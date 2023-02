¿Cómo debe ser un maquillaje a nivel de un Goya? Juan Pacheco, el maquillador de celebreties lo cuenta Comunicae

miércoles, 15 de febrero de 2023, 09:51 h (CET) Juan Pacheco, el reputado maquillador y estilista de celebrities, revela los mejores consejos para deslumbrar con el maquillaje de fiesta Aprovechando que estos días ha sido el día del despliegue de la alfombra roja, el maquillador Juan Pacheco, da las claves para triunfar en los eventos con el maquillaje, como cualquiera de las celebridades con las que este maquillador profesional en Madrid, ha trabajado.

Querer impactar con el beauty look en las fiestas nocturnas es algo que todas las mujeres desean -al menos una vez en la vida. El maquillador profesional en Madrid, Juan Pacheco, desvela los consejos más importantes para conseguir un maquillaje de noche deslumbrante.

El primer paso para un buen maquillaje es preparar la piel. Hacer una limpieza facial, libre de aceites que estropeen el resultado final, es fundamental.

Para empezar, es importante elegir colores neutros para el rostro y reservar los toques de color para los labios y sombras. Los tonos suaves siempre permitirán lucir más elegante y resaltar realmente la belleza de cada persona.

A continuación aplicar perfeccionadores de la piel antes de comenzar a colocar el maquillaje. Nada mejor que un corrector verde.

Esto también ayuda a que el maquillaje se mantenga por mucho más tiempo y es excelente para ocultar las arrugas.

El siguiente paso es elegir una correcta base del maquillaje. Debe ser lo más parecido al tono de piel. Sellarlo con una ligera capa de polvos traslúcidos.

Un maquillaje profesional se debe enfocar en resaltar una parte particular del rostro, que suelen ser los ojos y los labios.

Para el maquillaje de ojos se puede optar por un smokey eyes o una combinación de 3 tonos a lo largo del párpado que ayudarán a ganar intensidad en la mirada, además de a resaltar la belleza de los ojos.

También se puede pintar un smudgy negro en las esquinas exteriores del ojo, difuminar muy bien hacia la mitad del párpado y cubrir la superficie oscura con glitter si se quiere dar un poco de fantasía al maquillaje.

Sea cual sea la opción que se elija, no olvidar maquillar las pestañas para marcar la expresividad de los ojos y ampliar la mirada. Para ello, primero se debe usar un rizador de pestañas y, posteriormente, aplicar dos capas de rímel negro.

Finalmente, unos labios son otro de los must obligatorios en un look de maquillaje para eventos especiales. Procura elegir un tono vibrante, que se convierta en el protagonista de tu rostro y le proporcione el aire de fiesta.

El maquillador, aconseja utilizar labiales en colores cafés, marrones o burgundy profundos -ya que están en tendencia-, aplicar delineador y buscar fórmulas waterproof a fin de que no se desgasten a lo largo de las horas.

Una de las claves del éxito en un maquillaje que parezca hecho por expertos, es utilizar buenos productos. Las bases deben fijarse adecuadamente y hay que contar con distintos tonos que se vayan adaptando a la piel.

Juan Pacheco Moral es un reputado peluquero y maquillador que cuenta con una amplia experiencia profesional.

Comenzó a trabajar en el mundo de la belleza y la moda a los 20 años y, desde entonces, se ha centrado tanto en la producción de editoriales de belleza (El País, Woman, Telva, Glamour, Cosmopolitan, Vogue ,Elle, Hola, Rolling Stone, XL semanal,Fuera de serie,Ragazza, El Mundo, Diez Minutos o QMD, entre otras) como en la realización de portadas de discos y promoción de artistas de la talla de Diana Navarro, El Sueño de Morfeo, La Oreja de Van Gogh,Rosana , Leonor Watling, , Rem, Brian Adamns, Rosario,Pasion Vega,La Susi o Pastora Soler,entre otros.

