Joël Torcque, mejorar la salud e integrar hábitos saludables

lunes, 6 de febrero de 2023, 17:12 h (CET) Según el Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, el término "salud" se refiere a “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.

A su vez, Joël Torcque, especialista en hábitos saludables, sostiene que la salud natural es aquella que se consigue sin estrictas dietas, duros entrenamientos o medicamentos.

Lo que este experto propone es un método de diseño propio que se basa en despertar las fuerzas naturales de curación que alberga cada persona en su interior. Para conseguir este objetivo, es importante integrar hábitos de vida coherentes con la biología humana. De esta manera, es posible mejorar a nivel físico, mental, emocional, social y espiritual.

Los 7 factores naturales que favorecen la salud integral, según Joël Torcque Las mentorías que lleva adelante este especialista tienen como fin incorporar hábitos para poder gozar de un estilo de vida saludable. En este sentido, uno de los factores centrales es la alimentación natural, que sirve para ganar vitalidad y reducir grasa corporal. Al mismo tiempo, es necesario el movimiento. Esto se consigue a través de actividades físicas funcionales y coherentes con las capacidades de cada persona.

El descanso es otro factor natural fundamental para conseguir un estado de mayor salud, ya que resulta regenerador y contribuye a restablecer los niveles de energía del cuerpo. A su vez, Joël Torcque propone un mayor nivel de conexión social y con la naturaleza. De esta manera, es posible disfrutar de relaciones más sanas y satisfactorias, y también del poder curativo que ofrece el contacto con lo natural.

Por otra parte, este especialista destaca la importancia de la gestión emocional, que es lo que permite a las personas enfrentar los desafíos diarios que propone la vida. El último de los factores naturales que hay que fomentar para conseguir una salud integral es la conexión interior. Esto se debe a que el autoconocimiento y el equilibrio interior permiten vivir en armonía.

Joël Torcque, sobre salud, libertad y empoderamiento La metodología propia de este experto ayuda a las personas a conseguir un estilo de vida saludable, ganando salud, libertad y poder personal. En este caso, el estado de salud supone disfrutar de bienestar a todos los niveles posibles. A su vez, libertad hace referencia a no depender de dietas rígidas, duros entrenamientos o suplementos que, por otra parte, son elementos que construyen un camino de sufrimiento y no de disfrute.

El método de este especialista sirve para conseguir un mayor empoderamiento obteniendo conocimientos, adquiriendo una consciencia superior y tanto la fuerza como la motivación necesarias para que cada persona sea capaz de autogestionar su propia salud.

Por último, según el experto, el primer paso para conseguirlo es tomar consciencia del estado personal de salud actual a nivel integral. Y, para ello, facilita una herramienta gratuita que llama Rueda de la Salud.

Con la ayuda de Joël Torcque, es posible incorporar conocimientos y hábitos necesarios para disfrutar de un bienestar pleno.

