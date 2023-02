El despacho Juanola Abogados se posiciona como un referente contra las tarjetas revolving Emprendedores de Hoy

jueves, 2 de febrero de 2023, 19:19 h (CET) Los intereses abusivos en las tarjetas de crédito son una problemática de larga data en el sistema bancario, ya que mediante el ofrecimiento de una serie de beneficios atractivos para los clientes logran que los mismos ingresen en deudas que luego no pueden saldar.

Estas deudas son el resultado del cobro de intereses y tasas bancarias usurarias, que se acumulan en el tiempo y dificultan su pago total, generando que los consumidores entren en un estado de deuda permanente. Estos casos han sido llevados a la justicia obteniendo resultados favorables en contra de las tarjetas revolving, de la mano de despachos especializados como lo es Juanola Abogados.

Un despacho de abogados con profesionales especializados en una gran variedad de disciplinas Juanola Abogados es un despacho especializado en el asesoramiento legal y económico en el ámbito de los consumidores, derecho bancario, derecho de familia, accidentes de tráfico, seguros, desahucios y morosidad. Actualmente, cuentan con oficinas en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Murcia, Bilbao, Pamplona, Tarragona, Girona, Pontevedra y Huesca.

La solución de Juanola Abogados contra tarjetas de crédito con intereses abusivos Las tarjetas abusivas o tarjetas revolving son una modalidad de tarjetas de crédito que permite disponer de una línea de crédito continua sin tener que devolver la totalidad de la deuda a final de mes. En este tipo de tarjetas de crédito, el límite de la tarjeta se compensa a medida que el cliente abona sus consumos.

El problema de este sistema radica en que se estipulan unos intereses superiores al 24 % TAE y que la cuota que el cliente paga se destina mayormente a saldar estos intereses y comisiones. Debido a este mecanismo, la deuda de la tarjeta nunca se amortiza en su totalidad.

Respecto a las tarjetas revolving, Juanola Abogados ha logrado varias sentencias favorables en 2022. La mayoría de ellas prueba que los juzgados de primera instancia no han cambiado su criterio respecto a las tarjetas revolving, condenando la usura bancaria hacia los clientes. Pero, además, una de ellas destaca, ya que se ganó por falta de transparencia en el contrato, pese a que el magistrado no consideraba que hubiera usura en él. Gracias a su equipo con amplia experiencia en litigación bancaria, que analiza cada caso de manera individual, Juanola Abogados consigue que los bancos devuelvan a sus clientes la misma cantidad que habían abonado por intereses.

Estas tarjetas financieras pueden jugar como un arma de doble filo, ya que los consumidores cuentan con un límite de crédito que les permite realizar compras, sin importar si la cuenta asociada dispone de fondos. Por lo tanto, a medida que el cliente utiliza su tarjeta revolving, tendrá acceso a menos dinero, debido a que el saldo se irá reduciendo. En estos casos, Juanola Abogados se posiciona como una buena opción para los interesados en encontrar un despacho de garantías para casos de tarjetas revolving.

