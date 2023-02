4 de cada 10 contratos indefinidos fueron fijos discontinuos en el año 2022, 2 de cada 10 indefinidos fueron a tiempo parcial y los restantes 4 de cada 10 a tiempo completo

The Adecco Group Institute, el centro de estudios y divulgación del Grupo Adecco, junto al Instituto Cuatrecasas de Estrategia Legal en RRHH, presentan hoy la cuarta edición del Observatorio trimestral del mercado de trabajo, un informe cuyo objeto es ofrecer información y opinión sobre la evolución del empleo en nuestro país y el impacto de las recientes reformas The Adecco Group Institute, el centro de estudios y divulgación del Grupo Adecco, presenta, junto al Instituto Cuatrecasas de Estrategia Legal en RRHH, la cuarta edición del Observatorio trimestral del mercado de trabajo, con el objetivo de ofrecer información y opinión sobre la evolución del empleo en nuestro país y el impacto de las recientes reformas laborales.

Los indicadores que se reflejan en el presente informe se han elaborado a partir de los últimos datos publicados por el SEPE, la Tesorería General de la Seguridad Social, las Estadísticas del Mercado de Trabajo y Economía Social que publica el Ministerio de Trabajo y Economía Social y datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).

El primer dato a destacar derivado de la evolución en la contratación tras un año de reforma laboral es que en el pasado año 4 de cada 10 contratos indefinidos que se firmaron fueron fijos discontinuos, 2 de cada 10 indefinidos fueron a tiempo parcial y los restantes 4 de cada 10 fueron a tiempo completo.

En palabras de Javier Blasco, director de The Adecco Group Institute: "La fotografía de los fijos discontinuos como nuevo paradigma de la calidad y sostenibilidad del trabajo es una de las críticas a esta última reforma. Las empresas han perdido flexibilidad y soluciones de cubrir necesidades de contratación temporal, que deberán convivir con otras fórmulas, estables o pseudo estables, de ocupación. Y por eso no es de extrañar la reivindicación del sector de agencias de empleo privadas de incrementar su participación en este tipo de modalidad contractual, dando soluciones a necesidades fijo-discontinuas, que se complementen con ambiciosos planes de recualificación".

"Detrás de nuestra capacidad de acercar la oferta y la demanda, y de caminar hacia muchos de nuestros retos (industrialización, digitalización, incrementos salariales, movilidad y rotación laboral deseadas, etc.) que nos conviertan en una economía atractiva a la inversión y sostenible para la generación de empleo, está el debate sobre la formación, y en particular, sobre la formación que demandan las personas y empresas: aquella que genere empleabilidad, práctica y con mayor contenido en competencias blandas", continúa el director de The Adecco Group Institute.

Por último,Javier Blasco asegura: "Nuestro modelo de productividad debe cambiar si se trabaja en varios objetivos: fomentar el crecimiento del tamaño de nuestra estructura de empresa (reducir "rigideces" a las empresas de más de 50 trabajadores, incentivos fiscales, etc.), mayoritariamente pymes; potenciar la inversión en digitalización (facilitar el acceso de fondos europeos, I+D+i, etc.),y sobre todo, garantizar el plan de formación y recualificación de empresarios y personas trabajadoras, que asegure la actualización permanente de conocimientos y competencias".

Por su parte, Guillermo Tena, director del Instituto Cuatrecasas de Estrategia Legal en RRHH, señala que "creemos que este año va a plantear una paradoja compleja de gestionar: la necesidad de adaptación y readaptación de las plantillas y la carencia del talento necesario para poder hacer frente a muchos de esos retos de negocio. Por lo tanto, esto va a requerir de toda la innovación y creatividad de los equipos de atracción y reclutamiento de las empresas".

