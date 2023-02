ADDAW sobre el Kit Digital y el informe IRA Emprendedores de Hoy

jueves, 16 de febrero de 2023, 13:09 h (CET) El Kit Digital fue creado con el objetivo de financiar la implementación de soluciones en la nube que llevan a cabo pymes y autónomos, para conseguir un nivel superior en su madurez tecnológica.

Esto se debe a la necesidad de impulsar la economía nacional, ya que, según el Ministerio de Industria y Turismo, las compañías con menos de 50 trabajadores, representan el 49,14 de los empleos en el país.

No obstante, es de obligatorio cumplimiento que las páginas de estas entidades que reciben financiación pública a través del Kit Digital sean accesibles; es decir, que garanticen el uso de sus portales y funcionalidades a todas las personas, con o sin diversidad funcional. Y, en este sentido, muchas de las organizaciones que solicitan la subvención no cuentan con esta exigencia establecida en la normativa UNE-EN 301549:2022.

Las empresas deben demostrar que las webs que se realizan a través de la subvención del Kit Digital son accesibles y, para ello, es obligatorio que cumplimenten el informe IRA. La Asociación para la Defensa del Derecho a la Accesibilidad Web, ADDAW, realiza auditorías de accesibilidad con el fin de cumplimentar el informe IRA, ofreciendo planes a medida para los digitalizadores que varían en función a la cantidad de proyectos a auditar.

Evaluación que posibilita las ayudas públicas para fines tecnológicos ADDAW, ofrece servicios de auditorías de accesibilidad, utilizando la metodología WCAG-EM. Este formato universal describe las pautas para que cualquier persona con o sin discapacidad, pueda percibir, comprender, navegar e interactuar en un portal con textos, imágenes, sonidos, códigos y marcados. De esta metodología se desprende un extenso informe, donde se especifican página a página todos los criterios, especificando en aquellos que fallan, porque fallan y como solucionarlos

ADDAW elabora y entrega a la pyme que requiere sus servicios, un completo documento donde se analiza cada uno de los criterios de accesibilidad, especificando en cuáles existen fallos y cómo puede resolverlos con ejemplos específicos para su web.

Después de este proceso de revisión y verificación, se define una ventana de tiempo, es decir, un cronograma para que la pequeña o mediana empresa realice los cambios sugeridos, con el acompañamiento y la consultoría de ADDAW durante todo este proceso.

Tras esto, se hace una segunda auditoría para llevar a cabo la certificación de accesibilidad del portal, con la entrega de un informe propio y del IRA. Este último es el documento que se debe presentar para justificar la accesibilidad de cada portal para la subvención del Kit Digital, con toda la revisión, los datos y las tecnologías usadas en la web.

Con todo este proceso, la organización ayuda a que las pymes reciban la ayuda del Kit Digital y puedan desarrollar sus actividades económicas con mayor alcance tecnológico.

¿Qué beneficios tiene una página accesible? ADDAW tiene una amplia trayectoria en auditorías tanto para organismos privados como para entidades públicas, en la búsqueda del cumplimiento de la accesibilidad digital. Y no solo es importante conseguirla para cumplir con la normativa de accesibilidad web, sino que tener una página accesible mejora la web en otros sentidos.

Por ejemplo, mejora el posicionamiento orgánico en buscadores (SEO), aumenta la cantidad de clientes potenciales, mejora la experiencia de usuario, no solo para los usuarios con discapacidad.

Una web accesible, además, es una web limpia y con un código estandarizado, lo que se traduce, en una web con una respuesta más rápida y más escalable. Además, mejora notoriamente la responsabilidad social corporativa de la empresa.

