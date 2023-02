OfficeDeco es una tienda que pone a disposición mobiliario escolar, salas de formación y comunicación visual, tanto para empresa como centros de educación Emprendedores de Hoy

miércoles, 8 de febrero de 2023, 10:00 h (CET) Un equipamiento adecuado en las aulas de clase, que sea confortable, seguro, flexible, con diseños cálidos y que, entre otros aspectos, favorezca la postura y comodidad de los estudiantes, incentiva la concentración e interacción en el entorno educativo.

En este sentido, OfficeDeco es una empresa reconocida en Madrid, especializada en la venta, diseño e instalación de mobiliario escolar para salones, comedores, oficinas y otros espacios del sector. La compañía desarrolla proyectos personalizados, de acuerdo con las necesidades y solicitudes de los usuarios. Además, ofrece asesoría permanente para el logro de los objetivos propuestos, con un grupo de trabajo conformado por arquitectos, decoradores e interioristas con amplia trayectoria. Entre los equipos más solicitados, están los escritorios, pupitres, mesas para ordenadores, sillas de diferentes características y funcionalidades, elementos para laboratorios, pizarras y bibliotecas.

Propuesta de valor de diseño para una pedagogía integral OfficeDeco tiene una visión hacia el futuro en cada una de las creaciones en mobiliario. En conjunto con los modelos de formación en la nube, el espacio físico de aprendizaje presenta necesidades cada vez más particulares, personalizadas y polivalentes. Es decir, las tendencias pueden ir desde la educación individual o colectiva, hasta modelos híbridos, o con adaptaciones para la enseñanza inclusiva. En ese sentido, el mobiliario debe ajustarse a las exigencias y, por lo tanto, apuntar a ser útil para las personas con diferentes necesidades, adaptable para la diversidad de habilidades individuales, etc.

El amplio catálogo de OfficeDeco presenta un stock variado con toda la gama de colores, en sillas con o sin brazos y con sistema anti balanceo, algunas con adecuaciones con pala de escritura y giro de 360° para diestros y zurdos. Así como asientos en polipropileno, tapizados o en mallas y abatibles; sillas con rotación sobre eje central; diseños ergonómicos o muebles con ruedas. Además de estanterías, armarios, mesas con tapas pasa cables, pantallas de cristal divisorias y mesas regulables de altura.

Cada una de las fabricaciones se someten a estrictos controles de calidad, especialmente, los muebles y elementos de laboratorio para química, física y otras áreas académicas, con certificación en la norma UNE EN 13150.

La empresa ofrece una zona outlet hasta agotar existencias Una de las ventajas de OfficeDeco es la oferta de material de exposición y en provisión nueva, por retiro del producto en el mercado.

El mobiliario cuenta con importantes descuentos y disponibilidad de colores y referencias. Entre ellos, se pueden encontrar todo tipo de sillas, mesas, accesorios para oficinas, mamparas, mesas de cristal, muebles ajustables o fijos, armarios, etc.

Es decir, esta es una opción importante para los clientes que desean adquirir piezas con mejores precios, pero que ya no forman parte de las tendencias del momento.

En definitiva, OfficeDeco es una de las mejores alternativas para adquirir mobiliario escolar, así como muebles en oferta.

