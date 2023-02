¿Cuáles son los beneficios del curso de pastelería intensivo con Be Chef? Emprendedores de Hoy

miércoles, 15 de febrero de 2023, 18:50 h (CET) La gastronomía española es una de las más destacadas a nivel mundial. Los registros la posicionan en el top 3 de las mejores cocinas para los visitantes junto a la argentina e italiana. Si bien los platos mediterráneos se conocen ampliamente en el plano internacional, España también ha logrado destacarse como referente europeo en la rama de panadería y pastelería. En el caso de la pastelería, no se trata de un camino sencillo y requiere de un conocimiento amplio para poder desarrollar productos de calidad. Por esa razón, los especialistas recomiendan acceder a un curso de pastelería como el que ofrece la escuela Be Chef, que destaca por su oferta formativa tanto presencial como online.

La importancia de capacitarse en pastelería de la mano de profesionales Así como la paella y la tortilla de patatas son una tradición de la gastronomía española, hace tiempo que las delicias dulces también comenzaron a reconocerse tanto por los locales como los visitantes.

En el mercado se puede acceder a una amplia oferta de productos, entre los cuales se pueden destacar las tartas, cheesecakes, macarons, galletas, roscón de reyes o los buñuelos de calabaza.

Cada preparación tiene una técnica y medidas justas de ingredientes. Por eso, desde Be Chef se ofrecen distintos tipos de cursos, en los que no solo se ofrecen los conocimientos teóricos. También se efectúan evaluaciones prácticas para aplicar todo el aprendizaje.

La institución destaca por la política educativa, basada en la experiencia, imaginación y pensamiento creativo. Lo que se busca es impartir conocimientos de calidad, a partir de clases magistrales por parte de profesionales destacados en el ambiente. Un ejemplo de ello es Hans Ovando, quien se proclamó como Mejor Maestro Artesano Pastelero de España durante 2022.

Be Chef ofrece un curso de pastelería intensivo Con el objetivo de continuar creciendo para seguir siendo referente en el sector de la gastronomía, Be Chef ofrece distintas posibilidades para los que desean formarse como pasteleros. Por un lado, se encuentra la oferta presencial, con distintos tipos de cursos, y por el otro, la modalidad online, que contempla cursos monotemáticos en clases rápidas, prácticas y accesibles.

Una de las opciones más destacadas es el curso de pastelería intensivo. El mismo tiene una duración de un mes y se orienta a quienes desean ingresar al mundo de la repostería, ya sea como profesionales o simplemente aficionados a la cocina. Un detalle es que no se necesitan conocimientos previos para poder inscribirse, lo cual lo hace apto para cualquier persona.

Dicha formación cuenta con el respaldo de dos profesionales de jerarquía, como Hans Ovando y Elena Adell. Además, tras cumplir el curso, los alumnos pueden acceder a la plataforma online para completar los conocimientos con 120 horas de contenidos en video. Esto hace que sea una propuesta de alta calidad para conocer en profundidad las cualidades de la gastronomía española.

En definitiva, Be Chef ofrece un curso en el que se puede aprender en dos modalidades distintas (presencial y online) de la mano de grandes profesionales dentro del sector sin la necesidad de tener experiencia como pastelero o pastelera.

