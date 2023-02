​Guerreiro, etapa 'reina' y liderato en el Saudi Tour

Movistar Team sigue mostrando en 2023 la cara que todos los aficionados desean ver: la de un equipo comprometido, batallador, entregado del primero al último de sus miembros y, ante todo, victorioso. Y por segunda vez en este arranque de campaña, un fichaje, en su estreno, les dio el triunfo. Fue el portugués Ruben Guerreiro, el más fuerte en las rampas de Harrat Uwayrid, para llevarse la 4ª etapa y el maillot de líder en el Saudi Tour.



La victoria fue el resultado de un esfuerzo de equipo, como venían siendo los tres días previos de la ronda árabe. Óscar Rodríguez y Juri Hollmann trabajaron desde la salida para llevar bien situados a sus compañeros. Mathias Norsgaard y el sprinter Max Kanter -5º en dos parciales- comandaron el grupo al inicio del puerto (casi 3 km al 12% de desnivel). Y Will Barta -5º en meta- y Gregor Mühlberger -6º- imprimieron el ritmo necesario para que Ruben pudiese marcharse con la selección definitiva de Grossschartner, Formolo (UAD) y Buitrago (TBV).

Gestionando con envidiable habilidad su inferioridad numérica frente a los emiratíes, el 'Cowboy de Pegões', que había sumado bonificación al paso por el alto, se impuso con claridad y construyó así una ventaja de 8" sobre Formolo, y 9" con Buitrago, en la general camino del último día. El tramo de tierra de Hegra, a mitad de recorrido, y la llegada en ascenso de Maraya decidirán la suerte de los telefónicos.

DECLARACIONES / Ruben Guerreiro:

"Ha sido un día realmente duro, como la propia subida. La conocíamos bien, porque el primer entreno aquí tras llegar fue en la subida. No sabíamos tampoco cómo iban a reaccionar las piernas tras tres días fundamentalmente llanos, y ha sido también una carrera de mucho estrés, así que llegar bien a este momento era una incógnita. Los compañeros han estado increíbles. Mi director, Yvon; todo el staff, auxiliares, mecánicos… Agradecido a todos ellos. Va por este equipo y por mi familia. Feliz por la oportunidad que me han dado de formar parte de este magnífico grupo, Eusebio y todos. Desde el primer momento que entré tenía claro que era la elección correcta, y me hace feliz poder dedicarles este éxito.

Este Saudi Tour para mí era de esperar, esperar, esperar. Con el viento, o se iba a tope o parados. Tenías que saber protegerte del aire, todos estos días y especialmente hoy, con tres horas de carrera antes de la subida. Guardar piernas, saber cuándo salir y moverse. Los dos UAE eran peligrosos para la llegada y Santiago (Buitrago), también. Sabía jugar sus cartas y hacer ese ‘póker’: se cortaba en la subida, pero luego te esprintaba por la bonificación en meta. He tenido que saber jugar con ellos. Sabía que si entraba Felix a nuestro grupo nos venía bien, porque eran dos UAE para trabajar en lugar de ninguno, pero Santiago también era rápido, así que había que gestionar bien. He tenido las piernas para poder superarles y estoy contentísimo.

No he pensado en meta que me ponía de líder; ahora empezaré a ser consciente de ello. Tenemos un grupo fantástico aquí, queda solo una etapa y sin duda vamos a luchar por defender el maillot".