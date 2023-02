La recomendación de contar con abogados especializados que informarán de todos los derechos que corresponden como lesionado de un accidente de tráfico, por ABOGADOS JULIÁN Emprendedores de Hoy

jueves, 9 de febrero de 2023, 15:12 h (CET) Ley 35/2015, de 22 de septiembre, ha reformado el sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.

Para lograr una indemnización accidente es conveniente contar con los servicios de un abogado especialista que conozca las especialidades de estos procesos.

Además, los especialistas de ABOGADOS JULIÁN comentan que, por lo general, los lesionados o heridos en accidentes no suelen conocer sus derechos. Por ejemplo, tienen derecho a elegir el médico que deseen para realizar la recuperación y a un abogado con base en la póliza de defensa jurídica.

Por otra parte, los abogados expertos de esta firma indican que lo más importante, desde su punto de vista, es que los accidentados accedan a un proceso de curación para evitar secuelas y poder retomar todas las actividades de la vida cotidiana. Insisten en el derecho a elegir a los profesionales médicos.

Dejar la indemnización por accidente en manos de las aseguradoras tiene un riesgo En muchos casos, los accidentados dejan en manos de las aseguradoras la reclamación por la situación que han sufrido. Estas empresas suelen utilizar sus propios criterios, por lo que se corre el riesgo de cobrar una indemnización por debajo de la indemnización total de las lesiones y daños sufridos

Según los letrados de ABOGADOS JULIÁN, la parte más delicada de los accidentes son las lesiones, y en especial en los choques que se producen a escasa velocidad. Antes de las 72 horas siguientes al accidente hay que acudir a un centro médico para la valoración de las lesiones.

Es conveniente recurrir a los servicios de un abogado especializado en accidentes de tráfico y no a los de una empresa que solo va a tratar de llegar a un acuerdo de forma rápida.

El método de trabajo de ABOGADOS JULIÁN Este despacho prioriza la recuperación física y emocional de sus clientes. Las personas accidentadas pueden elegir los profesionales médicos que deseen.

En algunos casos, tras un accidente grave, el apoyo psicológico resulta fundamental para atravesar el proceso de recuperación.

Asimismo, en ABOGADOS JULIÁN llevan adelante todas las acciones necesarias para que cada cliente reciba la indemnización que corresponde por los daños, las lesiones, las secuelas, el lucro cesante, etc. De esta manera, es posible llegar a lo que estos especialistas denominan como “la verdadera indemnización”. La verdadera indemnización es la que comienza por recuperar la vida anterior al accidente todo lo que sea posible y continúa con la percepción de la indemnización.

Para conseguir esto es necesario contar con el apoyo de un abogado independiente de las compañías de seguros que proteja los intereses de sus clientes

A través de ABOGADOS JULIÁN se puede gestionar la elección de los profesionales médicos que la persona elija y recibir la indemnización total que le corresponde.