Finalmente, Guillermo Tena comenta que "desde el punto de vista del marco de relaciones laborales, será interesante conocer del estudio que estamos realizado desde Cuatrecasas con el think tank Enclave de Personas y The Adecco Group Institute, en el que se pone el foco en lo que los gestores de personas necesitarían para competir mejor por el talento necesario: ¿Es conveniente una mayor flexibilidad en la regulación de las modalidades contractuales? ¿Se necesitan mayores opciones de contratación temporal, por ejemplo, mediante mayores posibilidades de utilizar ETT? ¿Sería mejor facilitar y clarificar la regulación de los contratos formativos y la figura de las prácticas no laborales (becarios)?".

La evolución de la contratación

El número de contratos iniciales para el mes de enero asciende hasta los 1.151.747 (+1,1% intermensual; -24,1% interanual). De estos, 670.443 son contratos temporales (-7,6% intermensual; -50,6% interanual) y 481.304 son indefinidos (+16,6% intermensual; +200,4% interanual).

Si dentro de los indefinidos se pone el foco únicamente en los fijos discontinuos, estos descienden hasta los 169.999 (-1,4% intermensual; +658,7% interanual).

Por tanto, el 58,2% de los contratos iniciales son contratos temporales, mientras que el 41,8% son contratos indefinidos, de los cuales, el 35,5% son fijos discontinuos. Estos últimos representan por tanto un 14,8% del total de contratos iniciales.

Esta reducción en la contratación inicial afecta especialmente y en negativo a los hombres (-17,3% intermensual; -32% interanual) frente a las mujeres (-15,6% intermensual; -25,1% interanual).

Al segmentar los contratos iniciales según tramos de edad, se observa que en diciembre se produjo una caída especialmente marcada para los adultos de 25-29 años (-18,9% intermensual). A nivel interanual, se produce una especial reducción para los adultos de 40-44 años (-32,5%).

Al analizar los contratos iniciales del mes de octubre según secciones de actividad económica, es "Industrias Extractivas" la más afectada con respecto al mes de septiembre (-39,1%), seguida de "Construcción" (-38,1%). "Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca" es la única que crece con respecto al mes anterior (+2,6%).

A nivel interanual, es "Transporte y Almacenamiento" la más afectada (-47,8%), seguida de "Industria Manufacturera" (-40,5%), mientras que "Actividades de los Hogares como empleadores de personal doméstico" es la única que crece con respecto al año anterior (+11,3%).

En enero de 2023, los contratos por circunstancias de la producción representan el 42,4% de los contratos iniciales (-5,9 p.p. intermensual) con 487.937 contratos (-11,1% intermensual; -29,4% interanual). Disminuyen los contratos de formación en alternancia hasta 4.304 (-15,3% intermensual; +44,9% interanual). En cambio, los de obtención de prácticas profesionales aumentan hasta los 3.664 (+26,2% intermensual; -38,7% interanual). Los de sustitución aumentan hasta 118.265 (+14,6% intermensual; -28,7% interanual), representando un 10,3% de los contratos iniciales.

Al analizar la duración media de los contratos para el mes de diciembre, el 40,8% (+7,1 p.p. intermensuales) duran un mes o menos, y el 23% (+1,9 p.p. intermensuales) duran una semana o menos. Cabe destacar que la duración media de los contratos para el cuarto trimestre de 2022 es la más baja desde el año 2006, situándose en 46 días y habiéndose reducido un 11,1% con respecto al cuarto trimestre de 2021. También disminuye la duración media para los contratos iniciales en diciembre hasta 43,7 días (-3,3% intermensual; -4,3% interanual). De este modo, la duración media de los contratos fue 48,3 días en 2022 frente a 53,4 de 2021, es decir, un -9,5%.

La evolución de la contratación según la jornada en enero de 2023, los temporales a tiempo parcial disminuyen hasta los 204.086 (-18,2% intermensual; -49,2% interanual) y los temporales a tiempo completo hasta 466.357 (-2,1% intermensual; -51,2% interanual). Los contratos indefinidos a tiempo completo aumentan hasta los 206.416 (+41% intermensual; +113,8% interanual) y los indefinidos a tiempo parcial hasta 104.889 (+11,6% intermensual; +154,2% interanual).

