eQuaid Research y los beneficios de la leche de yegua para el bienestar de las personas

viernes, 3 de febrero de 2023, 12:03 h (CET) La leche de yegua tiene muchísimas características que son desconocidas para el usuario común y puede convertirse en un aliado ideal para mejorar o evitar varios problemas de salud, a pesar de que en los supermercados de todo el mundo es habitual ver que las góndolas están llenas de sachets, botellas y cajas de leche de vaca.

eQuaid Research fomenta el consumo de la leche de yegua. Sin embargo, es importante que esta sea de calidad, como el producto que ha podido lograr esta empresa, con la ayuda de biotecnólogos, veterinarios y ganaderos. Este es realizado 100 % con esa materia prima, sin conservantes ni aditivos y manteniendo todas sus propiedades. Además, se puede comprar en varios formatos.

¿Cuáles son las propiedades de la leche de yegua? eQuaid Research produce leche de yegua para ayudar a los pacientes y consumidores a aumentar su energía, sus defensas y su vitalidad en casos de, por ejemplo, tratamientos de quimioterapia. Esta leche contiene inmunoglobulina A, un ingrediente que refuerza el sistema inmune. Además, favorece a la limpieza y la regeneración de la flora intestinal cuando hay inflamación en la zona y previene problemas cutáneos como acné o psoriasis, reduciendo la violencia de los brotes.

Para contribuir a la solución de esos problemas de piel, eQuaid Research lanzó al mercado cosméticos y pomadas con base en leche de yegua, con el fin de menguar los efectos de los inconvenientes de la piel antes mencionados, además de hidratarla.

Múltiples vitaminas gracias a la leche de yegua de eQuaid No se saben todas las razones por las cuales, este producto es tan beneficioso para la salud, pero lo que sí se conoce es que es especialmente rico en ácidos grasos Omega 3 y 6, en vitaminas (A o retinol, B, C -cuatro veces más que la leche materna-, D, E y K), proteínas que transportan hierro y cal en el cuerpo, minerales (hierro, calcio, fósforo, magnesio), hidratos de carbono y aminoácidos esenciales como triptófano y cisteína. En su composicion se encuentran prácticamente todos los elementos que el organismo necesita de forma totalmente equilibrada para realizar sus funciones y esto evidentemente se nota al cabo de pocos días de consumirla.

Asimismo, la leche de yegua es también muy aconsejable en casos de cansancio o estrés, pero también tiene un efecto muy positivo en el control del colesterol y brinda energía extra a los deportistas de bajo y alto rendimiento.

eQuaid Research, fundada por la familia Gusi y ubicada en La Vall d'en Bas, Girona, busca que la gente conozca este producto, que se comiencen a derribar mitos y que sea un complemento a la afamada leche de vaca. Esta no es una materia prima que se consiga tan fácilmente como la vacuna, porque se aprovecha solo los períodos de lactancia del animal, aunque los efectos beneficiosos para el ser humano hacen que valga la pena el intento.

