Amenaza de huelga en las ambulancias por el retraso en la licitación del concurso de transporte sanitario Se ha pedido al SAS que se finalice con el proceso de contratación lo antes posible y que este sea limpio y transparente Redacción

viernes, 3 de febrero de 2023, 08:27 h (CET)

Los delegados de CCOO y USO de la empresa Ambulancias Tenorio e Hijos S.L.U., tras la concentración que llevaron a cabo el pasado viernes 27 de enero, esperan una pronta respuesta por parte de la administración, avisando que volverán a manifestarse cuantas veces haga falta, llegando, si es necesario a convocar una huelga que paralice las ambulancias de todo Andalucía.

El proceso de licitación, en este momento paralizado, está siendo muy accidentado. En todo este tiempo, el concurso ha dado giros en uno y otro sentido, a favor y en contra de las dos empresas que compiten por hacerse con el nuevo contrato.

1. En un primer momento, la empresa que ganó provisionalmente fue Ambulancias Tenorio, con una diferencia de 17 puntos con respecto a Servicios Sociosanitarios Generales Andalucía (SSGA).

2. Tras denuncia de Servicios Sociosanitarios Generales Andalucía (SSGA) y de la misma sección sindical de UGT de ATH, se cambió la concesión provisional, ya que Ambulancias Tenorio no contaba con Plan de Igualdad inscrito en fecha, y debido a que la misma sección sindical de UGT, no había querido acordarlo con la empresa.

3. De la misma manera, la mesa de contratación pudo comprobar tras requerir la documentación a SSG, que tampoco contaba con el mismo, por lo que, tras muchos recursos de las dos empresas, el concurso terminó por declararse desierto. Sin embargo, en el mayor de los giros inesperados, la mesa de contratación en un acto de dudosa legalidad revierte la decisión, y termina concediendo a SSGA, de nuevo la concesión provisional, después de sendas artimañas jurídicas y administrativas de esta empresa.

Esta circunstancia, unida a la actitud y manifestación de la sección sindical de UGT, en la que refiere que prefiere un cambio de empresa, nos pone en alerta, y nos hace cuestionarnos la legalidad de todo el proceso, y los intereses que cada uno tiene en el mismo. Por todo ello, en interés de todo el personal de ambulancias y de todos los usuarios, nos vemos en la obligación de poner de manifiesto una serie razones por la que no entendemos que se adjudique a SSGA este contrato sin las debidas garantías.

1. SSGA, cuenta con una valoración mucho menor que Tenorio en el concurso, 17 puntos por debajo, que pone de manifiesto, que las condiciones para los USUARIOS, EL PERSONAL Y EL INTERÉS GENERAL, son mucho peores que las propuestas por ATH.

2. La experiencia con la que cuenta SSGA llevando concursos públicos en otras provincias y comunidades no es la que queremos para un contrato tan sensible como es el de Sevilla. Se puede comprobar los efectos de su gestión en la provincia de Córdoba, o en la Comunidad de Castilla la Mancha.

3. El nivel de deficiencia en la gestión es tal, que se ha creado una plataforma para ayudar a los afectados por la nefasta gestión de SSG, se llama PASAC, y se adjuntan algunos enlaces donde se pone de manifiesto cuál es el nivel de la asistencia y la Gestión de SSG.

Por todo ello, se ha realizado un llamamiento a todas las plataformas y asociaciones de enfermos, para pedir opinión y apoyo si lo consideran con varios objetivos:

Frenar el proceso de adjudicación a esta empresa, al menos en las condiciones en las que se está dando. (17 puntos por debajo de la mejor propuesta, que fue la deTenorio).

Que se adjudique el contrato a la mejor de las empresas, con un proceso limpio, y con unos compromisos claros que mejoren las condiciones del personal y de los usuarios, Os rogamos, que, si queréis aportar alguna comunicación o petición de información en interés de los USUARIOS a la plataforma de contratación, nos las hagáis llegar y estamos encantados de remitírselas.

Desde las secciones sindicales de CCOO y USO, nos hemos visto obligados a defender los intereses de todo el personal que representamos, y como ciudadanos y posibles usuarios del servicio, a reclamar toda la información y la mejor atención para los pacientes y usuarios. Por todo ello se ha convocado la concentración de este 27 de Enero de 2023, En la puerta de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Salud, sito en avenida de la Constitución n•18, 41001 Sevilla, desde las 10:30 a las 12:30 de la mañana, a la que han asistido:

Un porcentaje muy elevado de la actual plantilla que realiza el servicio, en mayor número que los votantes de estos dos sindicatos convocantes.

● Representantes del sindicato CTA. ● Representantes del sindicato CCOO. ● Representantes del sindicato USO. ● Plataforma PASAC, plataforma de afectados de los servicios de ambulancias de Córdoba. Servicio gestionado actualmente por la empresa SSGA, Servicios Sociosanitarios Generales Andalucía, mediante su marca UTE TSI Córdoba.

Un total de 300 personas afectadas entre trabajadores, usuarios y asociaciones de trabajadores y usuarios.

En la protesta se ha pedido al SAS, fundamentalmente que se finalice con el proceso de contratación lo antes posible, y que este sea todo lo limpio y transparente que merece un servicio tan sensible como el de transporte de enfermos y accidentados. La premura de la plantilla que presta actualmente el servicio viene dada por la vinculación de diversas mejoras recogidas en el nuevo convenio, que el sindicato UGT tuvo a bien, vincular al inicio del nuevo contrato de concesión del servicio, y que estaban previstas para principios del año 2021, y que aún no se han podido implementar. NORMAS DE USO

