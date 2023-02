​Un gran número de profesionales del cine español entregarán las estatuillas de los 37 Premios Goya Carmen Maura, Penélope Cruz, J.A. Bayona, Isabel Coixet, Blanca Portillo, Leonardo Sbaraglia, Maribel Verdú, Jordi Évole y C. Tangana entregarán algunos de los galardones Redacción

La ceremonia de entrega de los 37 Premios Goya contará con un gran número de profesionales del cine español que serán los encargados de entregar las estatuillas. Las intérpretes Carmen Maura, Penélope Cruz, Blanca Portillo, Nora Navas, Maribel Verdú, Leonardo Sbaraglia, Asier Etxeandia (actores que optaron al Goya por su trabajo en Dolor y gloria); los cineastas J.A. Bayona, Isabel Coixet y la iraní Mitra Farahani; los directores y guionistas Paula Ortiz, Manuel Martín Cuenca, Leticia Dolera y Daniel Sánchez Arévalo; Clara Roquet y Mar Coll (ganadoras del Goya a Mejor Dirección Novel) también participarán en la gala que se celebrará el próximo sábado en el Auditorio Andalucía de Sevilla.



Tres parejas formadas por jóvenes talentos y reconocidos intérpretes (María Pedraza-María Luisa San José, Pol Monen-Fernando Esteso y Manu Ríos-Marta Fernández Muro) anunciarán los premios de los cortometrajes de esta edición, en la que también se pondrá el acento en los oficios del cine con la presencia de uno de los diseñadores de vestuario españoles que cuenta con más reconocimiento internacional, Paco Delgado (tiene 2 Goyas, el mismo número de veces que ha estado nominado al Oscar), el director de animación Alberto Mielgo (conquistó el Oscar el año pasado con el cortometraje El limpiaparabrisas) y la montadora Julia Juániz (ha formado dupla con Carlos Saura en diez ocasiones).

Petra Martínez, Aitana Sánchez-Gijón, Ariadna Gil, Belén Cuesta, Elena Irureta, Milena Smit, Belén Rueda, Carolina Yuste, Anabel Alonso, Carla Quílez, Ingrid Garcia-Jonsson, Amaia Salamanca, Miren Ibarguren, Berta Vázquez, Miriam Díaz Aroca, Toni Acosta y Luna Fulgencio (protagonistas de Padre no hay más que uno 3, la película más taquillera del cine español del año pasado), la mexicana Cecilia Suárez (es una de las voces de la tercera entrega de la película de animación Tadeo Jones), Antonio Dechent, Eneko Sagardoy, David Verdaguer, Tamar Novas, Alberto Ammann, Álvaro Morte, Martiño Rivas, Álex González, Arturo Valls, Carlos Cuevas y C. Tangana también intervendrán en la gala, en la que las cantantes India Martínez y María José Llergo entregarán el Goya a la Mejor Canción Original; y el periodista Jordi Évole (codirigió junto a Ramòn Lara Eso que tu me das, documental protagonizado por Pau Donés) y Almudena Carracedo (Goya al Mejor Documental por El silencio de otros) presentarán el Goya en esta categoría. El nombre de la actriz revelación que recogerá el premio lo conoceremos de mano de Javier Calvo y Javier Ambrossi –directores y guionistas y referentes del colectivo LGTB– y la intérprete, guionista y directora Abril Zamora.

Carla Simón, Rodrigo Sorogoyen, Alauda Ruiz de Azúa, Pilar Palomero, Alberto Rodríguez, Isaki Lacuesta, Carlos Vermut, Juan Diego Botto, Fernando León de Aranoa, Elena López Riera, Mikel Gurrea, Isabel Peña, Isa Campo, Rafael Cobos, Fran Araújo, Paul Urkijo, Luis Tosar, Javier Gutiérrez, Miguel Herrán, Nacho Sánchez, Denis Ménochet, Laia Costa, Anna Castillo, Vicky Luengo, Diego Anido, Luis Zahera, Ramón Barea, Fernando Tejero, Jesús Carroza, Carmen Machi, Ángela Cervantes, Telmo Irureta, Laura Galán, Luna Pamies, Fernando Franco, Daniela Cajías, Enrique Gato, Nerea Barros, Joaquín Sabina, Leiva y Rozalén son algunos de los nominados y nominadas que vivirán in situ la noche del cine español, que celebra sus 37 años con la práctica totalidad de los profesionales con opción a premio –259– y a la que asistirán otros conocidos rostros de nuestra cinematografía. Bajo la dirección de Tinet Rubira y Ángel Custodio (Gestmusic Banijay Iberia), la producción ejecutiva de Valérie Delpierre, Carlo D’Ursi y Rafael Portela, y la realización de Jordi Vives (TVE), esta cita cinematográfica en la que se estrenan como presentadores Antonio de la Torre y Clara Lago cuenta con los guionistas Laura Márquez y Fernando Pérez.

La 1 de TVE retransmitirá en directo, a partir de las 22:00 horas, la velada en la que se entregarán 30 Goyas, y solo dos de ellos, el de Honor y el Internacional, ya tienen nombre: Carlos Saura y Juliette Binoche. El periodista Carlos del Amor salpicará de datos cinéfilos, anécdotas y curiosidades la gala, como comentarista.

Los ojos también estarán puestos en la alfombra roja, donde, a partir de las 19:30 horas, estará la cámara de la televisión pública emitiendo un especial.

