El nuevo presentador de noticias de TVE, Àngel Pons

jueves, 16 de febrero de 2023, 11:00 h (CET) Desde hace unas semanas, Àngel Pons se ha incorporado a la presentación de noticias en TVE, concretamente en el Canal 24 Horas, que compagina con su labor en La hora de La1.

Pons ya sabe lo que es trabajar en informativos: estuvo presentando los Deportes en el Telediario y también informativos territoriales. Nacido en Maçanet de la Selva, Girona, lleva cerca de 20 años vinculado a TVE con una sonrisa que destaca su optimismo en todas sus apariciones en medios y en sus redes sociales. Por eso, las noticias con Àngel Pons llegan al público de una manera entretenida y, entre sus objetivos, siempre están (según asegura él mismo en su página web) "tratar los temas que más interesan, con responsabilidad y compromiso: con precisión, claridad y concisión".

La trayectoria en el mundo de la TV de Àngel Pons Para Àngel Pons, la pasión por el periodismo llegó a muy temprana edad. Con tan solo 15 años ya formaba parte del equipo de la televisión de Maçanet de la Selva, trabajando como presentador de deportes y luego presentando un magazine en directo. A partir de allí, su pasión no hizo más que crecer hasta convertirse en periodista titulado por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en 2004. Desde entonces, ha trabajado como reportero, locutor, presentador... e incluso profesor asociado en la UAB.

Hoy en día, es un presentador reconocido por su trabajo en diferentes medios, formatos y programas, como en La hora de La1, La Vuelta Ciclista a España, España Directo o en el Telediario. Este año, también estuvo presentando la Cabalgata de Reyes de La1. Actualmente, destaca por su trabajo en las noticias del Canal 24 Horas, donde se encarga de presentar tanto noticias de todo tipo, informativas, deportivas o de entretenimiento, como reportajes en directo, tratando distintos temas. Todo esto, con un estilo propio y único, el cual no solo es claro, conciso, certero y cercano, sino también entretenido y siempre con su característica sonrisa.

Un presentador multifacético, siempre dispuesto a afrontar nuevos retos Como periodista, Pons siempre ha tenido que enfrentarse a importantes retos profesionales para poder avanzar y crecer en su carrera. La manera en la que ha asumido cada uno de estos desafíos le ha permitido convertirse en un presentador multifacético, capaz de desenvolverse en diferentes escenarios. Y es que a lo largo de su carrera periodística de más de 20 años, no solo ha trabajado para televisiones y programas informativos, sino que también ha presentado todo tipo de eventos. Por ejemplo, ha colaborado en eventos benéficos, corporativos, festivales de música, galas de premios, eventos deportivos, foros, mesas de debate y muchos otros.

En definitiva, Àngel Pons es un profesional que reivindica el periodismo de calidad y que establece como precedente que se puede informar a todo un país de lo que sucede en la actualidad, de una manera entusiasta, optimista y entretenida, haciendo gala de su característica más visible: informar y entretener a la vez, pero con una sonrisa.