La proporción de contratación y afiliación

Una de las formas de analizar el impacto de la reforma laboral, y la calidad en el empleo, tiene que ver con el grado de rotación contractual, entendiendo por tal la ratio de número de contratos en función del nivel de afiliación. Las ratios que se expresan a continuación se corresponden con el número de contratos de cada tipo en función del número de afiliados para dichos tipos de contratación.

La ratio para los fijos discontinuos aumenta hasta el 21,5% (+0,8 p.p. intermensuales). Asimismo, aumenta la ratio para los indefinidos hasta el 4% (+0,6 p.p. intermensuales). En cambio, disminuye la ratio para los contratos temporales (-0,6 p.p. intermensuales) hasta el 18,7%.

Al comparar las ratios para el cuarto trimestre de forma anual, se observa que la de los fijos discontinuos se dispara hasta el 75,9% (+61,2 p.p. interanuales) y bate el récord desde 2009 (632.530 contratos fijos discontinuos sobre 833.648 afiliados fijos discontinuos).

Asimismo, la de los indefinidos (tiempo completo, tiempo parcial y fijos discontinuos) alcanza su máximo con un 13,1% (+9,5 p.p. interanuales). En cambio, la ratio para los temporales disminuye con respecto al tercer trimestre del año anterior y se sitúa en el 63% (-26,6 p.p. interanuales).

La ratio para los temporales a tiempo parcial disminuye hasta el 33% (-3 p.p. intermensuales). En cambio, aumenta para los temporales a tiempo completo hasta el 29,9% (+1,1 p.p. intermensuales).

Asimismo, aumenta la ratio para los indefinidos a tiempo parcial hasta el 4,6% (+0,5 p.p. intermensuales) y para tiempo completo hasta el 2,3% (+0,7 p.p. intermensuales).

Afiliación

En el mes de enero, el número de afiliados disminuye hasta los 20.081.224 de afiliados (-1,1% intermensual; +2,3% interanual). Al segmentar según sexos, los hombres disminuyen con respecto al mes anterior (-0,9%), pero aumentan un 2% con respecto a enero de 2022. Asimismo, las mujeres afiliadas disminuyen con respecto al mes anterior (-1,2%) y aumentan de forma interanual (+2,7%).

En el mes de diciembre de 2022 el número de altas se reduce en mayor medida para los indefinidos a tiempo completo, que disminuyen hasta los 8.900 (-27,1% intermensual), seguido de los indefinidos a tiempo parcial con 5.310 altas (-20,4% intermensual) y fijos discontinuos, que disminuyen hasta 14.332 (-7,1% intermensual).

Cabe destacar que en el mes de diciembre el número de bajas para los fijos discontinuos (17.149) disminuye un 6,7% con respecto al mes anterior, pero aumenta un 382,4% con respecto a diciembre de 2021. También disminuyen el número de bajas para los indefinidos a tiempo completo con un -5,8% intermensual. Las bajas para indefinidos a tiempo parcial también disminuyen con respecto al mes anterior (-9,8% intermensual).

Las causas de baja para el mes de noviembre muestran un descenso para los "indefinidos por pase inactividad trabajadores fijos discontinuos", que disminuyen hasta las 14.033 bajas por este motivo (-29,9% intermensual).

Las bajas por "no superar el periodo de prueba" disminuyen hasta situarse en 2.579 bajas por este motivo, muy por encima de las 384 que hubo para el mismo periodo del año anterior (-10,2% intermensual; +571% interanual).

Las "dimisiones/bajas voluntarias" de los indefinidos también disminuyen para el mes de noviembre hasta las 6.644 (-13,7% intermensual).

Sector público y privado

En el cuarto trimestre de 2022, han aumentado el número de contratos en el sector público hasta 3.526 (+0,6% intertrimestral; +1,5% interanual). En cambio, el número de contratos en el sector privado ha disminuido hasta 13.845 (-0,4% intertrimestral; +2,6% interanual).

