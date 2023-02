El universo LEGO® Friends lanza nuevos personajes con emociones más complejas Emprendedores de Hoy

viernes, 3 de febrero de 2023, 12:13 h (CET) Dos de cada tres niños quieren que los juguetes reflejen mejor los sentimientos del mundo real.

Los personajes renovados de LEGO® Friends son más representativos del mundo en el que se mueven los niños de hoy en día, incluyendo la neurodivergencia, las enfermedades mentales, el género, la cultura, la etnia, los rasgos físicos y las habilidades.

Las historias que protagonizan también reflejan de manera más fidedigna las emociones de los niños en el mundo real, con los altibajos a los que se enfrentan.

Una nueva investigación llevada a cabo por el Grupo LEGO arroja luz sobre la importancia que tienen las amistades en el bienestar de los niños en la primera infancia y revela que dos de cada tres niños (68%) quieren ver más juguetes y personajes que representen diferentes emociones para reflejar mejor la vida real. Además, muestra que la mayoría de los niños encuestados (94%) afirma que sus amigos les hacen sentirse felices y solamente el 32% afirma haber visto situaciones en que amigos tienen problemas o discusiones en la televisión o en los contenidos en línea que consumen. Finalmente, expone que nueve de cada diez niños (93%) creen que es bueno tener amigos que enseñen cosas diferentes.

Madrid, febrero 2023 - Una década después del lanzamiento de LEGO® Friends, el Grupo LEGO ha reimaginado el Universo Friends con una nueva línea de personajes y una serie de televisión en su canal de YouTube. Llega en un momento en que los altibajos de la amistad no aparecen realmente reflejados en la televisión o en los contenidos online que consumen los niños, lo que significa que muchos pequeños tienen que navegar por estos sentimientos complejos sin entender que es completamente normal y que otros sienten lo mismo.

El Universo LEGO Friends 2023 incluye personajes con una mayor variedad de tonos de piel, orígenes culturales, discapacidades y neurodiversidad, todos ellos con personalidades y relaciones auténticas. Con el lanzamiento de esta nueva generación, el Grupo LEGO espera que, cuando jueguen, niños y niñas vean más de sí mismos en los personajes y comprendan mejor a los demás, ayudándoles a navegar por sus propias experiencias y, a su vez, a convertirse en mejores amigos.

En su interés por mantenerse al lado de las experiencias creativas y emocionales de la infancia, el Grupo LEGO ha llevado a cabo una investigación global en profundidad para comprender mejor la diversidad y complejidad de las amistades actuales en la infancia. Centrándose en 18.000 niños y niñas de entre 6 y 12 años de 19 países diferentes, la investigación arroja luz sobre la importancia que tienen las amistades en el bienestar de los pequeños en la primera infancia.

Resultados del estudio En el caso de los niños de España, el estudio desvela que los niños confían en las amistades para hacer frente a las emociones de la vida moderna y ocho de cada diez (87%) afirman que recurren a los amigos como fuente de consuelo cuando tienen problemas.

Además, expone que los niños valoran "divertirse" y "ser felices" como elementos principales de la amistad: el 67% quiere a alguien con quien divertirse y seis de cada diez (60%) quieren a alguien con quien reír; la mayoría (94%) afirma que los amigos les hacen sentirse felices.

También se presenta como los niños ven el valor de las amistades diversas, ya que nueve de cada diez (93%) están de acuerdo en que es bueno tener un grupo de amigos diverso que pueda enseñar cosas diferentes. Finalmente, se muestra que los niños no suelen experimentar emociones complejas en los contenidos que ven: solo dos de cada cinco (40%) afirman haber visto situaciones en que amigos tienen altibajos en la televisión o en los contenidos que consumen y solo un tercio (32%) dice haber visto a sus amigos tener problemas o discusiones.

A la pregunta de si sería bueno que más juguetes incluyeran personajes que encarnaran diferentes emociones, más de dos de cada tres niños (68%) se mostraron de acuerdo. Más de una cuarta parte (27%) dijo que esto se debe a que todo el mundo se siente así alguna vez y el 22% de los niños dijo que ayudaría a otros pequeños a saber que más niños sienten lo mismo que ellos.

Finalmente, dos de cada tres niños (68%) dijeron que querían ver más juguetes y personajes que representaran emociones diferentes para reflejar mejor la vida real.

El Grupo LEGO es consciente de la importancia que tienen las amistades en el desarrollo de los niños y de su gran influencia en la comprensión de la diversidad. Tras el lanzamiento de la nueva generación de personajes, las tramas e historias del universo LEGO Friends, que se materializan tanto en los juguetes como en la serie de animación, se han renovado en colaboración con el Instituto Geena Davis sobre Género en los Medios de Comunicación. Esto ha contribuido a desarrollar contenidos narrativos que garanticen que sean cercanos, inclusivos y reflejen las experiencias de la vida real de los niños de hoy en día.

