El V Congreso Marítimo Nacional reclama al gobierno un organismo capaz de coordinar todas las políticas relacionadas con la economía azul

viernes, 10 de febrero de 2023, 13:10 h (CET) La industria pide más apoyo institucional y mayor reconocimiento a un sector que aporta el 7% del PIB y sostiene el 6% del empleo nacional La Real Liga Naval Española en colaboración con el Clúster Marítimo Español y Navalia como patrocinador principal ha organizado el V Congreso Marítimo Nacional en el que se ha abordado la situación actual y los retos a los que se enfrenta el sector marítimo español.

El congreso, que ha reunido a más de 200 personas en la Real Casa de Correos de Madrid, ha sido inaugurado por Antonio Martorell, almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, Alejandro Aznar Sainz, presidente del Clúster Marítimo y Juan Díaz Cano, presidente de la Real Liga Naval Española. Una vez más el V Congreso ha servido para expresar la voz conjunta de un sector cuya importancia desconoce en su totalidad la sociedad española. Esta edición se enmarcará bajo el claim "El futuro azul" con el objetivo de aportar una visión global del sector marítimo español y las principales novedades que sobre él mismo asoman, además servirá para analizar los retos y oportunidades en la industria y resaltar su papel como motor de crecimiento económico del país.

El almirante general Antonio Martorell, Jefe del Estado Mayor de la Armada ha afirmado que "todos los que participamos en este congreso, compartimos la responsabilidad de concienciar a los españoles sobre la importancia de la mar, los beneficios que nos ofrece y las oportunidades y retos que tenemos por la proa porque la mar es un elemento clave en la historia de España".

Para favorecer que los españoles puedan hacer un uso adecuado de la mar, como un espacio abierto y libre que tantos beneficios entraña pero que la convierten a la vez que, en un espacio difícil de controlar, que presenta numerosos riesgos y amenazas para la seguridad, "la Armada mantiene inalterable su misión secular que no es otra que la defensa de España y de sus legítimos intereses en y desde la mar. La Armada se encuentra en un proceso continuo de adaptación que queremos orientar a recuperar el terreno perdido en los últimos 15 años para después modernizar y evolucionar nuestra fuerza naval en el medio y largo plazo" ha señalado Martorell.

El Jefe del Estado Mayor de la Armada, ha explicado que "la combinación de recursos e ideas claras permitirá una gestión estratégica y más eficiente de los recursos y esperamos que pueda ofrecer a la industria naval y a la defensa una guía y un horizonte claros que contribuya a posicionarla en el mercado europeo y mundial. Es importante seguir defendiendo la idea de tratar los asuntos de la mar desde un punto de vista global, impulsando nuestra economía azul y su crecimiento. Los españoles necesitamos mirar más hacia la mar también hacia su seguridad y su defensa, pues nuestro bienestar, progreso y prosperidad dependen ahora más que nunca de ello", ha afirmado.

Durante el acto de apertura Alejandro Aznar, presidente del Clúster Marítimo español ha puesto en relieve la importancia del sector marítimo español para la economía y la seguridad nacional. "Un sector vital que, sin embargo, no goza del reconocimiento que le corresponde y, con ello, del apoyo institucional con el que deberíamos contar", ha señalado.

Aznar ha destacado que la economía azul es esencial para la seguridad nacional, ya que es responsable de transportar gran parte de las importaciones y exportaciones. Al igual que lo es para la economía global, siendo clave en el desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático al ser uno de los transportes más eficientes desde una perspectiva medioambiental. "Sin embargo, a pesar de su evidente importancia estratégica, la economía azul a menudo ha sido ignorada por la Administración Pública, cuando no se pierde en el entramado de instituciones, tanto a nivel competencial como geográfico, cuyas políticas impactan en las industrias de la mar" ha manifestado.

Es por ello, que desde el clúster reclaman crear una entidad capaz de centralizar los intereses de todos. Un organismo del Estado que debería ser capaz de coordinar todas las políticas y programas relacionados con la economía azul en España, asegurando con ello que se tomen las medidas necesarias para apoyar su crecimiento y desarrollo sostenible.

Una petición que ha defendido Juan Díaz Cano, presidente de la Real Liga Naval Española, que ha reclamado que "este congreso sirva para abrir el mar a una ciudadanía española desconocedora de la repercusión real de un sector que aporta el 7% del PIB y sostiene el 6% del empleo nacional". Díaz Cano también pide al gobierno que el sector tenga más peso en sus políticas. "El abandono de los poderes públicos hacia el mar es notorio -ha afirmado-, ningún partido político ha incluido jamás en sus programas electorales medida alguna en favor de las industrias marítimas. Esperemos que este congreso consiga abrir la espita que permita a los españoles conocer al sector marítimo en profundidad y también que los poderes públicos comiencen a prestar atención a los anhelos de futuro y las reivindicaciones, algunas de ellas históricas, de este sector que merece la oportunidad de desarrollarse en igualdad de condiciones con los de países de nuestro entorno más cercano".

Hacia una Armada renovada

Durante la mesa redonda "Hacia una Armada renovada" moderada por Jose Antonio Fernández Jove, director general Grupo Fernández Jove se ha analizado cómo ha evolucionado el sector en los últimos años a las novedades como los vehículos autónomos, la realidad V6A, la modelización y simulación, la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la robótica, el blockchain y como estos cambios afectarán a las industrias de la mar.

