Las ventajas de la tecnología láser para cambiar el color de ojos

Durante mucho tiempo, la manera más recomendada y efectiva para cambiar el color de los ojos era mediante el uso de lentillas, las cuales presentaban muchos inconvenientes. Aun así, la tecnología ha avanzado mucho hasta ahora, y hoy en día existen procedimientos estéticos exponencialmente más efectivos y con mejores resultados para cambiar el color de los ojos.

Un ejemplo de ello es el nuevo láser para cambiar color de ojos creado por los expertos oftalmólogos de Clínica Eyecos, llamado NewEyes 7G Ultimate Custom Laser, un dispositivo equipado con la más avanzada tecnología, que lo convierte en un óptimo láser para cambiar el color de los ojos de manera segura y predecible.

Lo último en tecnología láser para cambiar el color de ojos: NewEyes 7G Ultimate Custom Laser La tecnología de NewEyes 7G Ultimate Custom Laser se ha consolidado a día de hoy como una de las técnicas más avanzadas para cambiar el color del iris de una manera eficaz, segura y predecible. Sus resultados son extraordinariamente naturales, y lo mejor es que prácticamente no genera ningún contratiempo para el paciente, careciendo de las complicaciones clínicas generalmente asociadas a las intervenciones oculares. Además, NewEyes 7G Ultimate Custom Laser es un óptimo láser para cambiar el color de ojos, porque permite que el procedimiento se haga de manera ambulatoria y no quirúrgica, de forma más rápida, cómoda y segura para el paciente. Por otro lado, también hay que destacar que la tecnología NewEyes 7G Ultimate Custom Laser de Clínica Eyecos cuenta con una tasa de eficacia muy alta, logrando eliminar de manera satisfactoria el pigmento melánico de la cara anterior del iris en casi el 100 % de los casos, consiguiendo resultados extraordinarios.

Una tecnología segura y fiable Cuando se habla del cambio de color de los ojos mediante láser, muchas personas tienden a cuestionarse si el proceso realmente no conlleva riesgos. En el caso del NewEyes 7G Ultimate Custom Laser, su uso ha probado ser altamente seguro. De hecho, tras miles de intervenciones realizadas por la clínica, hasta el momento, no se han observado cambios refractivos, elevación de la presión intraocular o disminución de la agudeza visual una vez completado el tratamiento. Además, hay que destacar que para Clínica Eyecos la seguridad del paciente es una prioridad, por lo cual siempre se realiza una previa y rigurosa evaluación del paciente, para así determinar si puede o no ser un candidato para el tratamiento. Hacer esto es precisamente uno de los pasos más importantes, que ayuda a mantener una tasa de efectividad tan alta.

En el sitio web de Eyecos se puede encontrar mucha más información acerca de la clínica y de su láser para cambiar el color de ojos. De esta manera, se pueden aclarar todas las dudas que los interesados tengan al respecto.