​La Academia de Cine y el Festival de Málaga reconocen a Yuyi Beringola con el Premio Ricardo Franco

La Academia de Cine y el Festival de Málaga han reconocido a Yuyi Beringola con el Premio Ricardo Franco 2023, galardón que la script recibirá en la que será la 26 edición del certamen andaluz, que se celebrará del 10 al 19 de marzo. Fruto del acuerdo de colaboración entre la Academia y el festival y por décimo quinto año consecutivo, la institución respalda este galardón destinado a los técnicos de cine que se creó en homenaje al director, guionista y productor Ricardo Franco un año después de su muerte, en 1999.



Yuyi Beringola creció en una familia de cineastas. Visitó un rodaje por primera a los 7 años y sintió que lo que veía delante de sus ojos era pura magia, y allí, apartado pero formando parte de esa magia, descubrió a un hombre que observaba desde la calma, lleno de papeles y lápices: era el script. En ese momento, esa niña supo que quería formar parte de ese mundo y ocupar ese lugar.

No ha hecho otra cosa en su vida profesional que ser script, una de las mejores, y ama su trabajo. Su currículum profesional incluye más de cien películas y series de televisión y es, desde hace muchos años, colaboradora imprescindible de Pedro Almodóvar, con quien ha trabajado en Madres paralelas, Dolor y gloria, Julieta, Los amantes pasajeros, La piel que habito, Los abrazos rotos, Volver, La mala educación, Hable con ella, Todo sobre mi madre, ¡Átame!, ¿Qué he hecho yo para merecer esto? y Entre tinieblas. También era la script habitual de Pilar Miró (El perro del hortelano, El pájaro de la felicidad, Beltenebros, Esquilache, Gary Cooper, que estás en los cielos), y ha trabajado con Pedro Olea (Más allá del jardín, El maestro de esgrima, Bandera negra), Jaime Chávarri (Las bicicletas son para el verano) y Ricardo Franco (El sueño de Tánger). Habitual en producciones internacionales, a la lista de cineastas se suman Terry Gilliam (El hombre que mató a Don Quijote, Las aventuras del barón de Munchausen), Stephen Frears (The Hit), Guillermo del Toro (El espinazo del diablo) y Asghar Farhadi (Todos lo saben).

Beringola, una de las profesionales a las que homenajeó la Academia en 2011, está rodando en Almería el musical Road to Bethlehem, dirigido por Adam Anders.