos Documentados. Además, es necesario cubrir los gastos de notaría, la tarifa de la tasación previa y las comisiones de apertura.

A través de la plataforma Todopisos, es posible comenzar una búsqueda y acceder a múltiples opciones para encontrar una vivienda ideal en poco tiempo.