Al segmentar según tramos de edad, se observa que la mayor parte de contratos en el cuarto trimestre de 2022 se encuentran en la franja de 40 a 49 años para el sector privado con un 30,3% y en la franja de 50 a 59 para el sector público con un 32,1%.

Si se compara por sexos, los hombres asalariados han disminuido tanto en el sector público con 1.496 contratados (-0,5% intertrimestral) como en el privado con 7.489 (-1,2% intertrimestral). En cambio, las mujeres han aumentado tanto en el sector público con 2.030 (+1,4% intertrimestral) y como en el privado con 6.357 (+0,7% intertrimestral).

Dentro de las CC.AA., Melilla (+0,3%) y Ceuta (+0,2%) son las únicas que crecen a nivel intermensual, mientras que Extremadura (-2,4%) y La Rioja (-1,6%) son las que reducen su afiliación en mayor medida.

Horas efectivas semanales trabajadas

En el cuarto trimestre de 2022, el número de horas efectivas trabajadas semanales por todos los ocupados aumenta hasta las 630.198 horas (+6,2% intertrimestral; +2,4% interanual). Así, el promedio de horas trabajadas sería de 632.272 para el año 2022 (+4,6% con respecto al promedio de 2021).

Al centrarnos en los asalariados, las horas efectivas semanales trabajadas en el sector público aumentan hasta 100.493 (+22,9% intertrimestral; +3,2% interanual), y en el sector privado hasta 421.907 (+3,8% intertrimestral; +3,8% interanual). De este modo, el promedio de horas para 2022 en el sector privado sería de 423.478 (+6,2% con respecto a 2021) y de 97.954 en el sector público (+0,6% con respecto a 2021).

Empresas inscritas en la Seguridad Social

En el mes de enero, el número de empresas inscritas en la Seguridad Social disminuye hasta las 1.313.133 (-1,3% intermensual; +0,04% interanual).

Al centrarnos en los sectores, el de Construcción es el único que ha crecido con respecto al mes anterior (+0,9%), mientras que el Agrario presenta la mayor reducción (-7,3%), seguido de los Servicios (-1%) e Industria (-0,4%).

Al comparar con los datos del mismo periodo del año anterior (enero de 2022), es Construcción el que más ha crecido (+2,6%), seguido de Servicios (+0,6%). En cambio, el sector Agrario (-7,4%) e Industria (-0,9%) decrecen a nivel interanual.

Desempleo

El paro registrado para el mes de enero 2023 es de 2.908.397 personas desempleadas (+2,5% intermensual; -6,9% interanual). La tasa de paro para el cuarto trimestre de 2022 se sitúa en un 12,9% (+1,6% intertrimestral; -3,5% interanual).

Al comparar por sexos, los hombres parados aumentan su cifra hasta 1.168.312 en el mes de enero (+1,8% intermensual; -8,8% interanual). Asimismo, las mujeres aumentan el número de paradas hasta 1.740.085 (+3% intermensual; -5,5% interanual).

En cuanto a los tramos de edad, los menores de 25 años en paro aumentan para el mes de enero hasta 203.504 (+4% intermensual; -7,3% interanual), en especial los hombres menores de 25 (+4,2% intermensual; -6,7% interanual).

En cuanto a los sectores, el paro registrado disminuye únicamente para Construcción, que reduce su cifra hasta 224.006 personas desempleadas (-1,4% intermensual; -10,6% interanual), mientras que en Servicios aumenta en mayor medida con 2.087.828 (+3,5% intermensual; -6% interanual), seguido de Agricultura con 114.765 (+1,3% intermensual; -22,6% interanual) e Industria con 234.251 (+0,2% intermensual; -8,5% interanual).

A nivel de CC.AA., Baleares es la única que disminuye el paro registrado en enero 2023 con respecto al mes anterior (-0,8% intermensual). En cambio, para la Comunidad de Madrid (+3,7% intermensual) aumenta en mayor medida. A nivel interanual se observa un decrecimiento generalizado, especialmente marcado en Baleares (-34,7%) y Madrid (-13,2%), y Melilla aumenta el paro registrado (+16%).