¿Cómo ahorrar con los seguros vinculados a la hipoteca? inXur

¿Cómo ahorrar con los seguros vinculados a la hipoteca?

jueves, 9 de febrero de 2023, 12:59 h (CET) Este ejercicio 2023 se presenta como un año duro para la economía, con la imparable inflación y las subidas y endurecimientos de tipos de préstamos e hipotecas.

Para el ciudadano de a pie, ahorrar se ha convertido en una necesidad. Hay que poner atención en contener los gastos del día a día y tratar de reducirlos, en la medida de lo posible. Algunas partidas, como préstamos e hipotecas, no permiten ahorrar y cada vez van a salir más caras para el bolsillo de los ciudadanos.

Donde sí puede ser posible el ahorro es en las pólizas vinculadas a la hipoteca. El corredor online inXur explica cómo ahorrar en seguros vinculados a una hipoteca.

Revisar las pólizas de seguros puede ser una buena posibilidad de ahorrar. Existen pólizas de seguros que el consumidor ha contratado por sí mismo y otras vinculadas al banco. Muchas de ellas a las hipotecas y préstamos, que cada vez salen más caros al bolsillo de los consumidores. Es hora de revisarlas y ver si pueden ser sustituidas por otras que permitan un mayor ahorro.

Cambiar los seguros vinculados a la hipoteca En el momento en que se busca una hipoteca, es muy frecuente que la entidad bancaria imponga al consumidor la contratación de lo que se conoce como seguros asociados a la hipoteca. Normalmente, cuando se firma una hipoteca, el banco exige al usuario una póliza de seguro de vida por el importe total del crédito y una póliza de seguro del hogar. También resulta habitual que el propio banco oferte esas pólizas al nuevo hipotecado.

Sin embargo, en contra de lo que muchos piensan, no existe obligación legal para el hipotecado de contratar dichos seguros con el banco, ni tampoco la de mantenerlos con la entidad bancaria a lo largo de la vida de la hipoteca. Lo que el banco sí puede hacer es mejorar las condiciones de la hipoteca si se contratan con ellos dichos seguros.

Ahora bien, es muy recomendable echar las cuentas sobre si contratar esos seguros por fuera del banco pueden salir mejor, aunque se pierda la posible bonificación en el interés asociada a contratar esas pólizas. En otras palabras, si contratar un seguro de hogar y de vida con el banco cuesta, por ejemplo, 2.000 € anuales y la rebaja en las condiciones de interés ofrecidas por el mismo banco es de 600 €, quizá no salga a cuenta contratar esos seguros con la entidad bancaria.

Sobre todo, porque las pólizas de seguros con los bancos son, de media, mucho más caras que si se comparan con los precios del mercado, llegando en ocasiones a duplicar y triplicar lo que se pagaría contratando dichos seguros con otras aseguradoras. En el mismo ejemplo anterior, contratar el seguro de hogar y de vida podría costar 800 € anuales, por lo que, aún perdiendo la rebaja del banco en las condiciones del tipo de interés, el consumidor se ahorraría mucho dinero. En cualquier caso, esto es solo un ejemplo y es necesario comparar y ver las condiciones reales de cada caso.

Más aún, muchas veces, las mejoras de las condiciones que ofrecen los bancos en los tipos hipotecarios vinculados a la contratación de los mencionados seguros solo aplican durante el primer año o un número determinado de años. Es importante revisar las condiciones de la hipoteca contratada y ver si hoy es posible cambiar de seguros sin perder las mejoras de las condiciones. En el ejemplo anterior, los 600 € de rebaja anual podrían estar vinculados a los primeros cinco años de hipoteca; siendo así, sería posible continuar con esa rebaja, pero además comparar el precio actual de las pólizas en el mercado y ahorrarnos varios cientos de euros.

Consejos para ahorrar en seguros vinculados a la hipoteca Desde inXur ofrecen buenos consejos para controlar nuestro gasto en seguros vinculados a la hipoteca y poder contratar las mejores pólizas.

Revisar las condiciones de la hipoteca. Es importante revisar las condiciones firmadas y conocer:

Los requisitos de las pólizas contratadas con el banco. El seguro de vida debe cubrir el capital total pendiente de la hipoteca. Además, es muy posible que el seguro de hogar también tenga unos capitales definidos (determinados euros de continente), por lo que a la hora de contratar la nueva póliza de seguro de hogar se tiene que cubrir los mismos capitales.

El plazo en que las condiciones mejoradas de la hipoteca se vinculan a la contratación de determinados seguros con la entidad bancaria. Es posible que, después del primer año o un número determinado de años, las condiciones mejoradas en el interés de la hipoteca ya no estén vinculadas a los seguros contratados con el banco, lo que permitiría ahorrar en las pólizas contratando otras con mejores condiciones y además seguir disfrutando de la mejora en el tipo de interés aplicado en la hipoteca.

Comparar precios. En el mercado, existe una gran oferta de productos y precios. Puede ser que la aseguradora con la que se tiene la póliza sea cara, de manera que haciendo una búsqueda profunda se puede contratar una póliza con las mismas coberturas con otras aseguradoras con mejores precios y condiciones.

Revisar los fraccionamientos de pago. Fraccionar el pago permite pagar el precio de la póliza en varios meses y hacer más fáciles los pagos, pero también hace que al final de año se pague más por el precio total de la póliza. Eliminar o reducir los pagos fraccionados, supone un ahorro al final del año.

Contratar con un corredor. El servicio especializado de un corredor ayuda a tener todos los seguros juntos, pero no necesariamente con la misma aseguradora. Además, el servicio gratuito de renovación ofrecido por inXur hará que el cliente siempre esté seguro de tener las pólizas que necesita y al mejor precio posible.

