Algunas razones para unirse a la moda preloved Emprendedores de Hoy

miércoles, 8 de febrero de 2023, 19:58 h (CET) En el entorno empresarial, la industria de la moda es una de las más dinámicas.

Esta se mantiene en evolución constante según las tendencias de las temporadas, diseñadores, marcas, entre otros elementos, lo que hace que muchas veces la ropa de poco uso salga de circulación teniendo aún vida útil. No obstante, en los últimos años, ha surgido una nueva tendencia que busca transformar esta realidad se trata de la moda preloved.

Este concepto pone el foco en la sostenibilidad y responsabilidad ambiental, sin dejar de lado el estilo. Muestra de lo mencionado anteriormente son las plataformas como Hibuy Market. Esta empresa se ha centrado en ayudar a las personas a desprenderse de las prendas de ropa de tendencia, dándoles la oportunidad a los consumidores de tener acceso a moda de calidad y a precios accesibles.

Unirse a la moda preloved y sus beneficios El mercado de la moda preloved se encuentra creciendo a pasos agigantados en España. Algunas estadísticas actuales destacan que esta tendencia superará en valor al fast fashion para el 2030, lo que refleja que cada vez más usuarios se decantan por ropa de segunda mano como una alternativa ideal para estar a la moda y acceder a precios más económicos. Como su nombre lo indica, la ropa preloved es aquella que se compra tras haber sido utilizada por una o más personas, por lo que consigue alargar la vida útil de las prendas. Justamente esto último es una de las principales ventajas de la moda preloved, ya que impacta de manera positiva en el medio ambiente al reducir la huella de carbono, ahorrar agua y evitar la sobreexplotación de los recursos naturales. Además, los compradores de este tipo de prendas tienen acceso a ropa de tendencia, generalmente elaborada con altos estándares de calidad y durabilidad. Del mismo modo, pueden ser artículos exclusivos, de diseñadores reconocidos e incluso, usada por algunas influencers reconocidas. Y no solo eso, sino que es opción permite ahorrar costes, ya que los precios son más económicos que en las tiendas tradicionales.

La moda preloved más deseada, Hibuy Market Hibuy Market nace con el propósito de ayudar a las personas con todo el proceso de desprenderse de las prendas que no usan de una manera fácil y sostenible.

Los usuarios interesados en vender ropa, recibirán el servicio de recogida domiciliaria, la cual es posteriormente valorada, con el objetivo de asegurar una imagen cuidada de las prendas, para luego ponerla a la venta. Los propietarios recibirán un porcentaje por cada prenda vendida. Por otra parte, los compradores podrán acceder a ropa de tendencia actual, de excelente calidad, con descuentos de hasta el 80%. Finalmente, Hibuy Market cuenta con una aplicación donde es posible recibir las notificaciones de todo el proceso de venta y las nuevas prendas disponibles en la tienda.

