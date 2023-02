Chat GPT, Metaverso y el algoritmo, los nuevos canales para sorprender por San Valentín Comunicae

martes, 14 de febrero de 2023, 16:47 h (CET) "La realidad virtual y el big data pueden ayudarte a celebrar San Valentín de una manera original, impactar a tu pareja o acercaros si tenéis una relación a distancia", según expertos de The Valley. La Generación Z y los milennials utilizan las aplicaciones de citas y las redes sociales como uno de sus principales medios para conocer nuevas personas y ligar Las tecnologías disruptivas están marcando la manera de relacionarse, tanto en entornos profesionales, como formativos o personales, y las relaciones amorosas no iban a ser menos. Es por eso que la aplicación de estas nuevas tecnologías cada año está impactando más en la manera en la que muchas parejas se conocen, interactúan y se relacionan.

Actualmente, la Generación Z y los milennials utilizan las aplicaciones de citas y las redes sociales como uno de sus principales medios para conocer nuevas personas y ligar, y es que según un estudio de la Universidad de Stanford de 2019 el 40% de las parejas se había conocido por internet, dato que durante 2020 y los años posteriores se disparó.

Por otro lado, con la llegada de un nuevo San Valentín son muchas las parejas que buscan originalidad para sorprenderse o que recurren a las tecnologías para poder pasar un rato juntos en caso de estar lejos, y es que una de las consecuencias de estas oportunidades que ofrece internet "para conocer a tu media naranja es que puedes encontrarla a miles de kilómetros de ti". Por ello, los expertos de The Valley confirman que la llega de tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial han supuesto un gran avance también en las relaciones amorosas, y por ejemplo la aparición del Metaverso o el uso de la inteligencia artificial pueden ayudar a disfrutar de un San Valentín diferente:

Buscar a la persona perfecta: más datos y más seguros. "Si todavía estás buscando a la persona indicada gracias al uso de datos que utilizan muchas aplicaciones de citas es más fácil que encuentres exactamente lo que estabas buscando", y es que con los datos aportados y lo que va recogiendo según el uso de la app, estas consiguen unir mediante algoritmos y el uso de otras herramientas, como la geolocalización, a diferentes personas que comparten gustos e intereses. Además, el avance de la ciberseguridad en los últimos años y el trabajo que realizan estas compañías para proteger los datos de sus usuarios, en parte como consecuencia de las fuertes normativas que han ido surgiendo, dan lugar a una mayor confianza a la hora de compartir cierta información. Aunque sin duda, siempre hay que saber qué hay ciertos datos que es mejor no indicar en ninguna circunstancia.

"Si lo que tratas es de sorprender a esa persona especial, la herramienta del momento puede ser tu gran aliado". Chat GPT está marcando un antes y un después en el uso de la inteligencia artificial y es que este modelo de lenguaje está sorprendiendo al mundo por la variedad de tareas que es capaz de realizar. En este caso, "puedes utilizarlo para crear una carta de amor original y personalizada según la información que le indiques, un poema o incluso puede ayudarte a descifrar sentimientos si eres tu la persona afortunada que ha recibido un mensaje de amor, ya que además de generar textos también es capaz de mejorar el procesamiento del lenguaje detectando sentimientos o interpretar imágenes y fotografías". Nuevas realidades en las que relacionarse, la estrella del Metaverso. Las aplicaciones de citas también han llegado ya al Metaverso, y es que han visto en este nuevo mundo un lugar ideal para poder unir personas de cualquier parte del mundo. Sin embargo, "si ya tienes pareja, pero el problema es que no podéis celebrar esta fecha juntos físicamente, estas nuevas realidades también os permitirán juntaros de manera virtual y así sentiros más cerca". Pese a la distancia, el desarrollo de la realidad virtual y artificial hará posible que "os toméis un café o que tengáis una cita en un lugar mágico gracias a vuestros avatares". Además, con herramientas de realidad virtual totalmente inmersivas es posible escuchar la voz de la otra persona con un audio envolvente y gracias a los sensores de movimiento será posible "sentir" la presencia de la otra persona y sus gestos como si estuviera en el mismo espacio. NORMAS DE USO