En la mente del niño, un equipo de psicólogos especializados en el área infanto-juvenil, educativa y de orientación, ha comentado la investigación: "Es realmente interesante conocer los resultados de la investigación realizada por el grupo LEGO. Indican que la mayoría de niños desean juguetes que puedan reflejar la realidad de sus amistades y de sus emociones. Dado que son muchas las emociones que experimentan también entre amigos, es verdaderamente alentador que los nuevos juegos y contenidos de LEGO Friends permitan que los niños conozcan estas emociones para expresarlas pero también para resolver situaciones, por ejemplo, conflictos entre amigos de una forma real. La investigación muestra la preferencia que tienen los niños sobre aprender nuevas cosas por medio de la diversidad”.

“Sabemos la importancia que tienen las emociones en la salud mental infantil y las amistades juegan aquí un papel crucial. Este estudio revela que un gran porcentaje cree que es importante este apoyo social y poder hablar con alguien, más aún cuando experimentan emociones desagradables (tristeza, preocupación, angustia). Expresar y comprender sus propias emociones les permitirá comprender las de los demás", añaden los expertos. En su opinión, la investigación indica la necesidad real que tienen los niños para entender su mundo emocional a través de sus amistades y la diversidad de esta.

Sobre la nueva gama de sets y la serie de animación, que será estrenada en próximas fechas en el canal de YouTube de LEGO y en plataformas de streaming, el grupo de psicólogos señala: “Bajo nuestro punto de vista, el nuevo universo LEGO Friends, sin duda, es una oportunidad para desarrollar habilidades sociales y emocionales gracias a las historias de estos personajes renovados, y acercarles a la realidad a través de la mejor forma que existe para el aprendizaje: el juego”.

Tracie Chiarella, Jefa de Producto de LEGO Friends en el Grupo LEGO, señala que "los niños son nuestro modelo a seguir y guían todo lo que hacemos en la compañía. Después de 10 increíbles años con LEGO Friends, esta renovación nos ha permitido ampliar los límites no solo en el contenido y la narrativa, sino también en el reflejo de las amistades modernas de la infancia, para que los niños puedan ver realmente sus experiencias reflejadas en el mundo que les rodea. A partir de la investigación publicada hoy, es fantástico ver que los niños reconocen la importancia de la amistad para su salud mental y es alentador oír que quieren que se represente una mayor diversidad emocional en los contenidos que consumen y en los juguetes y personajes con los que juegan".

La nueva generación de experiencias de juego LEGO Friends ya está disponible, junto con un especial de televisión de LEGO Friends que se puede ver en el canal de LEGO en YouTube.

Actividades en tiendas LEGO para celebrar el nuevo LEGO® Friends Para celebrar la amistad y la reconceptualización de LEGO Friends, durante los meses de febrero y marzo las familias y fans podrán descubrir los nuevos personajes a través de una serie de eventos gratuitos en tiendas LEGO y algunos centros comerciales.

Entre estas actividades se incluyen experiencias lúdicas que tendrán lugar en la Flagship Store de LEGO en Barcelona, ubicada en Paseo de Gracia, del 6 de febrero al 2 de abril. Estas actividades gratuitas son descubrir a los personajes de LEGO Friends: niños y niñas girarán la ruleta y descubrirán más detalles sobre los ocho nuevos personajes de LEGO Friends. Tras ello, construirán un set que se ajuste a los gustos del personaje antes de mostrarlo en la tienda. Además, también se podrá jugar a la rampa de Skate de LEGO Friends durante los días 17 y 18 de febrero, en los cuales los visitantes podrán crear una rampa de skate de LEGO Friends que podrán llevarse a casa para jugar con quienes quieran. En marzo podrán diseñar y personalizar su propio personaje de LEGO Friends (consulta los horarios disponibles en tienda) y se expondrán cuatro de las nuevas habitaciones de LEGO Friends para que los asistentes las personalicen y jueguen con ellas.

Pero, además, los fans podrán conocer a los nuevos personajes de LEGO Friends en forma de ladrillo gigante en el centro comercial El Triangle del 20 al 25 de febrero, hacerse una foto con ellos y tener la oportunidad de llevarse un regalo especial de LEGO Friends. Además, la actividad ‘Rampa de Skate de LEGO Friends’ se desarrollará en el resto de tiendas LEGO de España los días 11 y 12 de marzo, de 11.00h a 13.00h.

Para obtener más información sobre las actividades de LEGO Friends que se celebran, el Grupo LEGO anima a los usuarios a acceder a la página web y buscar su tienda más cercana.

Sobre el Grupo LEGO La misión del Grupo LEGO es inspirar y desarrollar a los constructores del mañana a través del poder del juego, con su base en los ladrillos LEGO, permite a los niños y a los aficionados construir y reconstruir cualquier cosa que puedan imaginar.

El Grupo LEGO fue fundado en Billund (Dinamarca) en 1932 por Ole Kirk Kristiansen y su nombre deriva de las dos palabras danesas LEg Godt, que significan “jugar bien”. En la actualidad, el Grupo LEGO sigue siendo una empresa familiar con sede en Billund. Sin embargo, sus productos se venden ahora en más de 130 países de todo el mundo.

