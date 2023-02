Conseguir una rehabilitación energética económica con Termopiedra Emprendedores de Hoy

jueves, 16 de febrero de 2023, 14:33 h (CET) En la actualidad, la fabricación e instalación de fachadas puede ofrecer un importante ahorro energético cuando emplea materiales y herramientas que impiden el calor del exterior. Una fachada con un buen aislamiento supone un ahorro de hasta un 50 % de la energía consumida mediante sistemas de climatización como la calefacción o el aire acondicionado. Esto no es solo beneficioso para el medioambiente, sino también para los residentes de edificios y ocupantes de otras estructuras.

En este contexto, Termopiedra ha destacado en el sector de la fabricación y revestimiento de fachadas de piedra aislada por el exterior, para casas, edificios y locales comerciales en España. Así mismo, Termopiedra cuenta con la subvención Next Generation para acelerar la recuperación económica de los daños provocados por el covid, gracias a la rehabilitación energética que desarrolla a través de su razón social.

Aislante para la liberación energética A través de la eficiencia térmica del XPS, las fachadas creadas y desarrolladas por Termopiedra poseen alta resistencia térmica, nula absorción de agua y altas prestaciones mecánicas. El principal objetivo de la organización es la puesta en marcha del mejor sistema industrializado de aislamiento de fachadas con paneles tipo sándwich, revestidos con piedra aislada. Con ello, los edificios, casas y demás estructuras logran tener impermeabilizada la cara exterior, con una fachada muy ligera, resistente al impacto, antianidamientos de insectos, sin puentes térmicos en los anclajes y que, además, no requiere mantenimiento.

Los clientes, además, pueden obtener un trabajo de calidad y con unos precios muy accesibles, gracias a la subvención Next Generation, otorgada por el gobierno español.

Servicio integral en la instalación de fachadas El equipo de Termopiedra está capacitado para ofrecer asesorías técnicas (revisión de edificios y casas); asesoría legal (trámites, subvenciones y financiación); acompañamiento técnico y fabricación de las fachadas, a medida y bajo los requerimientos del cliente, cumpliendo con la normativa y las disposiciones ambientales en términos de rehabilitación energética. Así mismo, se hace el suministro completo y efectivo de los materiales necesarios para la instalación de la fachada, con especialistas homologados y especializados. No obstante, para el cliente si así lo desea, Termopiedra cuenta con monitores que enseñan a llevar a cabo la instalación.

Finalmente, la garantía tiene una validez de 10 años, en los que se puede evidenciar la calidad del sistema de revestimiento de la fachada con piedra aislada.

