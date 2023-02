Las claves para escoger los jamoneros y cuchillos ideales, por Jamón & Pico Emprendedores de Hoy

domingo, 5 de febrero de 2023, 09:00 h (CET) Los expertos de Jamón & Pico cortan el jamón siempre a cuchillo y de forma artesanal. La marca utiliza jamoneros tradicionales, fabricados de madera.

Algunas personas aseguran que si el jamón se corta con máquinas loncheadoras, la pieza pierde su sabor y textura original. Probablemente, no haya prueba científica que confirme esta declaración, pero lo que sí es cierto, es que para que el corte del jamón sea perfecto y no haya accidentes mientras se corta, se necesita un buen soporte jamonero y un cuchillo bien afilado. Esos dos elementos son la garantía de que, ya sea jamón o paleta, bellota o cebo, con los jamoneros y cuchillos de Jamón & Pico el corte será perfecto.

¿Cómo saber qué jamonero elegir? El mercado sigue evolucionando y también los soportes jamoneros. Y aunque es difícil desprenderse de los modelos tradicionales, los expertos profesionales en el corte de jamón han ido incorporando más funciones y nuevos detalles. Todo ello basado en su amplia experiencia y conocimiento. Un buen jamonero tradicionalmente está hecho de madera. Los hay de diversas medidas, pero los más comunes suelen tener una longitud de 45 a 50 cm. Todo depende del tipo de extremidad del cerdo que se quiera cortar. En cuanto a la anchura, van desde 15 hasta 20 centímetros. El jamonero tiene dos tornillos puntiagudos, uno en cada extremo. Estos sirven para fijar bien el jamón para el corte. Con uno se aprieta la pata del jamón y con el otro se ancla la parte ancha del mismo. Este es el modelo más común. Sin embargo, existen en el mercado otros modelos, más completos. Algunos tienen una argolla de fijación rotatoria. En esas se coloca el jamón y se puede girar sin necesidad de aflojar el tornillo de fijación para acomodar la posición de corte al perfil del jamón.

Sobre los jamoneros y cuchillos disponibles en Jamón & Pico De la buena elección de estos utensilios depende que el corte del jamón sea más fino y preciso y que no haya accidentes que lamentar mientras se corta el jamón. Para comenzar a cortar, lo primero que hay que observar es que el jamón debe estar bien fijo en el jamonero, sin posibilidad de deslizamientos. En otras palabras, el jamón debe estar bien aferrado al jamonero en todas las direcciones. El cortador debe asegurarse de este paso antes de comenzar a cortar. Por otro lado, el cuchillo debe reunir ciertas características para que el loncheado sea más fácil y seguro. Para empezar, el mango debe ser cómodo y estilizado para tener un mejor agarre. En segundo lugar, debe estar bien afilado. De esa manera no será necesario aplicar más fuerza en el corte. Además, debe ser un cuchillo que permita cortar con precisión. El corte debe ser pausado y cuidadoso. Finalmente, mientras se realiza el corte, la mano izquierda se debe colocar a una altura mayor que la mano que sostiene el cuchillo. Y para mayor precaución, el cuerpo se debe mantener en una posición lo más retirada posible de la zona de corte.

Accediendo a la web de Jamón & Pico, los clientes pueden ver, aparte de la amplia variedad de jamones y embutidos de máxima calidad, los jamoneros y cuchillos que ofrecen, con envíos gratis a toda la península ibérica.

