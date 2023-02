España lidera la transformación digital entre los países de habla hispana, con un 85% de organizaciones que han iniciado este proceso Comunicae

martes, 14 de febrero de 2023, 13:25 h (CET) España es el país en el que un mayor número de compañías ha nombrado un área o responsable para liderar la transformación digital. Mientras tanto, en Latinoamérica, un 71% de empresas han iniciado la transformación digital, con Colombia a la cabeza del informe impulsado por Inesdi Business Techschool Empresas maduras, predispuestas a seguir consolidando la transformación digital y con trabajadores capacitados para provocar el cambio. Esta es la principal fotografía que ha obtenido sobre España el informe Think Digital Report 2022: Barómetro sobre la transformación digital en España y Latinoamérica, impulsado por Inesdi Business Techschool. Un estudio que registra el conocimiento en transformación digital de las empresas nacionales y latinoamericanas, así como los últimos desafíos, las características y las experiencias más actuales frente a este reto.

El informe detecta que España se consolida como el país en el que una mayor cantidad de empresas ha iniciado su transformación digital, puesto que el 85% de las organizaciones ya ha iniciado el proceso. En este sentido, la business techschool ha detectado que la transformación digital seguirá expandiéndose en España, con un 64% de empresas que prevén comenzar con esta puesta en marcha en 2023.

La competitividad del entorno y un bajo nivel de inversión son, según este informe, dos de los principales retos a los que el sector debe hacer frente. Frente a estos obstáculos, Inesdi Business Techschool destaca otros factores positivos: como que el liderazgo de la transformación digital está concentrado en la dirección general o que España es el país en el que una mayor cantidad de empresas ha establecido un área o persona responsables para liderar la transformación digital.

Respecto a los procesos, la metodología Design Thinkingo pensamiento de diseño, es la más utilizada por las empresas españolas en los procedimientos de transformación digital. Con un enfoque centrado en el usuario para resolver problemas de forma innovadora y creativa, el dominio de metodologías ágiles es, por tanto, la habilidad digital más demandada por las empresas nacionales.

Para iniciar la transformación digital, las empresas han optado, o bien por contratar talento externo, o bien por potenciar las capacidades de los colaboradores de la empresa. Asimismo, la transformación digital de las empresas españolas es la que mayor madurez presenta, puesto que el 65% de las organizaciones iniciaron su transformación hace más de un año.

Oportunidades de crecimiento en LATAM

El Think Digital Report 2022 también ha detectadoque un 71% de empresas de Latinoamérica (LATAM) ya han iniciado la transformación digital. Por países, y muy cerca de España, se sitúa Colombia (con un 80%), México (74%), Argentina (74%), Perú (65%) y Ecuador (58%).

Colombia lidera el proceso, ya que una de cada cinco entidades ha manifestado que ha comenzado a ponerlo en marcha. Sin embargo, el informe ha detectado que en el país existe la percepción de que su cultura actual dificulta iniciar este proceso. Las compañías colombianas también detectan nuevos competidores en el mercado y han integrado la metodología Scrum en los procesos de transformación digital. Para seguir impulsando el cambio, Colombia es uno de los países en los que una mayor cantidad de empresas (el 68%) ha demandado nuevo talento para avanzar en la transformación digital.

En contraste, el informe Think Digital Report 2022 recoge que en Ecuador poco más de la mitad de las empresas han iniciado la transformación digital. Sin embargo, se intuyen cambios profundos a corto plazo en este país puesto que el 75% de las empresas planea iniciar la transformación el próximo año.

Desarrollo de una nueva cultura digital

El avance de la transformación digital es imparable en las empresas españolas y la importancia de este cambio para lograr mayor competitividad está teniendo su efecto en países latinoamericanos como Colombia, Argentina o México.

Este progreso también se hace patente en el auge de tecnologías que permiten realizar un análisis de datos y que permiten tomar decisiones estratégicas seguras. También destaca el incremento de la inversión en softwares de automatización robótica de procesos y la demanda de talento con habilidades digitales. Todo ello, con el objetivo de desarrollar una cultura digital donde destaquen los valores de agilidad e innovación.

