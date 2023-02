Filmin estrena el próximo viernes 17 de febrero, la película indonesia "Nana" (también conocida con el título internacional de "Before, Now and Then"), que concursó en Sección Oficial en el Festival de Berlín de 2022, donde además ganó el Oso de Plata a la Mejor Interpretación de Reparto para la actriz Laura Basuki. La película fue programada también en Sección Oficial en el Festival de Valladolid.



"Nana", dirigida por Kamila Andini ("The Seen and Unseen") y protagonizada por Happy Salma, adapta la novela "Jais Darga Namaku", del poeta Ahda Imran, acreditado como coguionista del film. Narra la historia de una mujer sumisa, sometida a un marido infiel, que encuentra un inesperado refugio en Ino, una de las amantes de su esposo. Una historia de amor, sufrimiento y sororidad, confesamente inspirada por el cine de Wong Kar-wai y "Retrato de una mujer en llamas", entre otras obras.

"Nana" se inspira en la vida de Raden Nana Sunani, una mujer que vivió en la década de 1960 en Java Occidental y que protagonizaba la citada novela de Imran. "No es un nombre conocido en Indonesia ni una heroína nacional; es tan solo una mujer", explica la directora: "Y eso es precisamente lo que me interesa de ella. Lo que le pasó a Nana les ocurrió también a otras mujeres en mi país."

"Vivir en un país tan conservador como Indonesia, en una sociedad tan patriarcal, es todo un desafío", afirma Kandini, que denuncia que a veces son las propias mujeres las primeras en perpetuar el machismo: "Es importante la sororidad, ese apoyo incondicional que pasa de mujer a mujer y nos permite aceptar nuestras contrariedades y dificultades". Esa "hermana" que acaba siendo un apoyo imprescindible para Nana es, curiosamente, una de las amantes de su marido, Ino, con la que construye una relación que va más allá de la amistad.

Kandini se define a sí misma como una cineasta que habla "en voz baja": "Sé que los conflictos en mis películas no parecen grandes y no hay giros de guión emocionantes". En su lugar, "Nana" es una película delicada como un suspiro, con una sensacional fotografía a cargo de M. Batara Gumpar Siagian y que sigue la tradición de cierto cine asiático de autor, de Wong Kar-wai a Apichatpong Weerasethakul, Kim Ki Duk o Tsai Ming-liang.

Nana Título original: "Before, Now & Then". País y año de producción: Indonesia, 2022. Duración: 103 minutos. Dirección: Kamila Andini. Guion: K. Andini, Ahda Imran. Fotografía: M. Batara Gumpar Siagian. Música: Ricky Lionardi. Intèrpretes: Happy Salma, Laura Basuki, Arswendi Nasution, Ibnu Jamil, Rieke Dyah Pitaloka, Arawinda Kirana, Chempa Puteri.



KAMILA ANDINI DIRECTORA Nació en Indonesia en 1986. Licenciada en Fotografía en la Universidad Deakin de Melbourne. Su ópera prima aclamada por la crítica, "The Mirror Never Lies" (2011), ganó varios premios en varios festivales de cine. Tras "The Seen and Unseen" (2017) y "Yuni" (2021) presentó en Sección Oficial en el Festival de Berlín "Nana", su cuarto largo de ficción.