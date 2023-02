Madrid albergará el mayor foro sobre Retail Media de España el próximo 23 de febrero

El Retail Media representa el 18% del total del presupuesto destinado a publicidad digital y un 11% del total de la inversión publicitaria a nivel global El Retail Media es mucho más que un término de moda y una tendencia en el mundo de la publicidad digital. De hecho ya se ha convertido en la tercera gran revolución de la publicidad digital, después del Search y de las redes sociales. En los últimos meses, su crecimiento está siendo imparable. De hecho según los datos de GroupM, el Retail Media alcanzó en 2022 una inversión de 101.000 millones de dólares, un 15% más que los 88.000 millones de dólares registrados en 2021. Este volumen de inversión representa el 18% del total del presupuesto destinado a publicidad digital y un 11% del total de la inversión publicitaria a nivel global. O el equivalente al 1,8% del volumen bruto de mercancías (GMV) global de ecommerce. Además, se estima que la inversión publicitaria en Retail Media superará los 160.000 millones de dólares, lo que representa una tasa de crecimiento del 60%.

En medio del declive de las cookies y otros identificadores de terceros para la segmentación de anuncios en los canales digitales, el Retail Media ofrece una alternativa convincente: el first party data de compradores y la medición completa de la atribución y contribución, harán que el retail media siga creciendo más allá de los sponsored ads en las búsquedas.

Ahora Ecommerce News, pone en marcha la primera edicion del mayor foro sobre Retail Media en España y que se celebrará en Madrid el próximo 23 de febrero de 10 a 17 horas en el Espacio Jorge Juan, en Madrid.

Esta primera edición, el evento contará con speakers de la talla de Clara Elliott-Bauzá, Brand Partnerships Lead de TikTok Spain; Ana Pastor Barandiarán, Brand.com Manager Iberia de Estée Lauder; Paula Rodríguez, Business Development Director de Webloyalty Spain; Paloma Hurtado, Retail Media Manager de FNAC, Eva Zaera, Senior Digital Marketing Director de Coca Cola Europacific Partners; Carlos Esteve, Head of Brands & Partners Marketing de Glovo; Jesús Sancho, Head of Carrefour Links Spain del grupo Carrefour; o Gonzalo Sanmartin Antelo, Retail General Manager Spain and Portugal de The Walt Disney, entre muchos otros.

El evento cuenta con el patrocinio de Webloyalty, Publicis Groupe, Socloz, Electrocosto, REETMO, The Jump, CitrusAd, LiveRamp, AxiCom e Infebex.