El estudio detecta que la transformación digital ha incrementado en 2022, puesto que la cantidad de organizaciones que han iniciado el proceso ha pasado del 42% al 73%. Pero todavía existen diversos obstáculos como la cultura actual, la falta de habilidades, el desconocimiento general sobre las implicaciones o la coexistencia con metodologías más tradicionales.

En este sentido, el informe precisa que las compañías trabajan en digitalizar sus productos y servicios, dejando en segundo lugar la innovación del negocio. Sin embargo, refleja que las empresas reconocen que la innovación es clave en la cultura digital y trascendente a la hora de adquirir nuevas habilidades en sus recursos. Tal y como recoge, la llegada de nuevos competidores y la innovación como factor diferencial debería mover a las empresas a poner el foco en ello. Conscientes de la situación y el contexto, las empresas están demandando cada vez mayor cantidad de recursos. Y lo hacen porque consideran que no disponen de recursos en aspectos como la agilidad y la innovación.

En este contexto, el Think Digital Report 2022 recomienda que las empresas se concentren en establecer un propósito claro y adquieran una visión digital de la organización. Además, promueve que las compañías desarrollen un proceso de transformación amplio y estratégico, poniendo el foco en reducir la distancia entre clientes y colaboradores. También anima a que las entidades fomenten la colaboración transversal y desplieguen la cultura digital en la empresa. Un proceso que implica saber involucrar al mejor talento digital y construir un liderazgo abierto. Estas claves ayudarán a profundizar en la transformación digital e incrementar los niveles de éxito y madurez digital.

Una radiografía minuciosa de la transformación digital en España y LATAM

Desde 2020, el congreso online Think Digital Summit —organizado por Inesdi y Three Points, las escuelas digitales de Planeta Formación y Universidades— reúne a profesionales y expertos de todo el mundo para descubrir y profundizar en las tendencias en tecnología, gestión y transformación que están aplicando con éxito las empresas líderes del sector. Dentro de este marco, el Think Digital Report es el proyecto de investigación que busca determinar las claves sobre cómo las empresas están adoptando esta transformación digital.

La publicación ha sido dirigida por los investigadores Gustavo Diaz y Jorge Truñón, autoridades en el ámbito de la innovación tecnológica y la estrategia digital aplicada a la empresa. Junto a un amplio equipo de especialistas, han realizado una investigación cualitativa basada en fuentes primarias para precisar el estado de la transformación digital en España, México, Colombia, Perú, Ecuador y Argentina. En el estudio han participado 513 participantes de 18 industrias diferentes y 13 ámbitos laborales pertenecientes a los 6 países anteriormente mencionados.

Diaz y Truñón valoran positivamente los resultados obtenidos en España e indican que "continúa siendo el principal país en el que sus trabajadores están suficientemente capacitados para afrontar la transformación digital y sus empresas continúan siendo las de mayor madurez digital entre las de habla hispana".

Sobre Inesdi y Three Points:

Las dos escuelas digitales Inesdi y Three Points, pertenecientes a Planeta Formación y Universidades impulsan juntas el Digital Innovation Learning Hub, el actorde referencia en formación digital en el ámbito hispanohablante. Una escuela digital con un programa dirigido a crear perfiles tecnológicos estratégicos dentro de empresas e instituciones que orientarán la transformación digital de las empresas del futuro.

En la actualidad han lanzado el informe Think Digital Report 2022 que investiga el nivel de madurez, tendencias y desafíos de la transformación digital en España y Latinoamérica.

Inesdi y Three Points trabajan por acelerar la digitalización internacional. La visión formativa de ambas escuelas está presente en un programa común dirigido a profesionales y empresas que persiguen incrementar sus competencias digitales y competitividad para responder a los retos actuales. Un contexto empresarial marcado por la conexión entre el mundo físico y digital, propios de la Industria 4.0.

Más información:

https://www.inesdi.com/estudios/informes-think-digital-report-2022/

