Victorias de gran mérito y título para el CP Damm y el Club de Tenis Chamartín Pádel

@DiarioSigloXXI

lunes, 6 de febrero de 2023, 13:38 h (CET)

Durante todo este fin de semana se disputaba, en las pistas del Mad4Padel de Pozuelo, una de las principales competiciones del calendario federado madrileño, el Campeonato de Madrid por Equipos de 1ª Categoría.



La prueba contó con la presencia de ocho equipos femeninos y ocho masculinos, con grandes e históricos nombres como el Club de Tenis Chamartín, el Club de Pádel Damm o el Club de Campo Villa de Madrid, además de con un tiempo espectacular que acompañó la disputa de todos los partidos y con la presencia de miembros de la Federación Madrileña de Pádel, entre ellos su presidente, José Luis Amoroto, quien no quiso perderse los partidos y presenciar en directo la pelea por el título.

En lo que respecta a la categoría masculina, decir que hubo cierta sorpresa, pues en la final se encontraron el Club de Pádel Damm y el Brezo Osuna, quienes por puntos no se encontraban entre los favoritos (eran los cuartos y quintos cabezas de serie), llevándose el primero la victoria por un acumulado de 4-1 y con marcadores bastante amplios.

Era la primera vez en toda su historia que el CP Damm comparecía con un equipo 100% formado por integrantes de su escuela, todos muy jóvenes, dirigidos por Francisco Jurado Sosa y con el apoyo y la experiencia del ex profesional Javier Concepción en el apartado técnico, entre otros.

Pasando al cuadro femenino, decir que en el último duelo se encontraron el Club de Tenis Chamartín y el Sompadel ambos los dos mejores por ranking y por puesta en escena, pues ambos equipos habían vencido tanto en cuartos como en semis por un acumulado de 5-0.

Frente a frente, grandes jugadoras como Claudia Jensen, Marta Arellano, Cristina Carrascosa, Marta Talaván, Iciar Montes o Cata Tenorio, que hicieron las delicias del público asistente por su competitividad y entrega.

En cuanto al resultado, un 4-1 en favor de las clásicas del 'Chamar', que revalidaban así el título conquistado el pasado año tras vencer ampliamente en cuatro partidos y retirarse, ya sin nada en juego, en el quinto. NORMAS DE USO