Durante la mesa redonda también se ha hecho referencia al escenario que se ha dibujado tras la invasión de Rusia a Ucrania. En este sentido, Antonio Martorell, Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada ha señalado como esta invasión ha cambiado el escenario internacional de una forma preventiva inmediata manteniendo unida a las organizaciones internacionales de seguridad y defensa. "Es lo que está tratando Rusia de debilitar" ha señalado el AJEMA. Sobre la inversión que destinará el gobierno a la Armada, Martorell ha señalado el compromiso del ejecutivo de aumentar un 2% el presupuesto, aunque ha manifestado que "debemos ser pragmáticos".

Martorell también ha hecho referencia a los principales programas de la Armada, el más inmediato y uno de los más relevante: los submarinos S80. "España entra en el exclusivo club de países capaz de diseñar, construir, sostener y operar sus propios submarinos eso se denomina autonomía estratégica".

En este sentido, Agustín Álvarez Blanco, director de Construcción Naval de Navantia, ha señalado que "vemos una armada moderna, tecnológica y totalmente alineada con la industria. Gracias a la armada nuestros productos tienen é;xito internacional porque van un paso por delante. Los vectores tecnológicos por los que está apostando la armada como las tecnologías críticas, el 5G, la Inteligencia Artificial y la nanotecnológica entre otros, nos empuja a adoptar diseños y tecnología de vanguardia".

Ignacio Mataix, consejero delegado de Indra se ha referido a los retos a los que se enfrenta la industria, "nuestro principal reto es proporcionar a nuestra armada sistemas tecnológicamente avanzados que la ayuden a mantener su superioridad frente a las amenazas. Es clave para el futuro, desarrollar sistemas altamente competitivos y que tengan proyección en mercados internacionales".

Francisco Cuervas, CEO de Ghenova ha destacado la importancia de la internacionalización como un factor clave para la diversificación y como una estabilización de la carga de trabajo para no depender solo de la demanda nacional. Cuervas ha señalado la importancia que cobra la marca España en el ámbito de la industria de la armada. "España proyecta esa confianza y esa solvencia y, sea para proyectos de defensa o no, es un aval".

El sector pesquero español en Bruselas

Iñaki Arbulu, consejero delegado Grupo Arbulu ha moderado la mesa en la que se ha analizado la situación del sector pesquero español en Bruselas y se han valorado los recursos presentados sobre las limitaciones de pesca de arrastre de fondo en los 87 caladeros.

En este sentido, Javier Garat Pérez, secretario general de la Confederación Española de Pesca (Cepesca) señala que la industria se siente "constantemente atacada". Garat ha explicado que "tenemos una política más centrada en las políticas medio ambientales que en las necesidades del sector. "Lo que están demostrando con sus políticas es que como sigan así nos llevan a caer en picado. Hay que buscar el equilibrio entre la conservación de la biodiversidad, pero también del uso sostenible de los recursos naturales y por supuesto de la seguridad alimentaria. En el sector marítimo hay muchas industrias, pero la única que produce alimentos somos nosotros".

Juan Manuel Vieites Baptista de Sousa, presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), ha explicado "que el gobierno español, bajo la presión del sector, hizo un recurso que presentó en noviembre y que entendemos que lleva todos los razonamientos relacionados con el sector pesquero. Difícilmente se entiende que prohíban 87 zonas de pesca y considero que desde Bruselas no creen en el sector pesquero, no apuestan por un sector estratégico de cohesión en la Unión Europea y eso es lo que nos hace tener todos los problemas que tenemos. A Bruselas le preocupa más el medio ambiente que por el propio sector pesquero".

Opinión que comparte Basilio Otero, presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, que ha señalado, que pese a las trabas "el sector pesquero español tiene futuro y seguiremos luchando, aunque para ello pero habrá que cambiar la política pesquera común".

El programa de conferencias ha tratado los asuntos más novedosos y con mayor proyección como los puertos del futuro, la protección del patrimonio subacuático español, la realidad de los astilleros e industrias auxiliares españolas, los combustibles azules, la eólica marina flotante, la formación marítima, la marina de recreo y la sostenibilidad, el papel de las Ligas Navales en el sector marítimo, la marina mercante tras la COVID-19 y la economía azul.

Tras el congreso, se elaborará un "Cuaderno de Conclusiones" que será remitido al Gobierno, a los partidos políticos, a la prensa y a las asociaciones marítimas, en el que se recogerán las conclusiones aportadas en el mismo.

Durante el congreso también se ha agradecido la participación de las empresas patrocinadoras y colaboradoras: Navalia como patrocinador principal, Bureau Veritas, Grupo Arbulu, Siport21, Ghenova, Fernández Jové y la Cátedra del Clúster Marítimo Español de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de Madrid, Indra y Pesca España. Han colaborado en el mismo, Grupo Suardíaz, Astilleros Armón, Wilmer Representaciones (Wiresa), Balearia, Universidad Camilo José Cela, Alta Shipping, Técnicas y Servicios de ingeniería (TSI), Astican-Astander, Anesco, Ingeteam, Comismar, Islaw Abogados, Inmobiliaria Hispana, España S.A., Ocean Capital Partners, Warsila, Navantia, Frizonia, Iberdrola, la compañía de seguros España, S.A y la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España. Muchas gracias a todos ellos.

