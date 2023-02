Abadecom y la pilona rígida de plástico reciclado Emprendedores de Hoy

lunes, 6 de febrero de 2023, 08:00 h (CET) Las pilonas rígidas son elementos de seguridad que se ubican en la vía pública, específicamente en las calles, y cuya función principal es marcar el límite entre una zona y otra. Esto último tiene el objetivo de señalar las zonas de estacionamiento restringido y facilitar la circulación de los peatones en las calles.

Además de las características mencionadas, la pilona rígida de plástico reciclado se distingue por ser una alternativa elaborada a partir de materiales sostenibles. Esto permite cumplir las funciones específicas de los bolardos y, a su vez, contribuir con el medioambiente.

Abadecom se ha posicionado como una de las principales compañías especializadas en la fabricación e instalación de pilonas rígidas en Costa Rica, proporcionando diferentes opciones de mobiliario urbano con características ecológicas.

Ventajas de la pilona rígida de plástico reciclado de Abadecom La pilona rígida de plástico reciclado de Abadecom se caracteriza principalmente por su resistencia y durabilidad. Asimismo, este tipo de productos se caracterizan por ser más seguros que los elaborados con otros materiales, ya que son más ligeras y no se pueden astillar ni oxidar.

Las pilonas fijas de PVC también se caracterizan por estar elaboradas con un material 100 % reciclable, con un tubo de hierro en el interior. Estas también cuentan con una banda blanca de pintura reflectante, homologada por tráfico y esferillas, lo cual aumenta considerablemente su visibilidad.

Asimismo, su diseño adaptable permite que puedan ajustarse a diferentes entornos, adicionalmente cuentan con la cualidad de no necesitar mantenimiento.

Pilonas de alta calidad y resistentes Otra de las características de las pilonas rígidas de plástico reciclado de Abadecom es que mantienen una apariencia idéntica a las de hierro, además, son productos casi irrompibles, ya que absorben los impactos. Asimismo, no se oxidan y cuentan con una gran resistencia a la grasa, aceites y diversos disolventes.

Este tipo de productos pueden instalarse tanto en lugares con altos riesgos de impacto como en autopistas y carreteras. También son aptas para zonas peatonales y núcleos urbanos para evitar el estacionamiento de vehículos. Generalmente, son elaboradas en un diámetro de 100 mm y cuentan con una altura útil de instalación de 814 mm.

Asimismo, se encuentran disponibles principalmente en colores negro y gris. Para la disponibilidad en otros tonos es necesario consultar a los profesionales de la compañía.

A través de la página web de Abadecom es posible conocer todas las características que ofrecen las pilonas rígidas de plástico reciclado de la empresa, así como también solicitar presupuestos para su instalación.

