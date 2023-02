​El infierno de los animales impacta en pleno centro de Valencia El veganismo es un posicionamiento fácil que debemos asumir si queremos que el mundo cambie Diego Nevado Martínez

lunes, 6 de febrero de 2023, 09:26 h (CET) Durante la tarde del pasado sábado, activistas del grupo antiespecista Valencia Animal Save estuvimos en la céntrica plaza de la virgen de Valencia mostrando una realidad tan incómoda como real.



Millones de animales sufren a manos de los humanos de forma innecesaria y por ello, la actividad mostraba mediante pantallas, carteles y tablets todo el infierno que sufren los animales en las industrias que se dedican a su explotación en cualquiera de sus formas y otras personas desde fuera, informábamos de cómo dejar de contribuir a esta gran mentira mantenida a base de subvenciones y publicidad falsa.

Las escalofriantes imágenes que normalmente no se quieren ver y conocer, generaron gran impacto entre la ciudadanía que allí paseaba.



En los mataderos, los animales llegan en un camión al polígono industrial más apartado del mundo amontonados como si fueran bolsas de basura sin comida ni agua para que bajen más rápidamente entre suciedad y heridas. Los animales no tienen escapatoria puesto que o bajan voluntariamente a su asesinato, o enfadan todavía más al matarife sufriendo el doble de violencia. Los mataderos son el infierno de esta tierra, lugares con las paredes llenas de sangre, escalofriantes y apartados para que nadie sea consciente y podamos seguir manipulados en la gran mentira de la carne feliz cuando hasta gente se ha acabado suicidando por desarrollar ese trabajo clandestino por la mala conciencia de imaginarse a los animales colgados, los ojos de pánico y la sangre chorreando por todo el cuerpo entre gritos.

La industria pesquera no es menos cruel puesto que esos animales sufren muerte por asfixia lenta y agónica mientras que supone un daño medioambiental brutal ya que el 46% del plástico proviene de las redes de pesca.

Otra de las crueldades mostrada a la ciudadanía, son pollitos machos agonizando en una bolsa de basura o triturados vivos nada más nacer por no ser útiles en la industria del huevo que encierra a las gallinas, aplica prácticas crueles como cortarles el pico y las manipula genéticamente hasta que consideren mandarlas al matadero por no ser tan productivas.

La industria láctea es otra de las más crueles puesto que a las vacas se les roba a sus terneros para que no se beban la leche que su madre produce para ellos y que supondrá varios días de impactantes sollozos, sufrimiento, hacinamiento, inseminaciones forzadas una y otra vez y por supuesto, la sanguinaria muerte en el matadero.

Qué decir de la horrible caza, tauromaquia, zoos, acuarios, experimentación animal, lana, miel, entretenimiento con equinos y el largo etcétera de crueldad escondida. El veganismo rechaza todo el anacrónico uso de los animales en la alimentación, entretenimiento, vestimenta o la sádica experimentación animal.

VALENCIA ANIMAL SAVE

Valencia animal save pertenece a un movimiento internacional que lucha por los derechos de todos los animales sin distinción de especies y nos indica lo siguiente:

"La situación de todos y cada uno de los animales destinados a cualquier explotación es inaceptable, teniendo en cuenta las alternativas vegetales que existen hoy en día para alimentarnos de forma ética, saludable y sostenible".

Otra de las actividades frecuentes son las vigilias en las que, a las puertas del matadero, se documentan las condiciones en las que son transportados los animales y cómo llegan heridos, amontonados y angustiados.

En la última vigilia de aves, se llegaron a salvar 11 pollos de engorde que son manipulados genéticamente para engordar y ser sacrificados con 40 días de vida. Desde el colectivo defienden la labor de los santuarios que rescatan y mantienen a los animales en total libertad, con todos sus cuidados y con un trato completamente contrario a las industrias.

"Es cierto que falta mucha información, pero cada vez más gente es consciente de toda la crueldad e impacto medioambiental que suponen todas estas industrias y cuando conocen la verdad, deciden llevar una vida compasiva a través del veganismo" explican. La concienciación del colectivo y actividades se difunden principalmente mediante la página de Instagram "València Animal Save".

ADOCTRINAR A LA INFANCIA EN UNA GRAN MENTIRA QUE SE LES OCULTA



La infancia siempre tiene una gran empatía con los animales y son especialmente sensibles a su sufrimiento y cuando ven las pantallas, ni siquiera saben que esos son animales destinados a comida, pieles o experimentación animal y en muchos casos, los progenitores impiden que podamos explicarles la verdad.

Sin embargo, M. José se encontró nuestra acción por sorpresa acompañada de su hijo el cual mostró empatía con los animales protagonistas de las crueles imágenes que en pantallas y ordenadores mostraban las activistas permitiendo que su hijo escuchara la información real de cómo son tratados y de hecho, me llegan a dejar el contacto y participan en este artículo diciendo lo siguiente:

"Esta tarde paseando con mi hijo por Valencia nos hemos encontrado con la gente de Animal Save que nos han sacudido con una realidad triste y necesaria. Diego, con su explicación calmada pero directa nos ha explicado cómo participamos sin ser conscientes en una rueda de crueldad y maltrato animal que la industria se esfuerza por esconder para que sigamos consumiendo productos de origen animal ajenos a lo que sucede. Educar en la empatía y la consciencia medioambiental es una obligación moral de todos." Indica afirmando que tiene otra hija adolescente también comprometida con los animales.

Evidentemente y como digo siempre, las personas veganas educamos en la verdad diciendo lo que hay detrás y los niños no tienen por qué desconocer algo que sucede y es injusto puesto que debemos dejar que desarrollen su empatía a mi entender.

En resumen, cualquiera de las industrias son completamente crueles con los animales y solo buscan el beneficio económico engañando a la gente, destrozan el planeta sin miramiento alguno, son responsables del hambre en el mundo por la indecente cantidad de recursos destinados a cebar a los animales y encima, responsables directos de multitud de enfermedades.

LA VERDADERA RESPONSABILIDAD EN UNA INJUSTICIA

Podríamos decir que la culpa la tienen los políticos, matarifes, vivisectores, pescadores y la interminable lista de maltratadores, pero la principal culpa es de quién hace una omisión que permite todo esto.

Cada euro que gastas en una industria sanguinaria, te convierte en el máximo responsable de la tortura de esos animales con el daño que conlleva para las personas y dicho sea humildemente desde este artículo de opinión como colaborador en este medio puesto que mi única intención, es la liberación animal en todas sus formas y hoy en día, el que demanda decide si generar un daño brutal o por lo contrario, disfrutar de todo desde un punto de vista empático y compasivo.

En lo que tardas en leerte mi artículo, millones de animales están sufriendo horrores que cada persona podemos reducir desde nuestra responsabilidad individual si tenemos una mínima sensibilidad y no somos ajenos al sufrimiento.

En consecuencia, el veganismo es un posicionamiento fácil que debemos asumir si queremos que el mundo cambie.

